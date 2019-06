L'estate per i nativi sotto il segno dello Scorpione sarà caratterizzata da un notevole rialzo delle finanze, con un incremento dei guadagni. Per quanto riguarda la vostra vita sentimentale invece, dovrete lavorare a lungo per cercare di ripristinare il vostro rapporto di coppia. Ciò nonostante, se vi impegnerete a fondo, riuscirete nel vostro intento e ad avanzare una proposta per voi importante. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per l'estate per i nativi sotto il segno dello Scorpione.

Amore e amicizie

La vostra situazione di coppia attualmente non sarà facile da gestire in quanto ci saranno continuamente delle divergenze su tutto che spesso porteranno a dei litigi. Dovrete cercare a tutti i costi di risolvere il problema, mostrandovi più maturi e responsabili nei confronti del partner. Solo così riuscirete a riconquistare l'amato bene. Se ci riuscirete, potete finalmente avanzare delle importanti proposte che influiranno sul futuro della vostra relazione di coppia.

Situazione completamente opposta per quanto riguarda le persone single: potreste fare delle conoscenze piuttosto inaspettate, di cui inizialmente non ne sarete entusiasti, ma poi finirete con il pensare soltanto a questa persona.

Fortuna e salute

Sarete particolarmente pieni di energie durante l'estate, soprattutto verso i mesi di luglio e agosto. Ciò nonostante alla fine della stagione estiva, potrebbe farsi sentire un po’ la stanchezza di una stagione passata a lavorare e a uscire con gli amici o con il partner fino a tardi.

La fortuna invece vi assisterà per tutta l'estate in ambito lavorativo. Riuscirete infatti ad incrementare notevolmente i vostri guadagni grazie ad un po’ di buona sorte. La voglia di viaggiare per il mondo poi, verso i primi di settembre, si farà sentire parecchio, per cercare di dare un ultimo saluto alla bella stagione e chiudere in bellezza.

Lavoro e impegni

Ci saranno molto spesso tanti successi sul posto di lavoro durante la stagione estiva per i nativi Scorpione.

Riuscirete infatti ad affrontare i vostri impegni lavorativi con particolare entusiasmo e la voglia di passare subito ad un altro compito. Ci saranno inoltre degli ottimi guadagni a partire dalla metà del mese di luglio.

Da non trascurare inoltre la collaborazione con un vostro collega per portare a termine alcuni progetti lavorativi in quanto l'aiuto di un'altra persona potrebbe essere fondamentale. Se riuscirete a lavorare sodo, potreste ricevere un incarico molto importante che, se porterete a termine, il premio potrebbe essere una promozione.