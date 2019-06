L'estate per i nativi sotto il segno della Vergine sarà caratterizzata principalmente dal lavoro, dove riuscirete ad ottenere degli importanti successi, anche se inizialmente il calo delle finanze potrebbe farsi sentire. Per quanto riguarda la vostra vita di coppia invece, siete in risalita rispetto alle giornate precedenti. La voglia di stare assieme al partner crescerà esponenzialmente, per poi esplodere verso il mese di agosto. Da tenere in considerazione anche la voglia di viaggiare. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'estate per i nativi del segno Vergine.

Amore e amicizie

All'inizio della bella stagione, l'amore di coppia stenterà a partire del tutto, forse anche a causa del lavoro da ultimare in vista dell'estate. Ciò nonostante, più avanti l'intesa di coppia tornerà a salire, andando a favorire delle serate ricche di passione che dureranno l'intera notte. L'alto affiatamento di coppia potrebbe essere una buona occasione per avanzare delle importanti proposte utili per il futuro della vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda le amicizie, fareste meglio a non trascurarle completamente in vista dell'estate in quanto avrete bisogno dei vostri amici per superare un ostacolo molto importante.

Fortuna e salute

Ogni tanto potreste avere un calo di energie e sentirvi alquanto stanchi durante quest'estate. A volte sarà il troppo caldo, a volte una giornata lavorativa piuttosto stressante. Un ottimo rimedio per cercare di ricaricarvi del tutto, potrebbe essere trovare un po’ di tempo libero per voi stessi per scendere in spiaggia e rilassarvi sotto l'ombrellone, oppure con una bella nuotata.

In ogni caso. la fortuna è dalla vostra parte e riuscirete a trovare il tempo sia per stare accanto al vostro partner, sia per dedicarvi esclusivamente a voi stessi.

Lavoro e impegni

Come detto in precedenza, sarete piuttosto impegnati nel lavoro. Ciò nonostante, sarà una grande fonte di soddisfazione per i nativi del segno, in quanto sarà l'unico metodo per riuscire a incrementare notevolmente i vostri guadagni e garantirvi un discreto successo lavorativo.

Il periodo migliore si appresta ad essere tra la fine del mese di luglio e l'inizio del mese di agosto.

Potrebbero esserci inoltre degli attriti con i vostri colleghi per via della vostra eccessiva determinazione che annienta così la concorrenza. Provate a lasciare spazio anche a chi vi sta attorno. Un vostro collega infine, potrebbe invitarvi a cena per discutere di un'importante offerta di lavoro che voi cercherete di cogliere al volo. In ogni caso, potrebbe essere anche una buona occasione per tentare di sedurre quel collega che ogni volta che vedete passare vi fa battere forte il cuore.