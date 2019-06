I nati sotto il segno del Sagittario questo luglio cercheranno di scuotersi e regalarsi qualcosa che li renda completamente liberi di fare ciò che desiderano senza ostacoli o reticenze di sorta. Ma se da un lato riuscirete a ritagliarvi del tempo per voi stessi, dall'altro sarete ancora “imprigionati” da alcuni impegni che vi forzeranno a stare ancora piuttosto difficili.

Amore e affetti

La vita di coppia sarà costellata di incertezze e di dubbi.

Nel momento in cui il vostro partner comincerà a forzarvi su qualcosa potreste avvertire l'esigenza di allontanarvi. Per evitare delle rotture insanabili potreste avviare un dialogo sulle rispettive libertà da concedervi.

Voi single ancora non sarete inclini ad un fidanzamento serio, ma nemmeno per una avventura estiva. Favorite invece le amicizie, soprattutto quelle con la Bilancia che saranno in grado di farvi divertire con spensieratezza e farvi dimenticare anche il pensiero più difficile o la nostalgia più forte che attanaglia la vostra mente. In alcuni casi sarà necessario “recidere” le radici familiari in virtù della vostra libertà di espressione.

Lavoro e studio

Nei mesi precedenti, a furia di sgomitare, avete consolidato la vostra posizione sul posto di lavoro. Vi siete dati da fare con un impegno costante e molto intenso ed a luglio potreste “raccogliere” i frutti che avete seminato con tanta solerzia. Sul lavoro, nel corso del mese, potrebbero esserci dei “vuoti” che non riuscirete a riempire se non con una buona dose di creatività. Estro e spirito di iniziativa che fino a questo momento avete represso o non stimolato a dovere.

Per coloro che sono ancora in cerca di un impiego luglio, probabilmente, non sarà il mese adatto per arrivare ad un colloquio a meno che non allarghiate il vostro raggio d'azione. Se riuscirete a conciliare la vostra voglia di lavoro con quella di avventura allora forse le cose potrebbero drasticamente cambiare.

Voi studenti per il momento non vorreste nemmeno parlare di studio e di ore trascorse sui libri. In questa fase preferirete fare follie, soprattutto in serata, senza curarvi troppo dell'esito del prossimo esame.

Fortuna e salute

Ottime le prospettive per un lungo viaggio ma anche per uno della durata di una settimana al massimo. Ad ogni modo dovreste sempre avere degli accorgimenti pratici nel caso abbiate bisogno di qualcosa. La fortuna sarà dalla vostra anche per eventuali nuovi incontri che sfoceranno in amicizie durature.

Per quanto riguarda la salute i punti dolenti dovranno necessariamente essere presi in considerazione anche se per voi non saranno problematici.

Guai a sottovalutarli.