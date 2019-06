L'Oroscopo di martedì 2 luglio prevede diverse accadimenti inaspettati, soprattutto per i segni zodiacali come lo Scorpione e il Leone, mentre saranno in arrivo molti pensieri positivi per i Gemelli e il Cancro, che porteranno dei gradevoli cambiamenti. Di seguito le previsioni astrali di tutti i segni e le affinità di questo primo martedì di luglio.

Oroscopo del 2 luglio: i primi sei segni

Ariete: i nativi del segno cominceranno la giornata in maniera abbastanza produttiva e fruttuosa, soprattutto sul lavoro.

Pubblicità

Pubblicità

Il pomeriggio sarà intenso e complicato a causa di un problema insolito. Serata molto piacevole. Affinità con Toro.

Toro: la giornata per i nati sotto il segno, inizierà in modo negativo a causa di un problema imprevedibile che riguarda la famiglia, ma che potrà risolversi al meglio. Pomeriggio alquanto frenetico e confuso. Serata molto serena. Affinità con Ariete.

Gemelli: la mattinata per i nati del segno sarà dedicata al lavoro, durante il quale porterete a termine un'impresa decisamente enigmatica ma proficua, grazie all'innata scaltrezza ed astuzia che contraddistingue i nativi.

Pubblicità

Il pomeriggio sarà interessato da alcuni pensieri, decisamente piacevoli che porteranno a ridefinire alcune situazioni. Affinità con Leone.

Cancro: il segno del Cancro sarà interessato da alcune notizie che riguardano i sentimenti. Il pomeriggio sarà dedicato soprattutto agli affetti e a pensieri positivi che si tramuteranno in alcuni cambiamenti. Serata stravagante. Affinità con Pesci.

Leone: l'intera giornata per i nati nel segno sarà abbastanza confusa e agitata, a causa di un favore negato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Il pomeriggio sarà notevolmente meditabondo. Durante la serata potrebbe arrivare una telefonata inaspettata e piacevole. Affinità con Gemelli.

Vergine: il segno avrà una giornata oltremodo negativa e svantaggiosa sul lavoro. Il pomeriggio sarà quieto e dedicato alla famiglia. Serata deliziosa. Affinità con Capricorno.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: il segno della Bilancia avrà una mattinata decisamente pesante, specialmente sul lavoro a causa di alcuni imprevisti non calcolati.

Il pomeriggio sarà dedicato al rilassamento. La serata sarà parecchio festaiola. Affinità con Sagittario.

Scorpione: i nati nel segno dello Scorpione avranno una giornata interessata da cambiamenti improvvisi e alquanto positivi. Il pomeriggio alcuni potrebbero rimanere meravigliati per una telefonata inaspettata e gradevole. Serata soddisfacente. Affinità con Pesci.

Sagittario: i nati sotto il segno avranno una giornata particolarmente stravagante.

Pubblicità

Il pomeriggio sarà molto riposante e dedicato specialmente alle persone care. Serata frivola. Affinità con Acquario.

Capricorno: la giornata inizierà con alcune novità fondamentali che riguardano il lavoro. Per quanto concerne la sfera affettiva ci sarà una rivoluzione positiva e impensata. Pomeriggio dedicato allo shopping e al relax. La serata sarà quieta. Affinità con Vergine.

Acquario: i nati sotto il segno dell'Acquario avranno una giornata piuttosto scombussolata a causa di alcuni problemi inimmaginabili sul lavoro.

Pubblicità

Il pomeriggio sarà interessato da tenerezze e coccole varie. Serata galante con il partner, per i single si prevede relax. Affinità con Sagittario.

Pesci: i nati del segno avranno una giornata fin troppo spossante, per colpa di alcuni problemi inattesi sul lavoro. Il pomeriggio sarà abbastanza tortuoso. La serata sarà notevolmente pacata e rilassata. Affinità con Scorpione.