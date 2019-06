Il mese di luglio 2019 porterà delle novità all’interno della vita dello Scorpione, ma non mancheranno le tensioni e i momenti di difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Qualcuno potrebbe infatti risentire di un calo di energie ed accusare leggeri fastidi fisici durante il corso dell’intero mese. In amore è un buon momento, si possono prendere decisioni importanti e fare nuovi incontri. Per quanto riguarda il Lavoro invece gli astri consigliano di non fare il passo più lungo della gamba, non è un quadro astrale in cui sono favoriti i cambiamenti in tal senso.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute del mese di luglio 2019 per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Pubblicità

Pubblicità

Previsioni astrologiche Scorpione, luglio 2019

Amore: il favore di Venere durante il nuovo mese aiuterà lo Scorpione a dedicare maggiore attenzione ai sentimenti. Quello di luglio 2019 sarà un mese molto vantaggioso in tal senso, vi sentirete romantici e passionali, questo gioverà ai rapporti di coppia e favorirà le occasioni di fare nuovi incontri. Non è inoltre da escludere che molti inizino a fare progetti importanti per il futuro, si inizierà a parlare di matrimonio o dell’arrivo di un figlio.

Pubblicità

Chi vuole ricominciare dopo una storia finita o una separazione avrà buone occasioni di fare interessanti conoscenze, anche se non si sentirà ancora pronto a lasciarsi andare. Una forte alchimia ci sarà con i nati sotto il segno dei Gemelli e del Cancro.

Lavoro: per quanto riguarda l’ambito lavorativo quello di luglio 2019 sarà un mese piuttosto statico per i nati sotto il segno dello Scorpione, gli astri consigliano di rimandare nuovi progetti e trattative alla fine dell’estate, questo infatti non è il periodo migliore per iniziare un nuovo percorso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Lavoro

Lo Scorpione potrebbe inoltre trovarsi a dover affrontare delle problematiche per quanto riguarda l’aspetto finanziario, ci potrebbero essere nuove spese da affrontare come un guasto improvviso. Chi ha dei contenziosi legali da risolvere farebbe meglio a cercare una mediazione. Chi invece deve avanzare una richiesta o attende che gli venga restituito qualcosa, potrà farlo soprattutto nella seconda metà del mese, a tal proposito ideale si presenta la giornata del 19 luglio.

Salute: con Marte in opposizione il mese di luglio 2019 si rivelerà sottotono per quanto riguarda la forma fisica dello Scorpione, non mancheranno infatti momenti di tensione, in cui vi sentirete privi di energia e la voglia di fare sarà praticamente uguale a zero. Qualcuno potrebbe risentire di fastidiosi disturbi allo stomaco. Particolarmente faticose si riveleranno le giornate del 5, del 17, del 18 e del 19. Gli astri consigliano di dedicare maggiori attenzioni al corpo, le cure e i trattamenti iniziati in questo periodo porteranno a buoni risultati.