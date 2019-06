Nella settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 luglio, nei gradi dei Gemelli stazionerà la Luna che darà nuova spinta alla valorizzazione degli affetti, mentre Saturno e Plutone permarranno ancora nei gradi del Capricorno, il quale non vedrà favorito l'aspetto amoroso. Mercurio in Cancro, mentre Venere sarà nella costellazione del Leone insieme a Marte e al Sole. Toro ha nei suoi gradi ancora Urano, Giove in Sagittario concederà ai nativi delle svolte lavorative eccezionali.

Di seguito, le previsioni astrologiche della settimana per tutti i segni.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: testardi. Ci saranno delle divergenze da parte di voi nativi che non vorrete scendere assolutamente a compromessi, soprattutto relazionandovi con gli affetti. Ciò creerà nervosismo e basso rendimento lavorativo sul posto di lavoro, ma ci sarà comunque qualche momento di svago.

Toro: qualche piccola “imprecisione”. Sul posto di lavoro andrà meglio nella seconda metà della settimana, mentre potreste spesso avere un partner che vi sarà abbastanza ostile a causa di alcune mancanze di cui vi “macchierete”.

Fine settimana meno bersagliato dagli intoppi lavorativi.

Gemelli: stabili. Non ci saranno svolte rilevanti per l'aspetto lavorativo, ma soltanto qualche successo conseguito però con molto impegno. La seconda metà della settimana sarà incentrata sugli affetti, in particolare sul partner per il quale potreste organizzare una sorpresa niente male.

Cancro: i successi lavorativi si conteranno numerosi all'inizio della settimana, mentre per qualche tenerezza in più e qualche svago insieme a partner e comitiva bisognerà attendere la seconda metà della settimana.

Stress in calo, sarete più attenti a concedervi un riposo adeguato ai vostri bisogni.

Leone: sarete più intraprendenti in amore, e stavolta non ci sarà nessuno a ricordarvelo. Semplicemente, avrete una pazza voglia di mix fra amore e passione. Lavoro stabile, ma gli affari si concluderanno bene.

Vergine: il lavoro vi farà prendere una decisione importante, sarà soltanto questione di tempo. Nel frattempo, qualche viaggio sarà un valido aiuto contro lo stress e contro qualche persona di cui mal sopportate la presenza, come un collega o un familiare particolarmente fastidioso.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete sotto un costante influsso di stress. Il vostro atteggiamento non contribuirà favorevolmente a farlo abbassare, dal momento che tenderete a forzare troppo il vostro fisico. Appena potrete concedetevi del riposo assoluto che non coinvolga attività fuori porta.

Scorpione: la settimana non sarà delle più favorevoli, con il lavoro che subirà una notevole battuta d'arresto e l'amore che sta andando un po' controvento a causa di qualche litigio.

Il consiglio sarà quello di ridimensionare il vostro umore, servirà a mitigare l'atmosfera dovunque andiate.

Sagittario: ci saranno delle svolte positive in ambito finanziario e lavorativo. La ricerca di un lavoro porterà i suoi frutti, così come ci saranno soddisfazioni e remunerazioni, soprattutto ad inizio settimana. L'ambito amoroso si presenterà bisognoso di qualche spinta per rivitalizzarlo.

Capricorno: divisi in due, fra affari conclusi con gratificazione e l'aspetto amoroso che non brillerà particolarmente a causa di qualche tensione interna.

Purtroppo questa situazione non farà altro che peggiorare il vostro umore, ma cercate di non far peggiorare anche la vostra salute, già messa a dura prova.

Acquario: il weekend potrebbe prospettarsi ricco di sorprese erotiche, o comunque di stampo amoroso. L'aspetto lavorativo dovrà invece essere rivisto per poter avere un rendimento più proficuo, ma attenti a non entrare in una brutale competizione inutile con i colleghi. Collaborate.

Pesci: sarete più accontentabili, non vi spingerete oltre il “limite consentito”, cercando di contenere lo spreco di energie. Lavoro giù di tono, vi servirà una spremuta di coraggio per poter portare a termine qualche idea. Salute da rivedere, vi state concedendo troppe abitudini dannose al vostro organismo.