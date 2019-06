Nella settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 luglio, Venere e il Sole nella costellazione del Cancro saranno di grande aiuto nelle relazioni, sia quella con il partner che quella con gli amici. Nei Pesci stanzia ancora Nettuno, Marte e Mercurio ancora nel Leone. Luna e Giove nel Sagittario potrebbero procurargli qualche insoddisfazione. Segni favoriti della settimana oltre al Cancro sono Gemelli, Toro e Leone.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: determinati sui progetti in corso.

Sul lavoro avrete una volontà di ferro davvero invidiabile che vi farà fare dei piccoli balzi avanti sul fronte economico, ma per niente scontati. I giorni più favorevoli ed intensi per eventuali risvolti positivi in amore saranno quelli del fine settimana.

Toro: all'inizio della settimana vi dimostrerete piuttosto produttivi, saranno gli ultimi giorni ad essere quelli meno propizi, soprattutto per il livello lavorativo. L'ambito sentimentale avrà bisogno di qualcosa che lo rinvigorisca, mentre gli incontri di questa settimana si riveleranno delle delusioni.

Gemelli: affiatati con il partner. Questa settimana all'interno della coppia sarete sulla stessa lunghezza d'onda, sia in fatto di erotismo che di sentimenti. Buono anche il fronte lavorativo, con qualche successo portato brillantemente a termine soprattutto nel mezzo della settimana.

Cancro: amore alle stelle su tutti i fronti. Baciati da Venere, sarete generosi e amorevoli con chi vi circonda. Qualche guadagno vi sarà di enorme aiuto per alcuni progetti privati lasciati precedentemente in sospeso.

Amicizie in rialzo ed incontri favorevoli da venerdì in poi.

Leone: le energie incanalate prevalentemente sul fronte lavorativo saranno inaspettatamente alte anche per l'amore e per le amicizie. Il partner vi troverà sensuali nel fine settimana, i colleghi e i parenti molto più concilianti. Continuate così.

Vergine: sottotono. Non solo sarete decisamente stanchi del lavoro che ultimamente non vi sta dando i successi che attendete, ma ci sarà qualcuno che vi darà del filo da torcere soprattutto dal sabato. Nervosi con il partner, potreste non riuscire a godervi i pochi momenti di distensione.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ogni occasione sarà buona per stare fuori casa, anche la più banale. Se le amicizie si riterranno soddisfatte di voi, lo stesso non si potrà dire dell'ambito finanziario. Meglio non tirare troppo la corda e divertirvi anche con poco. Il partner sarà un po' messo da parte.

Scorpione: tensioni. Ancora bersagliati dal vostro cattivo umore, potreste farvi delle idee sbagliate sul partner. Lavoro decisamente meno remunerativo, forse a causa di qualche litigio con un collega.

Weekend leggermente con malumore, saranno meno tese le serate.

Sagittario: nella prima metà della settimana ci potrebbero essere delle incomprensioni amorose da approfondire in due. Questo stato d'animo basso potrebbe infierire sul vostro rendimento lavorativo. Prestare attenzione a qualche amico e seguirne i consigli potrà aiutarvi sensibilmente.

Capricorno: qualche discussione con il partner potrebbe farvi capire che non sarete proprio in forma dal punto di vista sentimentale.

Perlomeno sul fronte lavorativo, sebbene ci sia qualche punto in ribasso, non sarà così deludente come l'inizio settimana prospetta. Attenzione alla salute.

Acquario: sarà una settimana di duro lavoro per voi, con molte cose da sbrigare anche sul fronte casalingo. Con il partner sarete disinibiti e potreste trascorrere notti entusiasmanti sotto le lenzuola. Attenti allo shopping troppo spensierato, meglio salvaguardare le finanze.

Pesci: pigrizia. Potreste non essere in vena di fare niente, però in qualche serata ci saranno occasioni per fare quattro passi e lavorerete, anche se piuttosto a rilento. Proverete un leggero disinteresse per il partner e per tutta la sfera emotiva, ma ci sarà qualche eccezione nel mezzo della settimana.