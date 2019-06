L'Oroscopo della settimana dall'1 al 7 luglio si prospettano pesanti per la Vergine, mentre lo Scorpione sarà un po' ansioso. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Venere vi renderà delle persone molto desiderate e amate. Tra venerdì e sabato potrete godere di due giornate parecchio fortunate sotto l'aspetto sentimentale. Qualcuno potrebbe fare degli incontri molto interessanti.

Toro: in ambito amoroso, la situazione sembra non essere al top.

Pubblicità

Pubblicità

Chi di recente ha fatto alcuni incontri, si renderà conto della poca possibilità di rendere duratura della nuova relazione. Cercate di non abbattervi, ma di concentrare le vostre energie sulla vostra professione.

Gemelli: ad inizio della settimana dall'1 al 7 luglio dovrete cercare di portare un po' di pazienza, mentre la situazione migliorerà nel weekend. Qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, ma dovrete cercare di essere prudenti e non dare di matto.

Pubblicità

Cancro: in questa fase della vostra vita siete pieni di alti e bassi. Il vostro umore sembra essere parecchio cangiante, a volte senza una motivazione reale e specifica. Non siete soddisfatti a livello lavorativo e questo è un intoppo anche per le vostre relazioni.

Leone: giornate piene di emozioni e incontri stanno per arrivare per i nati sotto il vostro segno zodiacale. A livello familiare, sentite molto l'affetto delle persone a voi care e questo vi rassicura.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Siete molto soddisfatti della amicizie fatte nell'ultimo periodo.

Vergine: giornate piuttosto pesanti sono in arrivo in questa settimana da lunedì 1 a domenica 7 luglio. Purtroppo, la Luna vi sarà opposta e questo vi farà sentire alquanto nervosi. Dovrete cercare di portare pazienza e resistere: la situazione si sistemerà nel weekend.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in molti, nati sotto il vostro segno zodiacale, sono impegnati a costruire qualcosa di importante in questo periodo.

C'è chi ha in ballo dei progetti lavorativi molto importanti o chi sta cercando di rendere ancora più solida la propria relazione.

Scorpione: in questa settimana dall'1 al 7 luglio potrebbe sembrarvi che le cose vadano per il verso sbagliato. Qualcuno al momento sta vivendo un periodo di blocco emotivo che non gli fa osservare le situazioni con molta lucidità.

Sagittario: Venere e Mercurio vi potrebbero portare delle belle sorprese, sia a livello lavorativo che professionale.

Pubblicità

Ad inizio settimana qualcuno potrebbe essere un po' giù di morale, ma grazie ad una persona molto cara vi tornerà il sorriso. Cercate di non trascurare la vostra salute.

Capricorno: chi ha dovuto affrontare dei cambiamenti nell'ultimo periodo, potrebbe non essersi ancora abituato alle novità. Cercate di non soffermarvi troppo sulle piccolezze e di vedere il lato positivo delle cose. Chi ha chiuso da poco una relazione, presto potrebbe fare un incontro importante.

Pubblicità

Acquario: in questa settimana da lunedì 1 a domenica 7 luglio dovrete continuare a sopportare l'opposizione di Luna e Mercurio. Al momento avete voglia di stare da soli e magari di progettare un viaggio per godervi un po' di relax. Cercate però di non isolarvi completamente.

Pesci: nelle giornate di martedì e mercoledì potrete contare sul favore della Luna. Alcuni potranno vivere delle giornate molto fortunate, tanto da poter avanzare delle richieste importanti in ambito lavorativo. Se non demorderete, otterrete quello che desiderate.