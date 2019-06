Il mese di luglio è giunto. Scopriamo cosa prevedono gli astri e le stelle per tutti i nati sotto il segno del Toro nel periodo racchiuso tra l'1 ed il 31 del secondo mese della stagione estiva. Di seguito, lavoro, amore e salute, ma anche giornate più o meno positive, da gestire nel migliore dei modi. Nelle ultime settimane avete vissuto dei bei momenti a livello sentimentale, le stelle sono state dalla vostra parte ed avete avuto la possibilità anche di sistemare delle questioni in sospeso o di cambiare delle situazioni che non vi convincevano.

Il periodo migliore è stato quello dell'ultima settimana di giugno, quando è stato possibile vivere anche delle buone emozioni. Nel lavoro, avete avuto l'opportunità di realizzarvi con mansioni che hanno reso delle buone soddisfazioni per le vostre potenzialità. A livello salutare non è invece mancata energia, vi siete sentiti particolarmente forti.

Nel mese di luglio potreste vivere dei momenti di stress, ci saranno delle giornate in calo, soprattutto nella parte centrale del periodo.

Cercate di non distrarvi, perché potrebbero sorgere dei problemi imprevisti. Per tornare in tranquillità, cercate di organizzare una vacanza da dedicare solo a voi stessi. Sia in campo sentimentale che lavorativo, potreste avvisare delle giornate sottotono. In particolare, in amore, dovete sistemare alcune questioni appartenenti al passato. Non mancherà agitazione in campo professionale, ma nulla di grave, tutte situazioni che possono essere superate con il tempo. Leggiamo le previsioni dettagliate che riguardano il campo professionale e sentimentale dei nati Toro per il periodo di luglio 2019.

Oroscopo luglio: lavoro e amore per il Toro

Come anticipato, in campo sentimentale potreste avvisare dei momenti sottotono, situazioni apparentemente concluse potrebbero ripresentarsi. Sarà comunque possibile fare delle nuove conoscenze ed instaurare dei nuovi legami, soprattutto chi ultimamente ha vissuto dei momenti difficili, come una separazione. Le prime due settimane del mese di luglio, non saranno troppo semplici da gestire, a causa della distanza di Mercurio, ma si recupera nell'ultima settimana.

In campo lavorativo, ci saranno molte responsabilità che dovrete portare avanti, non sarà semplice gestire tutto, ma con pazienza porterete a termine e con buoni risultati il vostro lavoro. Cercate di fare attenzione al lato economico, evitate spese che possono causarvi dei problemi successivamente. Nel mese di agosto, potrete vivere dei maggiori momenti di relax, in modo tale da poter riuscire a gestire al meglio eventuali stress.