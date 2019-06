Nel weekend dal 29 al 30 giugno 2019, la Luna si sposterà dal Toro, dove staziona Urano, al segno dei Gemelli, dove sosta anche Venere. Mercurio sarà in Leone e Nettuno in Pesci. Saturno e Plutone stabili in Capricorno, come Giove nel segno del Sagittario. Marte, il Nodo Lunare e il Sole si troveranno nel segno del Cancro.

Toro concentrato

Ariete: nervosi. Gli astri dissonanti in queste due giornate potrebbero rendere nervosi i nati del segno, specialmente nell'ambiente lavorativo in cui un collega potrebbe esagerare nei comportamenti.

Toro: concentrati. L'obiettivo non è molto vicino, ma i nati Toro non si scoraggeranno e lavoreranno duro e con la massima concentrazione per giungere alla meta in tempi ridotti. Amore in secondo piano.

Gemelli: 'spendaccioni'. Le spese della giornata potrebbero essere molte: i nativi vorranno concedersi qualche acquisto.

Cancro: distratti. I nati nel segno potrebbero essere distratti, sia durante lo svolgimento delle questioni pratiche che nelle conversazioni con i colleghi nell'ambiente di lavoro. Domenica relax.

Lavoro 'flop' per la Vergine

Leone: ambizioso. Nulla o quasi riuscirà a fermare i nati Leone in questo fine settimana. Sole e Luna non saranno particolarmente favorevoli, ma riusciranno ugualmente a raggiungere i loro obiettivi con caparbietà.

Vergine: attriti lavorativi. L'ambiente lavorativo potrebbe risultare particolarmente ostico, specialmente sabato, i nati del segno potrebbero accusare il colpo e cedere alle provocazioni che subiranno.

Bilancia: relax.

I nati del segno avrebbero bisogno di rinvigorire il loro benessere psico-fisico, appesantito dalla routine della settimana: con ogni probabilità, si ritaglieranno ampi spazi di relax.

Scorpione: taciturni. Astri dissonanti durante tutto il weekend toglieranno probabilmente la voglia di comunicare ai nati Scorpione.

Capricorno stacanovista

Sagittario: viaggi. I nativi durante il fine settimana partiranno per un viaggio, probabilmente prenotato tempo prima, con l'amato bene.

La domenica potrebbe 'esplodere' la passione.

Capricorno: stacanovisti. Anche se durante il resto della settimana non si sono risparmiati, nel weekend non continueranno a mostrare le loro determinazione, che potrebbe addirittura incrementare.

Acquario: creativi. I lavoratori autonomi del segno godranno di una spiccata creatività che potranno focalizzare nell'avanzamento dei progetti.

Pesci: sconclusionati. Cominceranno tante faccende, portandone a compimento poche, perchè i nati Pesci si sentiranno svogliati.