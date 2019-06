Non manca ormai molto all'arrivo del weekend, ma prima scopriamo quali progetti hanno gli astri e le stelle per la giornata di domani. Continua l'ondata di positività che all'inizio del mese ha colpito il Toro, durante il fine settimana i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale e anche gli incontri saranno favoriti. Un quadro astrale positivo accompagna l'Acquario, per il quale è in corso un momento di recupero riguardante tanto gli affari quanto le situazioni sentimentali, mentre resta un momento sottotono per il Cancro, preso dal malumore e la malinconia. Ecco di seguito l'Oroscopo di giovedì 13 giugno 2019 per tutti i segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Pubblicità

Pubblicità

Oroscopo di giovedì 13 giugno 2019, segno per segno

Ariete: giornata sottotono per il segno, c’è dell’insoddisfazione nell’aria. In ambito lavorativo potrebbero nascere delle problematiche, ma con cautela e diplomazia potrete riuscire a risolverle prima dell’inizio del fine settimana. Durante il weekend i sentimenti tornano protagonisti, vi sentirete più sereni e potrete dedicare più tempo al partner e alla famiglia.

Toro: le giornate conclusive della settimana si riveleranno positive per il segno e i sentimenti occuperanno un ruolo centrale.

Oroscopo del 13 giugno, recupero per Acquario

Chi vuole ricominciare dopo una separazione o una storia finita, avrà l’occasione di fare incontri interessanti. Serenità e armonia all’interno dei rapporti di coppia, qualcuno inizierà a parlare di progetti per il futuro.

Gemelli: quella di giovedì 13 giugno sarà una giornata vantaggiosa sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale. Se ci sono delle problematiche da risolvere, il consiglio degli astri è di affrontare la situazione entro l’inizio del weekend, che si rivelerà un momento faticoso.

Pubblicità

Cancro: sarà una giornata abbastanza faticosa, vi sentirete nervosi e di malumore. In amore, così come in ambito lavorativo, potrebbero esserci delle problematiche da risolvere. Gestire i rapporti interpersonali non sarà semplice, dei contrasti potrebbero nascere con le persone a voi vicine. Weekend di recupero.

Leone: momento positivo per il segno, la giornata di domani si rivelerà vantaggiosa. In ambito lavorativo, nonostante gli alti e bassi delle giornate precedenti, sarà possibile notare un miglioramento, qualcuno potrebbe concludere un progetto interessante.

Astri favorevoli per l’amore e i nuovi incontri. Tuttavia a fine giornata qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie.

Vergine: l’opposizione di Venere rende il mese di giugno difficile per le relazioni e i rapporti interpersonali. Di animo altruista, i nati sotto questo segno sono sempre disponibili e pronti ad aiutare gli altri, ma spesso non ricevono l’ascolto che meritano e sono costretti a cambiare strategia. Alcuni rapporti arriveranno al capolinea durante questo mese, ma sarà una scelta ragionata, che vi permetterà di ritrovare la serenità.

Pubblicità

Bilancia: giovedì positivo che vi permette di recuperare dopo un inizio settimana abbastanza sottotono. In questa giornata ritroverete la carica e l’energia necessaria a riprendere in mano alcune situazioni che vi premono molto. Giornata fruttuosa per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Scorpione: sarà un momento di rinnovamento per quanto riguarda le attività pratiche, lo Scorpione farà una cernita delle attività che non lo rendono appagato e soddisfatto, limitando quelle che al contrario apportano stress e malumore.

Pubblicità

Momento vantaggioso per quanto riguarda le relazioni e i sentimenti, anche i single potrebbero fare incontri interessanti.

Sagittario: quella di domani si presenterà come una giornata abbastanza confusionaria per quanto riguarda le questioni lavorative e gli affari, in alcune occasioni potreste avere l’impressione di non aver raggiunto il vostro obiettivo, vi sembrerà di tornare indietro ma con il tempo vi accorgerete che non è così. Delle incertezze potrebbero insinuarsi anche all’interno della sfera sentimentale, tuttavia entro il weekend le problematiche potranno essere risolte.

Capricorno: è un momento complesso per il segno, c'è desiderio di cambiamento e rinnovamento, tuttavia potreste incontrare diverse insidie lungo il vostro cammino. Di certo, non ci vorrà un solo giorno per iniziare il cambiamento che avete in mente, ma in questo momento vi sembra di remare in senso contrario. L’amore potrà darvi la serenità che state cercando.

Acquario: la settimana si concluderà in maniera positiva per i nati sotto il segno dell’Acquario, già nelle giornate precedenti è stato possibile riscontrare un recupero delle energie e risolvere alcune delle problematiche nate in ambito lavorativo. Agite con cautela ed evitate di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi per preservare la ritrovata tranquillità.

Pesci: è un momento impegnativo per il segno, molto preso da questioni pratiche ed impegni lavorativi. Dunque i nati sotto il segno dei Pesci hanno poco tempo da dedicare ai rapporti interpersonali e dei contrasti potrebbero nascere in amore, il partner potrebbe risentire di una mancanza di attenzioni.