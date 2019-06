Una nuova settimana sta per iniziare e con essa anche il nuovo mese, sarà un momento di forza e miglioramento per il Gemelli, grazie agli influssi della Luna nel segno, e per i Pesci, per i quali sta per iniziare un bel recupero, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Venere favorevole darà nuova vita ai sentimenti per il segno del Cancro, la passione si riaccende. Ecco l'Oroscopo della settimana, da lunedì 1 a domenica 7 luglio 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana dall'1 al 7 luglio 2019, segno per segno

Ariete: la prima settimana di luglio si rivelerà abbastanza faticosa per il segno. Nelle giornate centrali, infatti, potreste trovarvi a fare i conti con una situazione del passato, rimandare non è più possibile, i nodi devono venire al pettine. Gli influssi di Marte vi daranno una marcia in più in ambito lavorativo.

Toro: il mese di luglio inizia dando nuova linfa alla vostra vita sentimentale, grazie al favore di Venere.

All’interno dei rapporti di coppia si riaccende la passione, sarà una settimana di forti emozioni. Incontri favoriti per i single. Durante le giornate di giovedì 4 e venerdì 5 luglio potrebbero nascere delle problematiche in ambito lavorativo, siate cauti.

Gemelli: luglio inizia nel migliore dei modi, grazie alla Luna nel segno, che vi inviterà a fare un po’ di autoanalisi. Potrete dunque riordinare le idee e ripartire. Week end positivo e divertente, anche se domenica potrebbero nascere delle controversie in famiglia.

Cancro: Vergine nel segno a partire dalla giornata di giovedì 4 luglio riaccenderà il romanticismo, l’intimità acquisisce nuove sfumature e chi vive in coppia si sentirà più vicino che mai al partner. Anche per i single sarà un momento fortunato, si potranno fare incontri interessanti. Domenica potreste dover prendere una scelta importante.

Leone: inizio mese decisamente vantaggioso per i nati sotto questo segno zodiacale, gli influssi di Marte congiunti a Mercurio a partire dal 2 luglio porteranno delle novità in ambito lavorativo.

Alcune situazioni cambieranno, ci saranno dei miglioramenti e vi sentirete veramente soddisfatti del lavoro finora svolta. Week end con la Luna nel segno, belle emozioni in amore.

Vergine: le prime giornate del mese si riveleranno faticose per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Dei contrasti potrebbero nascere in amore e in famiglia. Tuttavia da giovedì potrete recuperare, sarete più propensi al dialogo e le incomprensioni potranno essere chiarite.

Bilancia: sarà un inizio settimana tranquillo e piacevole per il segno, ma dal 4 luglio un leggero vento di tempesta si abbatterà sulla Bilancia. Sia in amore che in ambito lavorativo potrebbero nascere delle discussioni, siate cauti e gestitele con diplomazia. Fine settimana di grande recupero, in cui i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale.

Scorpione: sarà una settimana abbastanza faticosa soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove potrebbero esserci delle discussioni con i colleghi o i superiori.

Nel week end tuttavia potrete respirare un’aria più serena, alcune problematiche potranno essere chiarite e l’amore ricoprirà un ruolo centrale. Ci sarà romanticismo nei rapporti di coppia, mentre i single potranno fare incontri interessanti per il futuro.

Sagittario: inizio luglio sottotono per il segno a causa degli influssi negativi di Venere e Luna. Da giovedì tuttavia si potrà recuperare, soprattutto in ambito lavorativo dove sarete intuitivi e le energie non mancheranno. Qualcuno potrebbe concludere una vendita redditizia o iniziare un nuovo progetto.

Capricorno: sarà una settimana piuttosto tranquilla, se non fosse per le giornate centrali quando l'opposizione di Venere e Luna vi metterà di cattivo umore. Gestire rapporti interpersonali non sarà semplice, dei contrasti potrebbero nascere in ambito lavorativo e all’interno della sfera sentimentale. Recupero a partire dalla giornata di sabato 6 luglio.

Acquario: inizio settimana molto positivo per il segno, l’influsso della Luna vi rendono creativi, soprattutto sul lavoro. Potrete avere delle buone intuizioni e concludere affari redditizi. Attenzione però a non peccare di superbia, potreste creare dei contrasti nel rapporto con i colleghi e/o i superiori. Week end sereno, da condividere con le persone che vi fanno stare bene.

Pesci: il mese di luglio 2019 inizia con un netto recupero per quanto riguarda la sfera sentimentale dei Pesci, già durante le prime giornate di questa settimana vi sentirete romantici e passionali e potrete dare nuova vita al vostro rapporto di coppia. Incontri favoriti per i single. Durante il fine settimana il consiglio delle stelle è di non sottoporsi a sforzi eccessivi, ma di concedersi un po’ di sano riposo.