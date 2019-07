Ultimo weekend del mese di luglio 2019 in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute per le giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio.

Ariete: in questo weekend potrebbero nascere delle discussioni soprattutto in campo lavorativo. Anche in amore, nella giornata di sabato, dovrete affrontare delle polemiche. Domenica la situazione migliorerà, ma vi sentirete comunque stanchi.

Toro: il fine settimana inizia con una Luna molto positiva per i nati sotto questo particolare segno. È un buon momento sia per l'amore che per il campo professionale. Nella serata di domenica potrebbero sorgere degli imprevisti.

Gemelli: evitate esagerazioni in queste giornate, nonostante la produttività lavorativa, dovrete cercare di saper gestire le situazioni che si presentano. Buon momento per l'amore soprattutto per le nuove storie.

Cancro: sabato e domenica potrebbero arrivare delle buone notizie che vi miglioreranno le giornate. Potrete superare alcuni problemi soprattutto in campo sentimentale. Per quel che riguarda il campo lavorativo, siate pazienti.

Leone: sono in arrivo delle buone opportunità lavorative, con Giove dalla vostra parte, domenica riuscirete a portare avanti molti impegni. Migliora anche il campo amoroso, riuscirete a risolvere questioni in sospeso.

Vergine: è un buon momento per dedicare maggiore relax a voi stessi. Sono in arrivo delle buone prospettive, vi sentite anche maggiormente disponibili in campo sentimentale.

Oroscopo del fine settimana 27-28 luglio per i segni zodiacali

Bilancia: giornate stancanti per i nati sotto questo particolare segno, soprattutto nella giornata di sabato cercate di evitare delle possibili polemiche. Domenica la situazione migliora, ma solo leggermente.

Scorpione: se desiderate fare la conoscenza di una persona o approfondire un rapporto, queste sono le giornate giuste per farvi avanti. In campo lavorativo, potreste riscontrare delle problematiche, siate cauti.

Sagittario: sono in arrivo dei cambiamenti, se desiderate affrontarli, fatevi avanti al più presto. In campo sentimentale potrebbero nascere delle polemiche in queste due giornate del mese di luglio.

Capricorno: la salute non è al top, cercate di dedicare maggior tempo alla vostra forma. Evitate discussioni sia nel lavoro che in amore.

Acquario: vi sentite poco energici in queste giornate, passato il weekend, passerà anche la tensione, dovrete solo avere pazienza. In campo lavorativo avrete molte cose da fare.

Pesci: sono in arrivo delle buone occasioni in campo lavorativo e le tensioni amorose potrebbero essere superate in queste giornate.

È un buon momento per i cambiamenti.