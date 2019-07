Siamo giunti all'ultimo giorno della seconda settimana di luglio. L'oroscopo del 14 luglio riporta novità davvero interessanti per tutti e 12 i segni zodiacali. I nati sotto il segno del Leone devono fare attenzione ai soldi, mentre i nativi del Capricorno si sentono molto frustrati. Di seguito, le previsioni astrali della giornata di domenica per i dodici simboli.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – In questa giornata avrete la riconquista che aspettavate da tanto.

Coloro che nel lavoro sono rimasti fermi da tanto tempo, potrebbero ricevere una chiamata. Sono favoriti gli spostamenti così anche gli incontri guidati dal destino.

Toro – Periodo importante e di costruzione, potreste ottenere qualcosa di più. Potreste lavorare con un nuovo gruppo o avere un cambio di ruolo. Sentite crescere la voglia di ricominciare e rinascere, tutto ciò vi darà successo e visibilità.

Gemelli – In questa giornata vorreste liberarvi di qualche peso. La migliore cosa da fare in questo momento è organizzare una vacanza. Tutto ciò vi farà riflettere e studiare nuove strategie per vivere meglio. I single sentono una forte spinta verso l'amore.

Cancro – In questa domenica c'è energia, ma anche una forte tensione che coinvolge la vostra vita. È opportuno che prima di pensare al vostro partner, riflettiate bene che cosa volete realmente per voi stessi, senza dover rendere conto a nessuno.

Leone – In questa giornata potrebbero esserci delle complicazioni che richiedono più attenzione. Favorite le relazioni e le amicizie. Dovete curare di più l'aspetto pratico e tenere sotto controllo i soldi. Se volete portare avanti una vostra idea, questo è il periodo giusto.

Vergine – Vi piace molto programmare la vostra vita e anche quella degli altri. Pensate che se programmate ogni cosa, tutto diventa più facile e meno rischioso.

Avete in mente anche di organizzare un trasferimento. Cercate il modo di convincere gli altri. Si consiglia di non esagerare ed evitare dispute. Giornata importante per proporre qualcosa alla persona che amate.

Previsioni di domenica 14 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Nonostante siate delle persone tranquille e socievoli, evitate l'impegno, l'amore e il confronto. Molto spesso trovate il lato buffo di ogni cosa, aumentando l'ansia di coloro vi stanno intorno.

Attenzione, rischiate di farli esasperare. Se avete successo nel lavoro è grazie alle vostre capacità che pochi riconoscono.

Scorpione – In questa domenica siete molto riflessivi. Il primo pensiero è rivolto alle persone care e che vorreste avere intorno. Alcuni di voi dovrebbero essere più cauti nelle situazioni sentimentali. Potrebbero nascere contrasti nei rapporti di coppia. Dosate bene le parole.

Sagittario – Periodo interessante e di grande rinascita. È in gioco non solo i sentimenti ma anche la propria volontà. È un momento creativo e molti di voi hanno una visione più chiara rispetto al passato.

Capricorno – Siete abituati a pianificare la vostra vita e se qualcosa non va bene, vivete momenti di agitazione. Per risolvere le vostre frustrazioni, si consiglia di fare una passeggiata o un po’ di esercizio fisico. In amore, potreste organizzare una vacanza romantica insieme al vostro partner.

Acquario – Questa giornata potrebbe essere adatta per chiarire le situazioni che non sopportate più. Dovete fare qualcosa per rilassarvi e rimediare agli errori fatti. Amori interessanti per i single.

Pesci – Non dovete isolarvi perché questa domenica può portare belle emozioni o ricevere un invito piacevole. Coloro che non riescono a costruire un rapporto sentimentale, dovrebbero indagare nel passato, nelle relazioni con i genitori. Dovete affrontare anche alcune questioni di lavoro. A voi non interessano tanto i soldi - anche se fanno comodo - ma ritrovare la pace.