Il mese di luglio sta per volgere al termine e, come di consueto, sono disponibili le previsioni astrologiche per domani 30 luglio. Quella di martedì sarà una giornata sottotono per il Toro che dovrà affrontare un periodo di disagio e insoddisfazione soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Al contrario, si prevede una fase di recupero per Vergine e Sagittario, attesi entrambi da un agosto da veri protagonisti.

Oroscopo del giorno 30 luglio segno per segno

Ariete: le giornate conclusive del mese di luglio si riveleranno ancora un po' sottotono per il segno dell’Ariete, e anche il 30 luglio dovrebbero esserci delle difficoltà. Soprattutto la gestione dei rapporti interpersonali si rivelerà più difficile del previsto e potrebbero sorgere polemiche e discussioni nella vita sentimentale e sul lavoro. Bisognerà attendere l'inizio di agosto per veder migliorare la situazione.

Toro: già da qualche giorno c'è dell'insoddisfazione nell'aria. I nativi del segno continueranno ad attraversare un periodo di disagio e non riusciranno a capire ciò che vogliono. Sia in amore che in ambito lavorativo potrebbero sorgere dei problemi, e qualcuno potrebbe non riuscire a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Infine si potrebbe risentire di un calo di energie.

Gemelli: gli ultimi giorni di luglio saranno molto vantaggiosi soprattutto in ambito professionale.

Qualcuno potrebbe concludere una vendita importante o stipulare un accordo redditizio. In amore invece si aprirà un periodo fortunato ad agosto quanto saranno favoriti anche i nuovi incontri.

Cancro: sarà un martedì 30 luglio alquanto interessante soprattutto in amore. Ci saranno delle belle emozioni da condividere nel rapporto di coppia e, ovviamente, un bel carico di passione. Nuove conoscenze per i single.

Qualche problema invece potrebbe sorgere in ambito lavorativo, dove si potrebbe anche essere costretti a rinunciare ad un progetto importante.

Leone: giornata fortunata per il segno che sarà dotato di energia e forza, nonché di una grande voglia di fare che permetterà di mettere in mostra le principali qualità. Sul lavoro si potranno ottenere degli importanti successi, mentre i rapporti di coppia saranno improntati sulla serenità.

Sarà necessario attendere il weekend per fare nuovi incontri.

Vergine: momento positivo sia alla fine di luglio che durante tutto il mese d'agosto. Nella sfera lavorativa arriverà l'occasione giusta per avviare dei progetti importanti che dovrebbero regalare belle soddisfazioni all'inizio del 2020. Serenità in amore e il 30 luglio sarà un giorno propizio per fare nuove conoscenze.

Bilancia: nel corso della giornata di martedì si avvertirà un bel po' di stanchezza e agitazione, e qualcuno potrebbe anche accusare dei malesseri fisici soprattutto a gambe e schiena.

Il consiglio degli astri è quello di ritagliarsi maggior tempo per se stessi e di recuperare le energie. Potrebbero sorgere dei contrasti in amore: meglio riflettere bene prima di parlare.

Scorpione: fase di alti e bassi. C'è un pizzico di confusione che comporta anche dei momenti di agitazione e nervosismo. Per quanto riguarda la sfera professionale, lo Scorpione sta vivendo un periodo di disagio che potrebbe anche portare a valutare l'opportunità di cambiare lavoro. Si consiglia di non prendere decisioni affrettate. Leggera ripresa in amore.

Sagittario: giornata decisamente positiva. Gli astri saranno dalla parte dei nativi in questo segno e qualsiasi decisione verrà presa nelle prossime 48 ore risulterà vincente. Sul lavoro si potrebbero concludere affari importanti, mentre in amore, laddove ci sono state delle difficoltà, sarà possibile appianare i contrasti e ritrovare la serenità. Bene i nuovi incontri.

Capricorno: si prospetta un martedì sottotono in cui non mancheranno polemiche e discussioni in particolar modo in ambito lavorativo. Gli astri consigliano di agire con cautela e diplomazia e di cercare di non entrare in contrasto soprattutto con i propri superiori. Acque agitate anche in amore, dove un miglioramento è atteso per i primi di agosto.

Acquario: sarà una giornata faticosa per il segno che in quest'ultimo periodo avverte un forte desiderio di evadere, rischiando però di fare delle scelte affrettate. Le stelle dunque consigliano di non fare il passo più lungo della gamba, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Serenità in amore.

Pesci: finale di luglio vantaggioso per il segno, in particolar modo nella vita sentimentale, e ovviamente sarà così anche per il 30 luglio. Infatti chi sarà alla ricerca di un chiarimento o di un confronto con il partner sarà avvantaggiato dagli astri e potrà trovare le risposte che stava cercando. Bene anche il lavoro.