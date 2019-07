L'Oroscopo del giorno 1 agosto 2019 riapre con la nuova classifica stelline e le immancabili previsioni zodiacali. Target odierno la giornata dedicata in calendario a giovedì rapportata ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Dunque sotto analisi dall'Astrologia la parte iniziale del nuovo mese, agosto. Curiosi di sapere come saranno le stelle in amore e nel lavoro? A tal proposito, si prevede una giornata 'spettacolare' per coloro nativi del Sagittario.

In particolare, diciamo che a favorire il buon andamento del periodo al segno di Fuoco sopracitato, valutato quest'oggi a cinque stelle, saranno Marte, Luna e Sole - attualmente presenti in Leone - in spettacolare trigono astrale nei confronti di Giove, pianeta di settore del Sagittario. In linea generale intanto si preannuncia un classico andamento immerso nella più normale delle routine per Bilancia, Capricorno e Acquario, tutti alla pari in classifica in quanto sottoscritti a quattro stelle.

Invece, ad avere più difficoltà rispetto al solito, secondo quanto emerso dalle previsioni di giovedì 1 agosto, saranno probabilmente coloro appartenenti a Pesci e Scorpione, rispettivamente considerati in giornata 'sottotono' e da 'ko'. A questo punto non rimane che iniziare a svelare il responso dell'Astrologia relativa ai sei segni sotto analisi in questa sede, subito dopo l'incontro quotidiano con la scaletta con le stelle.

Classifica stelline 1 agosto

Questo nuovo giovedì è pronto a dare motivo di gioia o ad alimentare speranze a tutti coloro il cui segno è stato valutato in periodo positivo. A dare modo di organizzare al meglio questa parte della settimana, ovviamente tenendo conto del grado di positività attribuito dall'Astrologia al proprio simbolo astrale, la nuova classifica stelline interessante il giorno 1 agosto 2019. Allora, abbiamo già tolto il velo dai simboli astrali più fortunati in assoluto, adesso non resta altro che dare piena luce all'intera scaletta.

A seguire, il resoconto segno per segno:

★★★★★: Sagittario;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Acquario;

★★★: Pesci;

★★: Scorpione.

Oroscopo 1° agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo giovedì sarà abbastanza scorrevole, diciamo sufficientemente buono per la maggior parte di voi Bilancia. Mettete in chiaro gli obiettivi che vi prefiggete nel periodo, così facendo avrete certamente meno difficoltà in caso di scelte obbligate.

In amore, sarete in grado di affrontare argomenti scomodi con il vostro partner riuscendo - non senza difficoltà - a trovare le parole giuste per esprimere i vostri pensieri, senza inutili 'tiritere'. Single, sarete pronti a guardare da vicino le fondamenta della vostra vita sentimentale. Prendete il tempo necessario e non abbiate fretta nelle decisioni da prendere: le previsioni del giorno invogliano a scegliete con cura i prossimi obiettivi.

Nel lavoro invece, le questioni amministrative verranno portate brillantemente a termine nella mattinata. Questo fatto porterà molta soddisfazione, accrescendo il senso pratico e la capacità di dare forma a cose e/o intenzioni.

Scorpione - Una giornata in gran parte negativa? Diciamo che in un certo senso è questo che asseriscono le stelle nei riguardi del vostro segno. Pertanto, cercate di stare fermi e non fate nulla in più di ciò che serve per andare avanti nella quotidianità. In amore, sarà una giornata pesante, questo è poco ma sicuro! In massima parte l'atmosfera che vivrete in casa e fuori, dove senz'altro saranno addensate molteplici tensioni, potrebbe in molti casi non dipendere direttamente da voi. Avrete la sensazione che manchi qualcosa, un punto di riferimento che forse già davate per scontato. Tutto questa situazione vi immobilizzerà in una nube malinconica in grado di portare scompiglio soprattutto nella vostra vita di coppia: calma! Single, il vostro compito sarà di resistere alla tentazione: qualcuno farà di tutto per attirarvi verso di sé e voi dovrete decidere se accettare o no. Pensate alle conseguenze delle vostre azioni, perché potrebbero essere ancor peggiori di quelle da voi blandamente considerate... Nel lavoro, salutate gli 'scaricabarile' e andate dritti per la vostra strada, ok? Non dovete sentirvi obbligati a sopportare chi vi stressa.

Sagittario - Il prossimo giovedì sarà certamente al 'top' per molti di voi del Sagittario. Per alcuni, in prospettiva potrebbero prendere avvio nuovi interessi legati al tempo libero, con hobby e svago in primo piano. Il cielo astrale del momento raccomanda di evitare strapazzi, non forzare con lo sport e tenere sotto controllo la pressione: fatelo! In amore, ci sarà serenità e tranquillità nei confronti della persona che amate. Diciamo che vivrete momenti idilliaci e naturalmente indimenticabili con ventate di romantiche illusioni già pronte ad attendervi se siete in coppia (o se se avete un amore felicemente in corso). Single, troverete le parole giuste per raggiungere i vostri obiettivi. Parlate con naturalezza, senza porvi domande superflue e vedrete che chi vi interessa vi terrà in considerazione. Nel lavoro, giornata in perfetto equilibrio, secondo le stelle: riuscirete a conciliare un gran numero di attività con un'armonia sorprendente. Le persone che vi stanno vicino godranno con piacere di quanto riuscirete a fare.

Le predizioni su Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Questo giovedì, parte centrale della corrente settimana, per molti di voi dei Capricorno sarà abbastanza facile da affrontare. Diciamo che il periodo partirà bene, ma potrebbe finire con qualche punto interrogativo a fine serata. Visto il frangente, le predizioni di giovedì hanno messo di conseguenza quattro stelle a corredo del segno. In amore, perciò, giornata normale: chi è già stabilmente in coppia si sentirà ancora più unito grazie a un maggior scambio di tenerezze e di confidenze intime. Finalmente qualcuno riuscirà a ritrovare quell'armonia che ultimamente si era un po' persa. Single, non sprecate le possibilità che senz'altro vi si presenteranno. A tal proposito, una decisione dettata dall'intuito sarà più opportuna ed efficace di tante inutili riflessioni: prendete la palla al balzo e buttatevi, ok? Nel lavoro, giornata appagante su molti fronti e aspetti. Cosa questa, capace di condurvi beatamente in serenità, senza farvi allontanare però da quelli che sono i vostri compiti abituali. Qualsiasi cosa accadrà sarete ligi al vostro dovere, complimenti!

Acquario - La giornata del prossimo primo agosto si preannuncia in linea con la classica normalità, dunque non troppo positiva e nemmeno tanto negativa. Generalmente nessuna novità di rilievo si prevede: sarete un po' taciturni, questo si, anche se vi dedicherete ugualmente alle attività quotidiane con la solita passione. In campo sentimentale, saprete leggere tra le righe, capire in anticipo le intenzioni delle persone vicine e soprattutto quelle del vostro partner. Emozioni da brivido scioglieranno ogni tensione a fine giornata, ogni dubbio che avevate nel cuore - nei confronti del vostro amore - svanirà come neve al sole. Single, occhi aperti su eventuali nuove conoscenze: potrebbero regalarvi un nuovo amore se ancora lo cercate, oppure un'amicizia sincera; a voi la scelta. Nel lavoro, invece, l'ottimismo mattutino vi aiuterà nello svolgere un gran numero di cose, soprattutto nei progetti personali. L'unica accortezza che dovrete avere sarà quella di frenare l'eccessivo idealismo che vi potrebbe condurre a vedere le cose sotto una falsa prospettiva, lontana dalla realtà.

Pesci - Il prossimo giovedì sarà decisamente un periodo instabile, messo in conto dagli astri come 'sottotono'. Pertanto, per molti di voi Pesci, secondo quanto evidenziato nell'oroscopo del giorno 1 agosto, potrebbero arrivare piccoli 'problemucci' non messi in conto e che non stavano perciò né in cielo né in terra! Riguardo l'amore, ascoltando con attenzione eventuali richieste da parte del partner, eviterete tensioni e discussioni. Consiglio: dedicate un po' del vostro tempo al relax, l'umore sicuramente riprenderà quota e ritroverete quella pace interiore che avete perso negli ultimi giorni. Se single, invece, non confondete il sentimento dell'amore vero con il desiderio di assaporare novità. Sciupereste quello che già avete - se lo avete - per inseguire delle pallide e puerili illusioni, fuochi di paglia che non lasciano nulla di positivo. Nel lavoro, per chiudere, non scoraggiatevi davanti a cambiamenti di programma. La vita va vissuta alla giornata e non sempre un'organizzazione perfetta potrà essere la giusta soluzione.