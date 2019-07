L'Oroscopo del giorno 12 luglio 2019 riapre l'appuntamento quotidiano con l'Astrologia portando in dote nuove predizioni su amore e lavoro. Quest'oggi l'analisi astrologica sarà tutta improntate sulla giornata di venerdì: ansiosi di sapere quali saranno i segni favoriti dalle stelle del giorno 12 luglio? Diamo ovviamente per scontata la risposta affermativa iniziando immediatamente a dare un'anteprima sull'attuale situazione. Come da titolo, ad essere messi sotto pressione in questo contesto i primi sei simboli rappresentanti lo zodiaco.

Diciamo subito che ad avere la piacevole sensazione di essere favoriti dall'Astrologia del momento, certamente ben evidenziati nell'articolo di oggi, saranno praticamente solo tre segni, tutti altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale. Iniziamo con il migliore in assoluto, il Sagittario, quest'oggi favorito dalla Luna nel segno e dunque meritatamente al 'top del giorno? Oltre al super-scontato segno di fuoco visto poc'anzi, a godere i buoni frutti della positività quotidiana saranno anche Scorpione e Acquario: entrambi i segni avranno di che sorridere in questo fine settimana lavorativo grazie al predetto transito lunare.

In prospettiva, coloro occupanti le prime posizioni in classifica avranno di certo ottime opportunità da sfruttare in campo sentimentale, sia se già in coppia come anche se ancora single. Nel frangente invece, a dover affrontare qualche difficoltà in più saranno di sicuro coloro appartenenti a Pesci e Bilancia: a proposito di ciò, le previsioni di venerdì 12 luglio annunciano ai primi una giornata 'sottotono' e ai secondi un periodo da 'ko'.

Classifica stelline 12 luglio 2019

L'Astrologia di venerdì è pronta a decretare come andrà la giornata ai singoli segni oggetto delle attuali analisi.

Metro di misura come al solito, le effemeridi quotidiane, vero ago della bilancia in grado di valutare il grado di positività di ognuno di essi. In primissimo piano spicca la nuova classifica stelline nel frangente impostata sulla giornata del 12 luglio 2019. Andiamo subito al sodo, senza tergiversare oltre mettendo a nudo il pensiero degli astri in merito al periodo in esame:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Bilancia.

Oroscopo venerdì 12 luglio, la giornata

Bilancia - La giornata finale di questa settimana lavorativa a voi Bilancia è stata valutata con le due pessime stelline relative ai periodi segnati con il 'ko'.

In pratica quindi, periodo abbastanza instabile soprattutto nelle situazioni legate ai rapporti interpersonali in generale: diciamocela tutta, questo venerdì anche se avete una pessima gatta da pelare le stelle invitano alla calma. Prima di agire o di dire qualunque cosa, occhio ad eventuali passi falsi, ok? In amore, l'influsso di pianeti negativi vi renderà agitati e inquieti, dunque potreste rivelarvi in linea di massima abbastanza insofferenti: non preoccupatevi più di tanto, tutto si risolverà in giornata.

Cercate comunque di non scontrarvi con il partner ma fate passare questo momento non buono. Single, un corto circuito agiterà i vostri sogni facendovi ritornare con i piedi per terra, delusi dalle attuali congiunzioni astrali poco favorevoli al segno. Peggiorerete le cose se vi mostrerete suscettibili e permalosi, sappiatelo. Nella giornata di oggi potrebbe verificarsi anche qualche piccola controversia con qualcuno a voi caro: le previsioni del giorno invitano a non agitarsi visto che questa fase presto sarà solo un triste ricordo.

Nel lavoro, vivrete una giornata con poche soddisfazioni: sarete messi davanti ad una scelta i cui effetti non saranno quelli sperati. Purtroppo una drastica decisione sarà inevitabile! Pensate sin da subito a soluzioni alternative in maniera da risolvere il tutto.

Scorpione - Si prevede frizzante e a sprazzi anche abbastanza fortunata questa parte della settimana, con un venerdì sicuramente da sfruttare come più riterrete opportuno. Senz'altro avrete voglia di stare in mezzo alla gente, magari anche trovare nuovi interessi che possano regalarvi un insolito piacere. In amore, se accetterete i consigli del vostro partner vivrete in un'atmosfera quasi idilliaca. Non avrete nulla da temere, anzi potreste invece raggiungere un'intensità passionale tale da rendere perfetto gran parte del periodo. Single, il vostro cuore continuerà a riposare su sentimenti solidi come macigni. I desideri risulteranno assillanti e potenti grazie alla presenza della Luna nel campo dello Scorpione: possibili eventuali incontri occasionali nella giornata odierna, ma non andranno vissuti con troppa intensità. A volte potrebbe bastare un semplice sorriso o una parola dolce per garantire tanta serenità a chiunque. Nel lavoro, avrete nuove idee e progetti di ottimo livello grazie alla positiva influenza di Marte. Non badate al dispendio di energie o al tempo impiegato per 'fare' o 'disfare': sarete presi da qualcosa che sembrerà essere quasi al di fuori della vostra realtà quotidiana.

Sagittario 'top del giorno' - Partirà quasi sicuramente 'alla grande' questo vostro venerdì di fine settimana, risultando già dalla primissima mattinata brillante e molto positivo. Il motivo? Presto detto: l'ingresso della Luna in Sagittario regalerà notevoli occasioni da investire in campo sentimentale e nelle amicizie in generale. In amore pertanto, il dialogo con la persona amata sarà ricco, variegato e aperto ad ogni possibilità. Quindi per molti di voi stare con il partner, in questi giorni, sarà un piacere immenso, quasi raro. In coppia se saprete amalgamare bene la complicità con l'allegria sarà un gioco riuscire a toccare il cielo con un dito! Single, l'atmosfera sarà elettrica anche per tantissimi di voi cuori solitari (non per scelta, ovviamente). Diciamo che vivrete un'ondata di passione e non avrete nulla da perdere ma tutto da guadagnare. Unica raccomandazione: cercate di canalizzare tutti i vostri sforzi verso la persona (o le persone) a voi più cara. Nel lavoro, il periodo evolverà in massima parte a gonfie vele. Approfittate del momento per proporre nuove iniziative e/o nuovi progetti che sicuramente si riveleranno vincenti in futuro. La carriera sarà al primo posto e farete di tutto per farvi largo dimostrando le vostre carte vincenti.

Capricorno - Una giornata legata alla scontata routine si affaccia all'orizzonte per molti di voi Capricorno. Parlando in generale in merito al periodo esaminato, quest'ultimo non presenterà particolari sorprese e le cose procederanno tranquillamente in un atmosfera di sufficiente armonia. In questo caso le predizioni di venerdì sono abbastanza fiduciose per quel che concerne l'amore. Senz'altro riuscirete ad essere in discreta armonia con voi stessi, magari orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale grazie all'influenza abbastanza positiva da parte delle effemeridi quotidiane. Saprete dimostrarvi intraprendenti e grazie a questo raggiungerete una serenità con il vostro lui o la vostra lei. Single, Venere sarà in media dalla vostra parte, non disperate dunque se le dimostrazioni di affetto da parte di chi sapete tarderanno ad arrivare. Di certo l'attesa renderà tutto più bello e romantico. Nel lavoro, credete di più in voi stessi e guardate oltre le prospettive attuali. Intanto non createvi da soli gli ostacoli alla vostra realizzazione, anche se alcuni problemi al momento potranno preoccuparvi, ben presto sarete in grado di superarli.

Acquario - Questo nuovo venerdì si presuppone possa essere una giornata davvero ottima, per questo motivo è stata segnata come 'top'. Pertanto, il periodo si prevede positivo al 100% e meritevole delle cinque stelle a corredo del segno. Dando spazio al senso pratico, certamente sarete in grado di risolvere quelle situazioni relazionali in stallo che ultimamente vi angustiano non poco. In campo sentimentale nella maggior parte dei casi sarete seducenti e romantici: il partner non saprà resistervi e vi ricoprirà di attenzioni e di affetto vivendo così una giornata serena insieme a chi amate. Single, gli astri vi sorrideranno e la vostra favola sentimentale potrebbe realizzarsi proprio all'inizio della giornata. La persona che vi attira di più di ogni altra cosa al mondo potrebbe dedicarvi una leggera attenzione in più; nel caso, sfruttate l'occasione e buttatevi alla conquista del suo cuore, senza alcun timore di 'toppare', ok? Nel lavoro invece, i pianeti saranno dalla vostra parte e per questo farete sicuramente colpo su qualcuno all'interno del vostro ambito professionale. L'autostima salirà alle stelle specialmente quando mostrerete di avere conoscenze in ambiti particolari.

Pesci - In arrivo un venerdì valutato con la poca rassicurante spunta legata ai momenti giudicati 'sottotono'. Quasi tutta la giornata di fine settimana sarà pesantemente sottomessa al volere di astri poco affabili verso il segno. Consiglio del giorno: invece di brontolare e/o sbuffare converrà dare un po' di fiducia in più a qualcuno di vostra conoscenza, magari lasciandosi guidare dai suoi opportuni suggerimenti. Secondo l'oroscopo del giorno 12 luglio, riguardo i sentimenti, qualche litigio ad inizio giornata sarà subito rimpiazzato da una ritrovata armonia, d'altronde c'è un saggio detto che recita: "l'amore non è bello se non è litigarello". Se single invece, in questa giornata tenterete un diverso approccio con la persona che vi attira. Sapete bene che fino a questo momento non siete risultati troppo incisivi o convincenti, proprio a causa del modo di porvi. Il nervosismo che traspare quando siete in presenza di chi vi piace potrebbe essere male inteso da quest'ultima, per questo dovreste acquisire maggiore fiducia in voi stessi. Nel lavoro, per concludere, avete cercato di imporvi con determinazione ma i risultati non sono ancora arrivati. Non vi resta altro da fare se non battere i pugni ed alzare la voce con chi sapete, sempre con rispetto e massima educazione. Parlate in faccia a chi vi ha cagionato rammarico, solo in questo modo riuscirete a riappropriarvi del rispetto che senz'altro meritate.