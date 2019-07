L'Oroscopo del giorno 13 luglio 2019 è pronto a portare ottime novità soprattutto in ambito sentimentale ma anche nel lavoro, ovviamente non a tutti. Curiosi di scoprire quali i segni più fortunati di questo sabato? Bene, diamo pure inizio alle attesissime anticipazioni mettendo in chiaro il migliore in assoluto in questo primo giorno di weekend. Diciamo subito che la giornata in analisi, coincidente con la parte finale della settimana, viaggerà spedita sotto l'egida della bella Luna in Sagittario.

La conturbante 'musa dei poeti' senz'altro farà la differenza tra coloro nati in uno dei simboli valutati quest'oggi, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come da titolo, il periodo si presume possa essere vissuto 'sul velluto' per i simpatici amici nativi dell'Acquario, in questo frangente preventivato al 'top del giorno'. Altresì, ad avere ottime chance di successo, anche per via di effemeridi molto efficaci nel contesto analizzato, gli amici del Sagittario, splendidamente sottoscritti con le cinque stelline della fortuna.

Invece per quanto riguarda la parte meno positiva della giornata, le previsioni di sabato 13 luglio annunciano abbastanza difficoltoso il periodo per quelli dello Scorpione valutati in periodo 'sottotono', come pure per i Pesci, messi in preventivo con un probabile 'ko'. Andiamo alla classifica e ai dettagli segno per segno.

Classifica stelline 13 luglio

a nuova classifica stelline interessante il giorno 13 luglio 2019, è arrivata, come sempre con precisione cronometrica all'incontro quotidiano con voi, appassionati come noi di buona Astrologia.

Abbiamo in gran parte già evidenziato nell'anteprima iniziale quali saranno i segni migliori e peggiori del momento, adesso non rimane altro da fare se non lasciare spazio all'intera scaletta con le stelle di sabato. Il responso parziale:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Sagittario;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Scorpione;

★★: Pesci.

Oroscopo sabato 13 luglio, previsioni

Bilancia - Questo nuovo sabato sarà abbastanza discreto nella maggior parte delle situazioni per molti di voi Bilancia.

In generale, la vostra disponibilità vi renderà amabili e gentili, apprezzatissimi anche da amici e familiari, senz'altro felici di questo piacevole cambiamento. In amore la passione in crescita, soprattutto da metà pomeriggio, vi consentirà di vivere il rapporto con il partner con maggiore intensità e nuovo slancio. Dimenticate i problemi e gli ostacoli che avete affrontato nei giorni scorsi: ripartirete con verve e tanta volontà riuscendo a godere la vita in armonia e felicità, ovviamente insieme a chi amate.

Single, avrete un modo molto chiaro di esprimere i vostri sentimenti e le vostre emozioni. Sarà il momento di dichiarare il vostro amore alla persona che portate nel cuore (sapete bene di chi si parla, vero?): prendete tutto il coraggio che avete ed iniziate a parlare dei vostri progetti di vita futuri aprendo l'anima completamente e mettendola al servizio dell'amore! In merito al prossimo weekend, le previsioni del giorno invitano a vivere in piena serenità le prossime ore: siate felici...

Nel lavoro invece, la giornata risulterà essere molto propizia. A più di qualcuno di voi Bilancia verranno idee buone e/o ingegnose che potrete mettere in atto con la collaborazione delle persone che vi circondano. Evitate però eventuali rischi calcolati.

Scorpione - Questa parte finale dell'attuale settimana per la maggior parte di voi Scorpione si prevede abbastanza 'sottotono'. Purtroppo questo è quanto estratto dalle effemeridi quotidiane, dunque bisogna che abbiate tanta pazienza e siate calmi. In generale, avvertirete una grande stanchezza e non avrete voglia di andare oltre le vostre capacità. Cercate comunque di non compromettere eventuali sforzi fatti fino ad ora (in qualsiasi ambito) ma cercate di state calmi. L'amore, sarà probabilmente un pochino penalizzato, forse destabilizzato da problemi relativamente recenti a cui non riuscirete a mettere fine oggi e nemmeno domani. La coppia sarà messa alla prova dei fatti: solo chi prova davvero grandi e sinceri sentimenti riuscirà a superare tutti gli ostacoli, anche quelli apparentemente insormontabili. Single, passerete da una bella notizia a una meno piacevole: calma! Senz'altro sarà solo un momento di transizione, anche se potrebbe rendere più difficili alcune circostanze. Comunque, state sereni perché tutto questo caos diverrà stimolante per la vita amorosa, pronta a rimettervi in gioco quando meno ve lo aspetterete. Nel lavoro, in questa giornata dovreste tenere un po' più i piedi per terra, ok? Ricordatevi di lasciare sempre una porta aperta poiché nuove esperienze potrebbero arricchire la vostra persona.

Sagittario - Primo giorno d'inizio weekend ottimo per i Sagittario: si presume possa essere super-fortunato sotto tutti i punti di vista. Senz'altro il periodo partirà alla grande, visto anche che è stato sottoscritto con le cinque stelline della buona sorte favorite dalla Luna nel segno. Vediamo di scoprire qualche consiglio in merito al prossimo sabato e, soprattutto, come è meglio agire in campo sentimentale e nelle attività lavorative. L'amore ardente che quasi certamente riempirà il vostro essere, diciamo che arricchirà notevolmente anche il rapporto di coppia, a vantaggio soprattutto della persona amata. Sarà il momento di procedere con i vostri desideri più reconditi: infatti i vostri 'poteri seducenti' saranno in deciso aumento, di sicuro avrete indietro notevoli spunti passionali su cui puntare! Single, l'energia pura disegnata dalla Luna a vantaggio del vostro 'io' comporterà un'eccezionale fervore nella vostra intimità. La giornata sarà propizia per chi vorrà divertirsi con avventure amorose interessanti. Nel lavoro infine, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici. Diciamo che potrebbero essere favorite nuove iniziative o piccoli progetti capaci si stimolare a dare il meglio.

Capricorno - Giornata d'inizio settimana valutata abbastanza discreta. Se la vostra vita è già abbastanza movimentata o così pensate che sia, allora non dovreste affatto preoccuparvi di quello che le persone intorno a voi pensano, ok? Soprattutto, cercate di concentrare la vostra attenzione su quelle che ritenete essere le vostre priorità che aspettate da tempo e che senz'altro meritate. Le predizioni di sabato pertanto annunciano come bella la giornata soprattutto in amore: Nuove attrazioni romantiche si profileranno in questa giornata per molti del segno. Potrete affrontare e risolvere in tutta libertà eventuali cambiamenti d'umore: basterà che abbiate il coraggio di farlo con decisione e soprattutto con convinzione, senz'altro sarete più sereni. Single, chi avrà desiderio di cambiare la propria situazione sentimentale potrebbe avere quest'oggi più di qualche occasione più per farlo. Consiglio del giorno: in amore niente cose a metà! O puntare seriamente al 'pacchetto completo' oppure abbandonare il campo: o tutto o niente, a voi la scelta! Nel lavoro, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi stessi. Vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera.

Acquario 'top del giorno'. Giornata davvero splendida per le cose importanti, specialmente quelle legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in senso lato. Diciamo che questa parte iniziale del nuovo weekend in generale prevede pochissimi problemi da risolvere. Saprete meglio di chiunque altro come creare situazioni interessanti, magari divertenti, il che vi metterà a vostro agio fin da subito sia con gli amici che nel contesto familiare. In campo sentimentale invece, grazie al sostegno della buona Luna in Sagittario le coppie troveranno l’intesa e la voglia di proseguire verso progetti solidi. Riuscirete a trasformare tutti i vostri sogni in realtà! Single, uno speciale brio renderà vibranti eventuali nuovi incontri a sfondo sentimentale. Ai cuori solitari potrebbe presentarsi una situazione davvero unica, grazie alla posizione dell'Astro della Terra (leggasi ovviamente 'la Luna'), quindi approfittatene tutti. Nel lavoro invece, un giusto quanto tempestivo appoggio da parte di un collega sarà di grande utilità per procedere diretti verso un obiettivo da raggiungere: muovetevi il prima possibile! Le circostanze vi indicheranno la strada migliore da seguire, grazie anche a Marte e Mercurio.

Pesci - Il prossimo sabato è stato messo in preventivo come abbastanza sconfortante per molti di voi Ariete. E' vero, purtroppo il vostro cielo astrologico "questo è", dunque bando a rimugini o musi lunghi e vediamo cosa si può fare. Soprattutto per quanto riguarda l'amore dovrete tenere una condotta molto flessibile con la persona amata, Infatti, secondo l'oroscopo del giorno 13 luglio sarete abbastanza lunatici e particolarmente 'stizzosi' nei confronti del partner: quest'ultimo non apprezzerà di certo i vostri sbalzi d'umore, sappiatelo: mantenete la calma e cercate di basare tutto sul rispetto e la fiducia. Se single invece, dovete rimanere ricettivi nei confronti degli altri, ok? Sappiamo che avete la tendenza a ricondurre qualsiasi situazione ai vostri problemi per poi puntualmente imporli nelle vostre conversazioni: no, così non va bene, fate attenzione! Soprattutto perché ci sono anche le esigenze degli altri, non solamente le vostre... Nel lavoro infine, state attraversando un periodo di tensione e confusione a causa della Luna poco affabile verso il segno. Non agite seguendo solo l'istinto, i problemi si risolveranno anche vagliando con attenzione le possibili alternative.