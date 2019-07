L'Oroscopo del giorno 17 luglio 2019 è pronto ad elargire numerose soddisfazioni in merito al probabile andamento di questo mercoledì. Curiosi di scoprire come andrà il terzo giorno della terza settimana del mese? L'attenzione è tutta puntata verso i singoli segni zodiacali appartenenti alla seconda parte dello zodiaco. In questo caso, quindi, a stare un po' con il fiato sospeso saranno tutti gli amici nati in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario o Pesci.

Pubblicità

Pubblicità

Bene, partiamo subito con il segnalare un transito astrale certamente piacevole per tantissimi di voi: proprio da questo mercoledì, una cascata di buona fortuna in amore è pronta a fare da apripista alla splendida Luna in Acquario, in arrivo nel comparto del segno di Aria alle ore 11:18 della tarda mattinata. in questo caso l'Astrologia applicata alla giornata in esame indica che saranno solo tre i segni valutati positivamente nel periodo.

Pubblicità

Iniziamo con il più fortunato in assoluto, l'Acquario, favoritissimo in campo sentimentale. A dare compagnia nella parte alta della classifica odierna, Capricorno e Pesci, entrambi sottoscritti in giornata con un cinque stelle. Invece cosa succederà ai restanti segni? Secondo le previsioni di mercoledì 17 luglio non sarà un periodo buono per un segno in particolare. Di seguito verrà messa in chiaro la nuova classifica stelline giornaliera.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 17 luglio 2019

L'Astrologia è pronta a dare il benestare a quei pochi segni valutati in periodo positivo. A fare da ago della bilancia tra positività e negatività sarà l'influenza della Luna in Acquario. Vista l'attuale 'Carta Astrale', il periodo guarda con fiducia in direzione di Acquario, Capricorno e Pesci, tra l'altro già anticipati poc'anzi in anteprima. A questo punto, senza attendere oltre andiamo direttamente al resoconto giornaliero analizzando la nuova classifica stelline del giorno 17 luglio.

Vediamo insieme come sono stati valutati i singoli segni:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★: Sagittario.

Oroscopo mercoledì 17 luglio, previsioni

Bilancia - Questo mercoledì armatevi di tantissima buona volontà e vedrete che il periodo diverrà abbastanza piacevole. In alcuni casi potrete ottenere risultati positivi se vi impegnerete come e più di quanto fate di solito.

Pubblicità

In amore, il cielo vi aiuterà a mantenere la lucidità mentale, utilissima per raggiungere una chiara definizione della vostra condizione sentimentale. Dedicherete energie alla vita di coppia, per rivedere i rapporti e migliorarli se ce ne sarà bisogno, insieme ovviamente alla persona amata. Single, gli astri dicono che da oggi avrete molto più tempo a disposizione e questo vi permetterà di prendere delle decisioni con tranquillità e calma.

Pubblicità

Ultimamente infatti quello che vi è mancato di più è stato proprio il poter fare delle scelte autonome, non dettate dal tempo: le previsioni del giorno invogliano a mettersi in gioco e stare sereni. Nel lavoro, in questa giornata sarà l'istinto a guidarvi. La situazione lavorativa sta crescendo e dovete solamente imparare a gestirla con metodo e organizzazione.

Scorpione - Una giornata non eclatante, anche se potrebbe risultare abbastanza semplice da passare. In alcuni campi, la vostra delicatezza sarà la vostra forza: saprete chiedere ciò che desiderate e farvi capire senza urtare la sensibilità di chi avrete di fronte. In amore, troverete le parole giuste per raggiungere i vostri obiettivi. Rinforzare i legami esistenti sarà quello di cui vi occuperete in questa giornata. Parlate con naturalezza, senza porvi domande superflue e vedrete che riuscirete a trascorrere una felice giornata in sintonia con il vostro lui o la vostra lei. Single, avrete una forte ed indescrivibile voglia di cambiare e guardare con positività al futuro. Non si tratterà solo del desiderio di emozioni, il punto sarà che avvertite il bisogno di una svolta di vita definitiva: non senza un po' di emozione vi diciamo che in molti state per trovare (finalmente!) l'anima gemella. Nel lavoro invece sentirete nell'aria il sapore della novità: un forte invito a fare nuove esperienze, il che vi permetterà di dimostrare le vostre qualità ed il vostro fiuto per gli affari.

Sagittario - Il prossimo mercoledì di metà settimana per voi Sagittario, volente o nolente avrà i colori grigi relativi ai periodi 'sottotono'. Per qualcuno potrebbe essere addirittura un periodo di ripicche o ripensamenti. Specie in ambito familiare, può darsi che abbiate l’energia sufficiente per tagliare certe situazioni che non vi piacciono più. In amore dovete accettare, anche se controvoglia, un inevitabile cambiamento di programma a causa di un insolito imprevisto: tale evento probabilmente si verificherà in giornata, con più possibilità di venir fuori a fine pomeriggio o alla sera. Il motivo? Forse un po' di turbamento nei legami familiari, responsabile delle vostre ansie e/o inquietudini. Consiglio: chiarite quanto prima ogni dubbio. Single, state attraversando un momento positivo della vostra vita, avete un bel giro di amici, un lavoro che promette, una certa disponibilità economica, e allora? Perché rivangare spiacevoli ricordi del passato? Meditate e traete risposta. Intanto cercate di stare tranquilli uscendo con gli amici, fare nuove conoscenze e rilassarvi. Nel lavoro, non immischiatevi in faccende che non vi riguardano, anche se si tratta della vostra attività. Tenete a bada la vostra generosità perché non sarà il momento: rischierete non solo un malinteso, ma sicuramente una perdita di denaro inaspettata.

Capricorno - Questa parte della settimana sarà molto positiva per voi Capricorno. Le predizioni di mercoledì indicano un cielo molto affabile verso il vostro segno, pertanto vi regalerà allegria e tanta voglia di divertirsi: lasciate dunque perdere i pensieri sgradevoli e realizzate ciò che volete. In amore, sarà la giornata dei sentimenti ed anche il partner sarà più che soddisfatto dell’intesa amorosa che certamente si verrà ad instaurare tra voi. Astri benevoli, dunque molto a favore, elargiranno su un vassoio d'argento occasioni particolari, magari per trascorrere una vacanza all'insegna della passione più sfrenata, senza problemi. Single, il buonumore che vi accompagnerà in questi giorni sarà dovuto alle attuali congiunzioni astrali molto favorevoli. Il consiglio del giorno: mettete pure da parte quella vostra innata riservatezza e liberate quel bel sorriso che vi distingue da tutti gli altri: sarete infatti più solari e riuscirete sempre a cogliere nelle parole e nei gesti di chi vi sta vicino l'aspetto migliore. Nel lavoro, grazie alle stimolanti influenze delle stelle la giornata si prevede proficua, di grande impatto e positivamente in fermento. Ottimo così!

Acquario 'top del giorno' - Questo sabato di fine settimana, per voi nativi dell'Ariete, partirà quasi certamente 'col botto'. In moltissimi casi comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel soprattutto grazie al vostro impegno messo in campo ultimamente. La vostra vita sentimentale si illuminerà di luce buona, le vostre azioni saranno istintivamente gentili e vi condurranno alla passione più dolce. In questo caso la vostra intraprendenza sarà capace di rendere l'amore irresistibile, inebriando il cuore di forti emozioni e sensuali armonie difficili da descrivere a parole. Darete e riceverete affetto, con il partner pronto a ricambiare con ardore ogni vostro gesto. Single, giornata piacevolmente movimentata: fascino e vita sociale saranno al top, tanto da ritrovarvi sotto i riflettori dell'attenzione. Periodo ideale per viaggiare, per raggiungere persone lontane o luoghi di villeggiatura preferiti: diciamo che non vi farete mancare nulla. Nel lavoro invece, il cielo vi regalerà una bella grinta e stimolerà la vostra determinazione. Si consiglia di sfruttarla per ottenere i risultati a cui da tempo aspirate. Sarà il momento di dare sostanza e corpo ai vostri progetti: pronti a trasformare i sogni in realtà?

Pesci - Una giornata quasi al limite della perfezione si preannuncia all'orizzonte. Dire che si prospetta una qualcosa di interessante, quindi, non è sbagliato, anzi. Valutato nelle predizioni di mercoledì come perfetto, questo giorno sarà da dedicare soprattutto all'amore: nel periodo non troverete ostacoli insormontabili. Secondo l'oroscopo del giorno 17 luglio, riguardo l'intesa di coppia, diciamo che avrete la possibilità di imparare molto dal vostro partner e magari anche di avvicinarvi ulteriormente a quest'ultimo. Sarà una buona occasione per fare qualcosa di speciale insieme a chi si ama, lasciandosi alle spalle il brutto periodo appena passato. Se single invece, pronto per molti di voi un consiglio spassionato: l'amore non è una pena, ma una vera gioia del cuore, ok? Imparate a vivere la vita e i sentimenti soprattutto con consapevolezza certamente, ma con tanta spensieratezza d'animo, senza pensare troppo 'al domani'. L'amore va vissuto giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto... Fatelo senza remore e non ve ne pentirete! Nel lavoro, per chiudere, dopo tanti sforzi finalmente riuscirete ad ottenere alcune delle conferme da sempre cercate: il vostro campo visivo si allargherà ed avrete anche la possibilità di fare più cose contemporaneamente.