L'Oroscopo del giorno 18 luglio 2019 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo giovedì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, d'obbligo dare un breve anticipo su i segni migliori del giorno. A fare da ago della bilancia sarà, come di consueto, l'Astrologia applicata ai sentimenti e alle attività lavorative, come sempre ottima dispensatrice di consigli e dritte da afferrare al volo.

Pubblicità

Pubblicità

A godere del favorevole appoggio da parte delle effemeridi quotidiane, specialmente nei rapporti affettivi e interpersonali in generale, solo due segni, ovviamente prescelti tra i sei sotto analisi in questa sede. Nello specifico, per coloro che ancora non lo sapessero, andremo a trattare i soli simboli astrali coincidenti con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In base a quanto messo in chiaro nel titolo principale, a gongolare immersi positivamente nel periodo saranno certamente tutti coloro nati nel segno del Sagittario e dell'Acquario, senz'altro meritevoli delle cinque stelle fortunate messe a disposizione dall'Astrologia.

Pubblicità

Invece, ben poche le speranze di portare a termine qualcosa di soddisfacente per coloro appartenenti a Bilancia e Capricorno: secondo le previsioni di giovedì 18 luglio ad ambedue i simboli astrali si prospetta un frangente segnato da un poco rassicurante 'sottotono'. Andiamo a svelare maggiori dettagli, subito dopo aver dato voce alla classifica del momento.

Classifica stelline 18 luglio 2019

Le effemeridi giornaliere sono pronte a mettere in evidenza i segni fortunati e non, evidenziandoli nella nuova classifica stelline interessante il giorno 18 luglio 2019. Solo due i segni classificati a cinque stelle mentre altrettanti due meritevoli delle quattro stelline. Per gli altri?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Andiamo a valutare in modo completo e approfondito la scaletta posta a seguire:

★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Bilancia, Capricorno.

Oroscopo giovedì 18 luglio, la giornata

Bilancia - Giovedì non andrà troppo bene per voi della Bilancia, questo è quasi sicuro. Diciamo che questa parte della settimana è già pronta a subire turbolenze astrali certamente negative da parte delle stelle.

In questo caso le previsioni del giorno senz'altro sono improntate a dare una valutazione poco positiva al periodo in arrivo. In amore, le stelle vi proteggeranno in parte aiutandovi con parsimonia ad affrontare alcuni tra gli imprevisti che dovessero minacciare la serenità della vostra coppia. Dovrete quindi fare appello alla vostra razionalità e diplomazia per non cedere alla rabbia e rovinarvi non solo l'umore, ma anche tutta la giornata.

Pubblicità

Single, vi si prospetta un periodo un po' monotono, privo di colpi di scena. Il veder sfumare i vostri piani all'ultimo secondo vi farà passare l'entusiasmo mattutino: trascorrerete la giornata sottotono, non sapendo bene che cosa fare: questo vostro status potrà far risentire anche le persone che avrete intorno. Perciò calmatevi e riflettete prima di partire 'in quarta'. Nel lavoro, dovrete stringere i denti in quanto si prospettano un po' di ostacoli.

Pubblicità

Il cielo sopra di voi sarà denso di nuvole, che dovrete gestire correttamente per non scatenare una tempesta dalle spiacevoli conseguenze. Tenete duro e fatevi aiutare per non essere soli in questa giornata movimentata.

Scorpione - In arrivo un giovedì 18 luglio assolutamente non negativo ma nemmeno troppo buono in assoluto. Insomma, una via di mezzo tra positività e negatività. Diciamo pure che la giornata di fine settimana sarà felice in determinati frangenti, soprattutto se questi ultimi dovessero interessare questioni legate ad affari, finanze o rapporti interpersonali in genere. In amore, gli astri saranno dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata buona sotto tutti i punti di vista. Ogni cosa ed aspetto della vostra vita troverà la giusta collocazione e questo instaurerà in voi una maggiore fiducia nei confronti del partner. Single, sarete pronti a fare la differenza: avete o no voglia di fare qualcosa di diverso dal solito? Bene, diciamo che sarete carichi e dinamici e non demorderete di fronte ad eventuali ostacoli: diciamo che quest'ultimi saranno dati principalmente da coloro che non sposano le vostre stesse idee e vorrebbero trascorrere una giornata più tranquilla. Nel lavoro, la vostra mente sarà completamente rivolta verso i vostri impegni. In mattinata il cielo vi infonderà quelle certezze necessarie per poter procedere all'attività senza problemi.

Sagittario - Giornata decisiva inquadrata nel giro di boa di metà settimana, ottimamente valutata con le cinque stelle indicanti i periodi 'top'. La vostra carica sarà molto buona e, comunque, tale da permettervi di affrontare con disinvoltura sia i nuovi progetti che i piccoli problemi che si presenteranno. In amore, gioirete dell'elettricità che sentirete stando in compagnia della persona che attualmente vi fa battere il cuore a mille! Cosa questa che confermerà sempre più i vostri sentimenti verso quella persona che sapete. Per ravvivare ulteriormente il clima di coppia perché non proporre una breve vacanza al vostro partner? Siamo certi che resterà soddisfatto di questa vostra proposta, a quel punto potrete chiedere qualsiasi cosa e sarete accontentati. Single, giornata armoniosa per voi quest'oggi, vi aspettano infatti delle ore molto positive. Non godrete del dolce far niente anzi, farete molte cose, anche parecchio diverse tra loro, ma sarete contenti e soddisfatti. Diciamo un periodo ottimo da passare in completa sintonia con ciò e chi vi circonda. Nel lavoro, sarete propositivi e propensi al dialogo, cosa che vi consentirà di avere carta bianca sulle attività da fare in questa giornata.

Capricorno - All'orizzonte si staglia per voi Capricorno un giovedì davvero poco sostenibile, soprattutto sul lato affettivo e, più in generale, nei rapporti interpersonali. A rendere poco confortevole la giornata, rendendola in questo caso 'sottotono', certamente astri poco affabili verso il vostro simbolo astrale. Il periodo intanto, visto il momento poco positivo attraverserà attimi di vera e propria confusione: non lasciatevi abbattere perché le cose miglioreranno più rapidamente di quanto possiate immaginare, ok? Le predizioni di giovedì visto il frangente sotto le attese, invita ad essere molto cauti in amore. In molti non state vivendo un momento molto fortunato: Venere in opposizione al vostro Saturno renderà la vostra relazione piuttosto nervosa: fate attenzione a non aumentare eventuali problemi in corso! Single, alternerete alti e bassi al vostro umore. Non tirate troppo la corda, ok? Anche se le stelle non prevedono particolari difficoltà, tuttavia potrebbero accadere cose inaspettate che non saranno di certo di vostro gradimento. Nel lavoro, non riuscirete a fare ciò che avevate programmato se non scendendo un po' a compromessi: mostratevi più flessibili. La giornata sarà sottoposta anche a qualche noioso imprevisto.

Acquario - Gli astri a metà della settimana si prospettano decisamente in linea con le vostre più rosee attese. Sole e Venere, speculari positivi al 90% riusciranno di certo ad azzerare la brutta opposizione di Marte alla vostra bella Luna nel segno, garantendo quindi un bel po' di buona positività generale. Senz'altro potrebbe essere l'occasione adatta per chiudere 'un cerchio': spenderete poco in termini di energia cercando con intelligenza di dare il massimo con minimo sforzo. Il campo sentimentale, sarà gratificante vivere una giornata 'spettacolare': il cuore vi batterà forte per tutto il tempo e qualche lacrima di gioia potrà scendervi in serata, dopo aver passato la giornata in perfetta armonia con chi amate. Single, una giornata positiva vi aspetta sicuramente al varco. Gli astri favoriranno gli incontri e le sorprese, cosa che riempirà di gioia il vostro cuore. Avrete la sensazione che i sacrifici fatti e tutti i bocconi amari ingeriti nel corso delle scorse settimane per quieto vivere, saranno stati utili per arrivare a gioire come oggi, insieme ai vostri amici. Nel lavoro invece, sarete instancabili ed attingerete alla vostra inesauribile energia per procedere senza intoppi al traguardo. Gli impegni però, seppur alla portata, sembreranno aumentare sempre di più.

Pesci - Una giornata buona ma con piccole riserve da considerare prima di mettere in gioco cose di un certo spessore. Diciamo pure che il periodo nella sua interezza sarà sufficientemente positivo, in primis nei riguardi di affettività e sentimenti in generale. Senz'altro riceverete affetto e parole di conforto da chi vi ama e tutto questo vi risolleverà abbastanza di morale. In amore quindi, secondo l'oroscopo del giorno 18 luglio, sarà una giornata passionale grazie a Venere e Sole in trigono a Nettuno: vi sentirete amati e desiderati e con il vostro partner tutto sembrerà ancora più magico. Se single invece, la posizione di Giove in quadratura a Nettuno dice che questa giornata sarà positiva solo a metà per voi Pesci. Se riuscirete a staccare la spina approfittatene per ricaricare un po' le batterie, dopo le giornate intense che avete vissuto. Utilizzate il tempo libero soprattutto per pensare a voi stessi, rilassandovi e coccolandovi insieme alle persone che più vi piacciono: oggi ne avrete sicuramente la possibilità! Nel lavoro, le stelle porteranno quel pizzico di fortuna ridando sprint ai vostri obiettivi. Ma vi invitano altresì a non scoprire le vostre carte vincenti. Provate ad allargare il vostro raggio d'azione, mantenendo la prudenza necessaria.