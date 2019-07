L'Oroscopo del giorno 22 luglio 2019 porta quest'oggi alla ribalta la classifica e le previsioni astrali riguardanti l'inizio settimana. Partiamo pure con il dare una esaustiva anticipazione sui segni migliori e peggiori in questo nuovo inizio settimana. Come si evince dal titolo principale, ad avere gran parte delle effemeridi quotidiane a proprio vantaggio saranno gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo dello Scorpione o del Capricorno.

Pubblicità

Pubblicità

I due segni potranno contare entrambi su una giornata a cinque stelle, ottima per iniziare qualcosa di importante in qualsiasi campo. Invece, sempre parlando in relazione ai sei segni sotto analisi in questo contesto, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci ad avere a che fare con un periodo abbastanza ostico saranno in due. In questo caso le previsioni di lunedì 22 luglio non hanno alcun dubbio in proposito: a risultare sotto stress saranno Acquario e Bilancia.

Pubblicità

Di questi due, il primo è destinato a vedersela con una giornata 'sottotono' mentre l'altro dovrà lottare contro un periodo decisamente peggiore valutato con il 'ko'. Andiamo pure al responso finale approfondendo prima la scaletta con le stelle del giorno e poi andando a mettere in evidenza le predizioni astrali su amore e lavoro dei singoli segni.

Classifica stelline 22 luglio 2019

La nuova classifica stelline interessante il giorno 22 luglio 2019 è già pronta all'incontro con voi lettori, sicuramente ansiosi di scoprire qual è l'indice di positività con cui è stato valutato il proprio segno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Abbiamo già svelato in apertura quali saranno i segni 'top' e 'flop' di questo lunedì, quindi adesso non rimane altro da fare se non andare direttamente al riassunto conclusivo. A seguire il responso degli astri espresso come al solito dalle stelline quotidiane:

★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia.

Oroscopo 22 luglio, previsioni per lunedì

Bilancia - Partirà inaspettatamente 'sottotono' questo vostro lunedì d'inizio settimana.

In alcuni frangenti molti di voi Bilancia, forse, troverete da ridire su certi atteggiamenti e/o sulle decisioni di un familiare/amico/collega o qualcuno a voi vicino ma non avrete il coraggio di intervenire per quieto vivere. Parlando d'amore, le incertezze a volte vi fanno vacillare e spesso non capite quale sia la fonte dalla quale quest'ultime provengano. In coppia intanto, oggi e domani non fatevi cogliere dai soliti sbalzi d’umore, pensate invece a vivere il rapporto senza creare troppe discussioni, spesso inutili.

Pubblicità

Single, vi sentirete scocciati ed abbastanza annoiati. Anche la vostra proverbiale parlantina non verrà spontanea, bloccandosi soprattutto nelle relazioni interpersonali. Domanda: vi siete resi conto delle occasioni perse a causa del vostro particolare carattere? Bene, le previsioni del giorno invita a stare sereni cercando di ricuperare il tempo perso. Nel lavoro, ci sarà chi farà buon viso a cattivo gioco e cercherà di trarvi in inganno!

Pubblicità

Fate attenzione soprattutto alle persone che conoscete poco.

Scorpione - Partirà e chiuderà molto bene questa parte iniziale della settimana, con un lunedì pronto a spronarvi in qualsiasi occasione. L'invito da parte dell'Astrologia di oggi e quello di cercare di essere solo se stessi. Approfittate del momento ideale offerto dagli astri: visto che in tanti avete bisogno di guardare lontano, soprattutto in merito a dei progetti di vita a lungo termine, sicuramente capaci di appagare sogni celati nel cuore da un bel po'. In amore, continuerà il periodo positivo vissuto da molti Scorpione: questa giornata sarà determinante per dare sfogo ad ogni qualsivoglia sentimento. Chi ha avuto una crisi recente, oggi potrebbe assaporare la soddisfazione di vedere tutto dietro le spalle con il sole pronto a brillare in ambito della propria coppia. Single, sarete raggiunti da una polvere di positività, il che vi renderà scintillanti e seducenti grazie anche agli ottimi flussi astrali. Dateci sotto e cercate di sfruttate al meglio tutte le ultime esperienze (anche negative) già vissute, insieme ai ricordi più emozionanti: l'atmosfera in cui aleggeranno i sentimenti sarà veramente idilliaca. Nel lavoro, potrebbe iniziare a decollare un'attività che avevate progettato qualche tempo fa. Il vostro operato se ben svolto inizierà a dare frutti positivi portando ottime soddisfazioni.

Sagittario - Partirà abbastanza normalmente questo vostro primo giorno della nuova settimana, anche se in alcuni momenti potrebbe restituire ottime occasioni (attimi!) da sfruttare nelle situazioni che più riterrete opportune. In amore, vi impegnerete nel mantenere la stabilità sentimentale che avrete nel frattempo conquistato e non avrete alcuna voglia di farvela sfuggire. Il partner potrebbe regalare un sorpresina a fine giornata capace di ridare fiducia al rapporto. Single, se focalizzerete l'attenzione sui rapporti interpersonali, fondamentali per il vostro benessere interiore, con spontaneità e argomenti stimolanti potreste ampliare la cerchia delle vostre conoscenze e, magari, fare anche felici incontri. Nel lavoro, i vostri progetti potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento potenzialmente in grado di portare a dei risultati inattesi. Il successo dipenderà da voi stessi nonché dalle vostre scelte. Siate pronti a mettervi alla prova.

Capricorno - Si preannuncia un lunedì positivo, ma alla lunga potrebbe risultare poco vivibile se vissuto con disattenzione o con poco criterio. In generale, c'è una buona notizia: lo stress che vi segue da qualche giorno potrebbe terminare già dalla primissima mattinata di lunedì: a riprova, avrete una lunga tregua nel corso del pomeriggio. Le predizioni di lunedì, intanto, vedono l'amore ai massimi livelli: riuscirete a portare allegria anche in chi vi sta accanto, condividerete ideali e sogni, ma anche alcuni spunti creativi e momenti di gioco. Una parola carina, un gesto inaspettato e farete sentire la persona amata davvero importante. Single, il vostro cuore andrà all'impazzata, sarà una giornata molto emozionante ed il sorriso non abbandonerà mai il vostro viso. Sarà un lunedì indimenticabile nel quale vi sentirete finalmente vivi nel vero senso della parola. Nel lavoro, davanti a voi si presenteranno nuove sollecitazioni e/o offerte da prendere seriamente in considerazione, magari seguendo il filo conduttore della ragione. Con una spinta verso l'alto crederete più in voi stessi e raggiungerete mete sconosciute, grazie alla vostra bravura.

Acquario - Giornata abbastanza piatta, valutata dall'Astrologia quotidiana con il segno di spunta dei momenti 'sottotono'. Inutile scappare dai problemi, sicuramente andrete incontro ad altri ancora più pressanti: affrontate la vostra vita con polso! In campo sentimentale, il vostro ultimo progetto sarà molto convincente perciò è importante che lo realizziate in tempi brevi, poiché state per intraprendere un percorso che porterà numerosi cambiamenti nella vostra vita a due. Potrebbe però, per alcuni Acquario, risultare complicato dover ricominciare tutto da zero, soprattutto se il partner non dovesse sostenere adeguatamente le vostre scelte. Single, se avete troppo timore nell'affrontare una persona e di parlarle a cuore aperto, allora decidete subito se continuare o meno a mantenere un legame affettivo. Ogni tanto dovreste prendere maggiore coraggio nel cercare nuove amicizie a scopo sentimentale... Nel lavoro invece, sarete messi alla prova, attenti però a non essere troppo ingenui nel sostenere cause che non sono poi come sembrano. Insomma, prima di buttarvi a capofitto in una situazione cercate di studiarne bene i dettagli.

Pesci - Giornata improntata quasi tutta sulle linee spente della classica routine. In generale, vi aspetta un lunedì nel quale il vostro carattere estroverso potrebbe essere stimolato a fondo. Alcune situazioni decisamente allettanti vi sproneranno a (ri)mettervi in gioco in alcuni settori: occhio! Secondo l'oroscopo del giorno 22 luglio, riguardo l'amore, lascerete dietro di voi le incertezze e vi dedicherete alla persona amata con molto ardore. Condividete tutto, anche la cosa più insignificante con chi avete accanto, ok? Passioni, problemi, sogni ed esperienze per accrescere fiducia e ridare serenità alla coppia e vivere felici e sereni. Se single invece, vi sentirete molto bene, sarete cordiali e disponibili nei confronti degli altri. Il vostro cuore si aprirà e dimostrerete tutta la vostra sensibilità, cosa che vi renderà un po' vulnerabili, ma felici. Nel lavoro sarete socievoli, brillanti e saprete primeggiare anche in ambienti in cui operate raramente. Se siete alle dipendenze altrui si prospetta un giorno molto positivo e fortunato, in relazione a situazioni progettate da qualche tempo.