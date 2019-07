L'Oroscopo del giorno martedì 23 luglio 2019 è già pronto a mettere in discussione come sarà il secondo giorno della settimana. In primo piano in questo frangente la classifica stelline completa affiancata dalle ormai immancabili previsioni zodiacali segno per segno. Ansiosi di sapere cosa riserverà la giornata al vostro segno? Iniziamo subito a svelare il migliore tra i sei simboli rappresentanti la seconda metà dello zodiaco.

Prima di dare qualche anticipo sui migliori e peggiori del periodo, è d'obbligo mettere in rilievo un transito planetario abbastanza significativo: il passaggio del Sole in Leone in ingresso nel comparto del segno di Fuoco alle ore 02:51 della primissima mattinata di domani (23 luglio). In questo caso le effemeridi premiano senz'altro Sagittario e Acquario, entrambi super-fortunati valutati a cinque stelle.

Invece, vista l'attuale carta astrale le previsioni di martedì 23 luglio annunciano qualche difficoltà in più a coloro della Bilancia (sottotono) e dei Pesci (ko). Scopriamo i dettagli.

Classifica stelline 23 luglio 2019

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi e riportato fedelmente nella nostra classifica stelline del giorno 23 luglio 2019.

In questo frangente risultano in primo piano, come abbiamo già anticipato, Sagittario e Acquario, seguiti a ruota da Scorpione e Capricorno. In coda alla scaletta troviamo Bilancia con la Vergine, rispettivamente valutati in giornata 'sottotono' e da 'ko'. Bene, adesso non rimane altro che andare a fare un riepilogo sintetico all'intera scaletta con le stelline quotidiane. Il responso:

★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Bilancia;

★★: Pesci.

Oroscopo martedì 23 luglio, amore e lavoro

Bilancia - Il prossimo martedì si presume possa portare in dono poco o nulla in quanto il periodo è stato classificato con il 'sottotono'.

In amore, sono più facili i rapporti con le persone del circondario. Se il vostro cuore ha preso una sbandata, ora tornerete sulla giusta carreggiata. In altre parole è possibile capire se vale la pena fare una diversa scelta sentimentale oppure tentare di mettere 'una pezza' all'attuale rapporto. Single, vi sentirete un po' giù di tono ed aiutarvi non sarà un'impresa facile. Prima chiedetevi il motivo della vostra insofferenza e poi fate in modo di sbloccarvi, mille interessi vi aspettano e qualcuno sarà senz'altro pronto a regalare tanto amore.

Intanto le previsioni del giorno precisano che molto dipenderà solamente da voi. Nel lavoro infine, mantenendo molto self controllo riuscirete a spiazzare tutti. In pratica dimostrerete di avere la pelle dura e di saper operare nonostante le avversità del momento.

Scorpione - Si anticipa che questo nuovo martedì d'inizio settimana non sarà affatto male per voi Scorpione. Diciamo che l'andazzo generale non permetterà passi falsi e nemmeno distrazioni, dopodiché osservando una corretta concentrazione non avrete di che lamentarvi.

In amore, riuscirete a trovare un equilibrio tra la vita privata ed i vostri impegni, anche se vi costerà molta fatica. In ogni caso, sarete sufficientemente felici con la persona amata e vivrete una giornata buona senza, troppi problemi. Single, questo sarà un giorno molto soddisfacente sul fronte emotivo. Potreste aggiungere una nuova amicizia, che senz'altro si mostrerà molto utile da utilizzare in futuro per colpire nel segno chi sapete. Il dialogo sarà la strada da percorrere, quindi non procedete da soli ma cercate qualcuno che lo faccia insieme a voi. Nel lavoro, dovrete essere rapidi di riflessi per afferrare al volo le occasioni che si avvicenderanno, altrimenti gli utili non saranno quelli sognati.

Sagittario - In arrivo un martedì 23 luglio ottimo sotto molti punti di vista. La giornata quindi, se non perfetta al 100%, almeno in gran parte delle cose restituirà bellissime soddisfazioni. In amore, gioirete del calore affettivo che vi arriverà dalle persone che quotidianamente dimostreranno di amarvi. I vostri sensi saranno appagati, la mente sarà libera da preoccupazioni e trascorrerete la serata insieme a chi amate, felici e soddisfatti. Single, nuove conquiste sono sicuramente in arrivo per chi vorrà innamorarsi. Non dovete fare altro che lasciarvi andare! Sappiate che sarà una giornata particolarmente positiva per i sentimenti e per le relazioni sociali: apritevi con altri e date maggior fiducia al mondo che vi circonda. Nel lavoro, resistenza e faccia tosta non vi mancheranno di certo, cercate di convogliarli nell'attività più redditizia. L'impegno mentale sarà valorizzato da una vena creativa molto feconda, bravi.

Capricorno - Indubbiamente inteso come normale routine, il periodo è stato valutato nelle predizioni di martedì con le quattro stelline della discreta positività. Perciò questa parte della settimana non mancherà di regalare piccole soddisfazioni, logicamente da saper individuare e poi cogliere. In amore, la giornata si prospetta positiva, anche se non proprio piena di sorprese e di euforia. Sarete entusiasti della storia che state vivendo e al momento non vorrete cambiare nulla, perché il vostro partner vi darà tutto ciò di cui avrete bisogno. Single, se riuscirete ad aprirvi, sarà questa una giornata ricca di piacevoli sorprese, certamente in grado di spazzare via tutti i brutti pensieri. Farete sicuramente nuovi incontri, alcuni dei quali saranno importanti per il vostro futuro. Consiglio: approfondite a fondo ogni nuova conoscenza prima di aprire il cuore! Nel lavoro, riuscirete a conciliare i vari impegni ed a non farvi sopraffare dalle varie mansioni che dovrete affrontare, grazie soprattutto alla carica positiva di questa fase.

Acquario - Una giornata più che ottima, principalmente da sfruttare per mettere a nuovo sia il fisico che il cervello. Datevi un programma e seguitelo con scrupolo, magari unendolo a qualche buon consiglio di una persona da voi stimata. In campo sentimentale, avrete l'abilità e la destrezza di esprimere i vostri sentimenti con grande integrità. Sarà il giorno perfetto per organizzare qualcosa di sfizioso, magari una cena a due per creare quell'atmosfera idilliaca tanto desiderata. Single, in questa giornata gli astri indicano positività soprattutto per quanto concerne la vostra vita sentimentale. Infatti, non vi farete prendere dalle paranoie se non avete accanto la persona giusta ma continuerete a vivere nella spensieratezza della libertà, come fate di solito! Nel lavoro invece, la vostra attività potrebbe divenire più vantaggiosa e portare nel tempo anche i riconoscimenti che cercavate. Quindi muovetevi con astuzia per non perderete nessuna occasione.

Pesci - Questo martedì della settimana appena iniziata partirà abbastanza male per voi dei Pesci. Il problema è che potrebbe anche finire allo stesso modo, cioè vi potreste trovare impelagati in situazioni limite che fino a poco tempo fa non stavano né in cielo né in terra: calma! Secondo l'oroscopo del giorno 23 luglio, riguardo l'amore, forse l'atmosfera inizialmente sembrerà piuttosto fredda, poi però sarete in grado di trarne vantaggio. Considerate la vostra vita sentimentale come un un lungo percorso pieno di ostacoli da superare (in due), pertanto solo affrontando la vita insieme riuscirete ad avere la meglio. In aumento la comprensione del vostro partner. Se single invece, diverse combinazioni astrali indicano che sarete facilmente emozionabili: un passato potrebbe riaffiorare e con esso una parte della vostra vita tornerà a portare un po' di malinconia e nostalgia, creandovi uno stato d’incertezza. Nel lavoro, in questa giornata desidererete fare qualcosa di nuovo anche se il tempo a disposizione non sarà moltissimo. Invece di intristirvi dovreste riflettere sul fatto che avete ancora tante cose da ideare. Cercate di rilassarvi e pretendete di più da voi stessi. Inutile aspettare che le cose si sbrighino da sole, mettetevi all'opera e fate vedere quanto valete.