L'Oroscopo del giorno venerdì 26 luglio 2019 si prepara a deliziarci con belle novità ed altrettanto buone notizie, proprio in concomitanza con la giornata di fine settimana. Allora a questo punto è doveroso domandarsi: cosa riserveranno gli astri in amore e nel lavoro? La giornata sotto analisi in questo frangente preannuncia un ottimo periodo per tre segni, scelti con sapienza tra i seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: pronti a scoprire se il vostro segno avrà una giornata fortunata?

Di certo nemmeno noi non nascondiamo una certa emozione nell'elencare chi, tra gli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco appena citata, potrà contare sul positivo appoggio degli astri. Bene, togliamo subito ogni dubbio a riguardo: quest'oggi, splendidamente in testa alla classifica stelline quotidiana ed in bella mostra nella 'top del giorno', il Sagittario. Gli amici appartenenti al generoso segno di Fuoco avranno tanta fortuna sia in amore che nel lavoro.

Altresì, la giornata cadente sul quinto giorno della corrente settimana vedrà anche coloro della Bilancia come pure quelli dei Pesci gongolare alla grande, merito di effemeridi eccellenti in grado di favorire il classico periodo a cinque stelle. L'Astrologia intanto non anticipa nulla di interessante per coloro appartenenti al segno dello Scorpione e del Capricorno ai quali è stata pronosticata rispettivamente una giornata 'sottotono' e con il 'ko'. A seguire il responso dettagliato riguardante la classifica di oggi e subito dopo le previsioni di venerdì 26 luglio.

Classifica stelline 26 luglio 2019

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi. Curiosi di sapere quante stelle ha ricevuto oggi il vostro segno? La risposta come al solito la possiamo trovare nella nuova classifica stelline interessante il giorno 26 luglio 2019. A cantar vittoria questa volta saranno gli amici nativi del Sagittario, che come anticipato in apertura sono da considerare in prima posizione tra i sei segni sotto analisi. A seguire a ruota tutti gli altri ovviamente a scalare dal più fortunato fino al più tartassato.

Analizziamo insieme la scala dei valori completa:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Capricorno.

Oroscopo venerdì 26 luglio, lavoro e amore

Bilancia - Il prossimo venerdì potrebbe essere quasi perfetto in tutto. Diciamolo pure, la giornata coincidente con la parte finale di questa settimana inizierà benissimo per tantissimi di voi Bilancia. Anche se avete una mole non indifferente di impegni da portare a termine, grazie al vostro entusiasmo e alla buona capacità organizzativa riuscirete senz'altro a cavarvela brillantemente.

In amore, siate audaci e intraprendenti se volete stupire il vostro partner. Così facendo, potrete trascorrere una magnifica serata con la persona amata e dimostrarle tutto il vostro affetto. Finalmente potete agire senza timore di sbagliare e soprattutto senza riserve perché avrete dalla vostra la parte migliore delle stelle. Single, sarà la vostra giornata clou, si o no? Diciamo di si: vi sveglierete sereni e con tanta energia e vitalità grazie agli influssi planetari a disposizione.

Se possibile tenetevi lontani dallo stress quotidiano ritagliandovi delle ore di completo relax solo per voi, ve lo meritate. Le previsioni del giorno invitano senz'altro a rigenerare eventuali energie esauste. Nel lavoro infine, sarete iperattivi e pieni di idee. I pianeti nel vostro cielo sapranno infatti trasmettervi moltissima energia: pronti ad approfittare!

Scorpione - Partirà quasi sicuramente con il 'sottotono' questo vostro venerdì di fine settimana. La tendenza a fare dell’ironia pungente sarà proprio fuori luogo per molti di voi Scorpione: evitate pettegolezzi se volete salvaguardare immagine e fiducia personale, ok? In amore, avete accumulato molta tensione ultimamente e quello di cui avrete bisogno sarà di ricaricarvi. Staccate la spina rompendo la routine quotidiana, per esempio fate una bella passeggiata insieme a lui/lei, vedrete che vi sentirete subito meglio sia fisicamente che soprattutto mentalmente. In coppia, le stelle raccomandano di non perdere il controllo in certe situazioni sentimentali: un problema riguardante il rapporto con il partner rischierà seriamente di degenerare. Lo stress potrebbe essere la causa scatenante anche di piccoli problemi di salute, tenetelo in considerazione, ok? Single, se una conoscenza sta diventando troppo approfondita pensateci bene: prima di rendervi disponibili aspettate di capire i vostri veri sentimenti e poi se sarà il caso proseguite con gli approcci amorosi. Nel lavoro invece, probabilmente realizzerete che sarà necessario un cambiamento per poter vivere con maggiore sicurezza il vostro quotidiano. Il momento invoglia ad affrontare il futuro con più solidità mentale e tanta convinzione nei propri mezzi.

Sagittario 'top del giorno' - In arrivo un venerdì 26 luglio senz'altro più che positivo, in primis nei comparti attinenti i sentimenti e le attività lavorative. La primissima parte della giornata potrebbe essere di riflessione, adatta per pianificare le cose importanti da portare avanti nel periodo. Invece la parte centrale di questo venerdì servirà per passare all'azione: senza timore, mettete in gioco ogni cosa pianificata con un occhio di riguardo ad eventuali limiti o fattori di rischio. La parte terminale del frangente sarà improntato a godere i buoni frutti restituiti a seguito dei vostri programmi. In amore il periodo invita a sorridete ed aspettare fiduciosi la risposta 'del mondo', di certo restituirà sorrisi e tanta allegria. A tanti Sagittario vi aspetterà finalmente una giornata solare, straripante di soddisfazioni in tutti i settori. Messe da parte le ansie che vi turbavano, vivrete oggi con un entusiasmo contagioso, vi sentirete come rinati. Siate dunque generosi e date le giuste attenzioni al vostro partner. Single, Mercurio vi regalerà la parola giusta al momento giusto per conquistare chi vi farà battere forte il cuore. Nel lavoro, fantasia e creatività saranno davvero al massimo in questo periodo. Sarete un vulcano di nuove idee e di proposte brillanti che potrete mettere in atto anche subito, nel vostro campo.

Capricorno - Giornata valutata negativa dalle predizioni di venerdì per voi del Capricorno. A rendere questo finale di settimana un po' 'zoppicante' saranno senz'altro Venere e Mercurio, nel frattempo in pessima opposizione ai vostri Saturno e Plutone: cosa fare dunque? Bella domanda! Il consiglio in questi casi è non fare nulla di compromettente o rischioso ma solo aspettare che cambi il vento della negatività. In amore, la giornata di venerdì vi vedrà poco fiduciosi e con l'umore altalenante, cosa che potrebbe creare delle complicazioni nelle relazioni con gli altri. Evitate di tenere il muso soprattutto verso il partner sforzandovi di sorridere, anche se farlo potrebbe pesare davvero tanto: dai, passerà presto e tornerete a sorridere di nuovo, sappiatelo. Single, non abbiate paura per il senso di ansia che proverete questo venerdì, ok? Saranno i movimenti dei pianeti a voi ostili a creare inquietudine e/o agitazione, per questo vi diciamo di pensare a cose belle, positive e allegre: la tristezza non abiterà mai la vostra mente se saprete opporvi. Nel lavoro invece, piccole indecisioni potranno rallentare alcuni progetti. Non drammatizzare, ricordate che avete una testa ed una intelligenza superiore alla media: usatele entrambe! Attendete solo di avere campo libero nel prendere decisioni importanti.

Acquario - Periodo decisamente in linea con la più scontata delle routine. Nulla di nuovo si intravvede all'orizzonte per voi Acquario se non la solita 'minestra riscaldata': dispiaciuti? Tranquilli e rilassati, sappiate che c'è chi sta messo peggio di voi. Pertanto, il fare buon viso a cattiva sorte (che poi così cattiva non è, visto le quattro stelline a corredo della giornata) sarà la cosa migliore da fare. In campo sentimentale, guardate pure con fiducia questa giornata, senza timore, perché in molti casi sarà allietata da una discreta intesa affettiva. Impegnandosi un pochino di più nel cercare di dialogare sinceramente con la dolce metà, alla fine potreste avere come 'premio' un finale di giornata inaspettato, ovviamente all'insegna di una ritrovata attrazione fisica. In molti vi sentirete abbastanza pieni di entusiasmo con l'ottimismo in risalita nei riguardi del futuro. Se avete voglia di coccole la persona amata avrà sicuramente i vostri stessi desideri: meditateci su, ok? Single, sarete molto riflessivi e attenti a quello che succederà intorno a voi. Presto sarete portati a prendere delle decisioni che potrebbero cambiare la vostra vita in meglio. Nel lavoro invece, precisione e affidabilità vi permetteranno di organizzare i vari impegni alla perfezione e proseguire verso la rotta che avete tracciato.

Pesci - Generosissima la giornata coincidente con la fine della settimana lavorativa. L'Astrologia del periodo, visto il cielo attuale altamente positivo per voi Pesci senz'altro invoglia a giocare d'anticipo in molte situazioni, siano esse legate agli affetti, alle amicizie come pure alla famiglia. Secondo l'oroscopo del giorno 26 luglio, riguardo l'amore, il periodo si illuminerà di positività in quasi ogni cosa che andrete a mettere in pratica, soprattutto a livello di coppia. Le vostre azioni saranno istintivamente gentili e la tenerezza vi condurrà di certo verso la strada della passione, nella sua forma più pura. Così facendo riporterete (se mai ce ne fosse bisogno) fiducia e serenità all'interno del rapporto. Se single invece, nel tempo libero avrete modo di approfondire nuove conoscenze. Potrete così allargare la cerchia delle vostre amicizie in modo piacevole e anche stimolante da un punto di vista affettivo, non senza perdere di vista il vostro obbiettivo principale: trovare l'anima gemella! Nel lavoro, per chiudere, oggi o domani potreste ricevere degli appoggi giusti e quindi sarete in grado di sfruttare al meglio questa fase. Riuscirete ad organizzarvi per tempo? Con destrezza e fiducia in voi stessi trovare gratificazioni nel futuro prossimo non sarà un'utopia.