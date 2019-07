L'Oroscopo del giorno sabato 27 luglio 2019 sottolinea il gran momento in amore e nel lavoro messo in preventivo per due segni. Ansiosi di appurare come saranno le stelle il primo giorno di weekend? A dare risposta, come giusto che sia, l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali appartenenti alla seconda tranche zodiacale, ovviamente analizzati nel periodo di riferimento.

Prima di dare seguito alle legittime curiosità di voi lettori, diamo pure una controllata alla situazione astrale generale con l'intento di mettere in evidenza i segni migliori e peggiori del periodo. Ebbene, l'attenzione e la curiosità di appassionati o semplici curiosi è tutta rivolta al prossimo cambio di settore dell'Astro della Terra. Infatti, questo sabato di fine settimana assisteremo alla formazione della figura astrale nota come Luna in Gemelli.

Ad essere precisi, l'ingresso della 'musa dei poeti' nel predetto segno di Aria avverrà il 27 luglio alle ore 08:29, ma gli effetti inizieranno a farsi sentire già dal primissimo avvio della giornata. A beneficiare al massimo di tale passaggio, parlando in merito ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, solo due: lo Scorpione e l'Acquario. Invece in decisa apprensione gli amici della Bilancia: le previsioni di sabato 27 luglio annunciano in salita la ripartenza del weekend a coloro appartenenti al predetto segno di Aria.

Il motivo? Andiamo a scoprirlo insieme passando ad analizzare le previsioni del giorno, ovviamente subito dopo aver messo in chiaro la nuova scaletta con le stelline posta a seguire.

Classifica stelline 27 luglio 2019

La nuova nuova classifica stelline interessante il giorno 27 luglio 2019, è pronta a dire la sua su come sarà la giornata di sabato. Tra i sei segni sotto analisi in questa sede, in evidenza come già anticipato troviamo Scorpione e Acquario: entrambi i simboli astrali potranno contare sul prezioso supporto della Luna in Gemelli nonché su altre formazioni astrologiche relative ai rispettivi settori.

A seguire a breve distanza, valutati con le positive quattro stelle della normalità, Sagittario, Capricorno e Pesci. Poco performante la giornata invece per gli amici Bilancia, purtroppo giudicati in periodo negativo a causa di Urano, Luna e Nettuno speculari negativi in media del 70%. A seguire il resoconto segno per segno:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Pesci;

★★★: Bilancia.

Oroscopo sabato 27 luglio, l'avvio del weekend

Bilancia - In arrivo un sabato 27 luglio classificato con il 'sottotono' per voi della Bilancia.

La giornata di fine settimana sarà generalmente piatta e poco interessante soprattutto nelle cose legate ai rapporti interpersonali. Diciamo che potrebbe esserci poco dialogo e scarsità di intendimento specialmente nelle relazioni di coppia. Comunque, se il rapporto è saldo basteranno semplici sguardi, complici e romantici, per ritrovare la grinta e la voglia dei giorni migliori. In generale, disarmonie familiari provocheranno agitazione, mandando i più irritabili di voi in subbuglio mentale.

Distraetevi ascoltando musica o sfogatevi confidandovi con un amico/a; quello di cui avete bisogno e soprattutto domani sarà solo un po' di serenità. Tranquilli, tutto si risolverà prima di quanto crediate, ok? Single, sarete un po' in bilico; mente e cuore sembreranno andare in due direzioni opposte. Non scherzate con il fuoco ma affrontate le decisioni in maniera seria, ne andrà del vostro benessere: le previsioni del giorno invitano a riflettere prima di agire. Nel lavoro invece, vi troverete ad un bivio importante. Analizzate pro e contro prima di fare la vostra scelta definitiva. Se state vivendo un periodo un po' delicato, evitate cambiamenti drastici, per quanto vi possano attirare.

Scorpione - Partirà molto bene il frangente riguardante la parte terminale della settimana, con un sabato generoso in molti comparti. Sarete intraprendenti, ricchi di iniziative e contenti di quello che andrete a fare, e questo non sarà certo poco. Non solo, la Luna in sestile a Sole e Venere, per voi speculare positiva al 85%, promette anche 'dolci compensi' sotto il profilo sentimentale. In amore perciò avrete sicuramente delle grandi opportunità da sfruttare, in primis per chi ha già un rapporto sereno: potrà senz'altro contare su grandi gioie e momenti di felicità pura. Venere in aspetto favorevole vi permetterà di toccare il cielo con un dito insieme a chi amate. Single, i lati migliore del vostro carattere verranno risvegliati. Vi sentirete in pace con voi stessi e avrete anche tanta voglia di fare del bene agli altri. Cogliete questo impeto di altruismo ed aiutate pure chi vi pare, magari un conoscente che sapete in difficoltà offrendo anche solo un po' di compagnia chiacchierando spensieratamente. Nel lavoro, sarete molto ricettivi e non vi sfuggirà neanche una piccola occasione per migliorare l'andamento della vostra economia o per soddisfare il vostro ego.

Sagittario - In arrivo un sabato 27 luglio abbastanza buono, valutato con le le quattro stelline della scontata quotidianità. In molte situazioni vi sentirete un po' vulnerabili, ma non abbiate paura, nessuna conseguenza negativa vi aspetta e quasi tutto sarà risolto senza troppa fatica. Un consiglio: non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno, piuttosto rivendicate subito eventuali vostre ragioni. Onde evitare polemiche inutili, evitate di occuparvi di cose o situazioni che non competono. In amore svolgerete le vostre azioni abitudinarie come di consueto, cercando spesso le coccole del partner: con un suo abbraccio vi sentirete immediatamente più protetti e felici, e questo per molti Sagittario è il massimo su cui aspirare. Single, giornata positiva per l'amore: sarete ammalianti e soprattutto riuscirete far perdere la testa a qualcuno di vostro interesse... Ottimo così! Nel lavoro intanto, questa giornata profumerà di discreto successo. Forse avrete la grinta e la carica ideale per ottenere quello per cui vi state battendo da un pezzo. Un po' di ansia sarà normale, pertanto respirate a fondo e rimanete concentrati, vedrete che tutto si risolverà per il meglio.

Capricorno - In arrivo un giorno positivo, anche se potrebbe riservare momenti sicuramente abbastanza impegnativi. Ma questo farà parte del gioco. Diciamo che un certo nervosismo potrebbe serpeggiare nell'aria già da questa sera, per poi acuirsi nelle prossime ore. Spegnete le fiamme del risentimento favorendo il buon dialogo, ok? A tal proposito le predizioni di sabato invitano a tenere un atteggiamento distaccato da qualsiasi situazione compromettente. In amore, con un po' di adattabilità in più potrete aggirare alcuni scogli interposti fra voi e la persona amata. In generale avrete facilità nel rapportarvi con la dolce metà con un certo aumento della passionalità specie per coloro insieme da tempo. Single, avrete la disinvoltura necessaria per avvicinarvi a una persona verso la quale sentite una grande affinità di carattere. Non escluso che questo bel rapporto possa trasformarsi in qualcosa di più coinvolgente! Nel lavoro, vi impegnerete a fondo nel portare avanti i vostri progetti, sarete molto esigenti anche con i vostri collaboratori che sapranno comprendere l'utilità delle vostre direttive.

Acquario - Questa parte finale della settimana si profila interessante per voi Acquario. Diciamo che in più di qualche contesto riuscirete a chiudere davvero 'alla grande' qualsivoglia situazione, anche la più ingarbugliata. Visto il frangente altamente positivo, nessun ostacolo si intravvede all'orizzonte: la posizione degli astri maggiori aiuterà ad essere produttivi e vincenti su tutta la linea. In campo sentimentale poi, le stelle annunciano una giornata piena di passione: sprizzerete energia da tutti i pori e riuscirete a ritrovare un equilibrio perfetto con la persona amata, trascorrendo così una giornata tranquilla insieme a chi vi fa star bene. Single, un gesto inaspettato vi rasserenerà e distenderà i sensi, invitandovi a riflettere su quello che avete intorno. Scoprirete tanto amore che nemmeno immaginavate e scorgerete anche un bagliore di luce in fondo al tunnel che da troppo tempo vi tiene prigionieri. Nel lavoro invece, giornata importante quella di sabato. Secondo le stelle avrete una linfa vitale esplosiva: verrete sicuramente notati e sul posto otterrete le giuste attenzioni che aspettavate da tempo.

Pesci - Giornata di fine settimana classificata con le discrete quattro stelle della buona routine quotidiana. In particolare, se farete tutto con calma ed attenzione potreste ricevere discrete soddisfazioni in molti campi. Le stelle intanto suggeriscono di agire senza tentennamenti, al contrario sapete il rischio qual è? Ovvio, quello di rimanere in stallo tra il 'fare' o il 'non fare', solitamente uno dei vostri più grandi dilemmi quotidiani... Secondo l'oroscopo del giorno 27 luglio invece, riguardo l'amore, se riuscirete a mantenere tranquillo l’istinto di ribattere su ogni questione, anche le più insignificanti, avrete senz'altro meno delusioni e poco stress. Chi avrà la forza di tornare sui suoi passi potrà gustare momenti di pura felicità e tanta passione insieme alla persona amata. Se single invece, organizzate pure qualcosa di speciale per la serata, che si annuncia ricca di incontri e di belle sorprese, tutte potenzialmente promettenti ai fini sentimentali. Dite grazie ai favore della Luna. Nel lavoro, dopo un periodo 'morto' la ripresa attraverserà una fase positiva. Avrete dalla vostra il favore delle stelle e vi sentirete finalmente in pace e in armonia con colleghi e superiori.