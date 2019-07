L'Oroscopo del giorno lunedì 29 luglio 2019 valuta i settori legati all'amore e al lavoro. In primo piano è la parte iniziale della settimana legata agli ultimi sei segni dello zodiaco. Dunque sotto analisi in questa sede sono esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Diciamo subito che a far ben sperare per la giornata specialmente sul lato sentimentale, l'arrivo di una meravigliosa Luna in Cancro ben disposta a far da garante in molte situazioni d'amore attualmente in stallo.

Lecito pertanto aspettarsi molteplici novità sia in campo sentimentale come anche nel settore lavorativo, ovviamente per i soli simboli astrali positivamente interessati da tali passaggi. In questo caso a poter contare su una previsione altamente positiva saranno i nati nel segno dello Scorpione ed in quello dei Pesci, in questo contesto classificati entrambi con le cinque stelline della buona fortuna quotidiana.

Previsti una spanna più in basso, comunque con periodo non male classificato abbastanza positivamente, gli amici nativi in Sagittario, Capricorno e Acquario preventivati con le quattro stelle della normalità. Invece non sarà certamente di buon auspicio il periodo per coloro nativi in Bilancia: secondo quanto espresso nelle previsioni di lunedì 29 luglio i nativi interessati saranno investiti da fluttuazioni astrali poco positive. Vediamo di scoprire di più nel proseguo, subito dopo la scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 29 luglio 2019

Un nuovo lunedì sta per iniziare: vogliosi si scoprire a chi sorrideranno gli astri in questo nuovo avvio settimanale? In evidenza, come già visto nelle anticipazioni di apertura, i segni di Scorpione e Pesci, meritatamente posizionati al vertice della nuova classifica stelline, ovviamente ingegnata sulla giornata del 29 luglio 2019. Iniziamo pure a mettere in chiaro come sono state distribuite le restanti stelle del giorno.

Il responso a seguire:

★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Acquario;

★★★: Bilancia.

Oroscopo amore e lavoro, le previsioni

Bilancia - Il prossimo lunedì per voi della Bilancia non si prevede affatto positivo, anzi, più di qualcuno potrebbe trovarsi di fronte situazioni abbastanza difficili da tenere sotto controllo. In amore, proteggetevi dalle incomprensioni che avrete in corso con il partner, soprattutto perché vi sembrerà che voi e il mondo circostante parliate una lingua completamente differente.

Cercate di trascorrere la giornata come di consueto, magari invocando la tranquillità anche dove sarà difficile poterla trovare: non dovete agitarvi e nemmeno sentirvi a disagio, passerà presto. Single, non sarà la giornata adatta per porsi domande e ipotizzare congetture, sappiatelo. Talvolta potrà essere utile pensare semplicemente che le cose vanno in una certa maniera, pertanto convincetevi che è giusto che vadano così.

Vivete questo momento atipico con più tranquillità possibile e ne uscirete senz'altro illesi: le previsioni del giorno invogliano a tenere alto il livello di attenzione in qualsivoglia situazione. Nel lavoro infine, non rimproveratevi se non doveste riuscire ad ottenere quel risultato da voi sperato. A volte esigete troppo da voi stessi, quindi il proposito dovrà essere quello di allentare un poco la presa. Con calma si fa tutto, invece con la foga si possono perdere di vista elementi e spunti salienti.

Scorpione - La giornata sotto esame coincidente con lunedì 29 luglio sarà sicuramente ottima per voi dello Scorpione. Con un pizzico di fortuna, secondo le predizioni, gli astri daranno una buona spinta vostra capacità organizzativa incrementando affari ed entrate. In amore, grazie all'influenza di Luna e Urano mediamente speculari positivi al 75%, il vostro fascino ammalierà chiunque: giocate bene le vostre carte e potrete senz'altro ottenere quello che più desiderate. Consiglio: non ponete dei limiti alle vostre azioni e allo stesso momento confessate i sogni più segreti al vostro partner. Vedrete che vi esaudirà, se non in tutte, di certo in gran parte delle vostre richieste. Single, questa giornata sarà piena di buone novità con le stelle di sicuro disponibili e pronte a darvi supporto. Potrete così muovervi con saggezza, perché avrete gli astri a vostro favore, compiacenti e ben disposti ad ascoltare i vostri desideri. Nel lavoro, il mattino vi troverà effervescenti e frizzanti! Vi sveglierete eccezionalmente di buon umore, freschi e vitali e non potrete che sorridere a questo nuovo giorno, anche se vi aspetta una gran mole di lavoro.

Sagittario - Giornata di partenza della nuova settimana giudicata 'splendida' in molti comparti. Non mancheranno momenti di fatica, questo sì, ma saranno ricompensati dalla consapevolezza aver dato sempre il massimo. L'amore, senz'altro verrà travolto da onde romantiche e passionali che vi renderanno felici e appagati. Questo potrà costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti nel rapporto di coppia che, soprattutto ultimamente, ha dato segni di lievi cedimenti. Cercate di ristabilire quel feeling affettivo che negli ultimi tempi è andato un po' scemando, magari sfruttando il vostro fascino per (ri)ammaliare la persona amata. Single, sul piano sentimentale l'agenda sarà piena di impegni e di incontri, pertanto dovrete fare solamente attenzione a non combinare pasticci! Perché? Ovvio, come ben sappiamo al richiamo 'della carne' non si comanda, e questo potrebbe farvi ritrovare invischiati in qualcosa di non desiderato... Nel lavoro, potrete svolgere i vostri compiti in tutta tranquillità e dedicarvi ai soliti impegni con buoni profitti e soddisfazioni. Sarà il momento giusto per fare viaggi culturali e seguire qualche corso interessante per voi.

Capricorno - Prenderà la giusta piega questo vostro lunedì, almeno per l'intera prima parte, poi però subirà un piccolo stop a fine pomeriggio: tranquilli, la serata dovrebbe scorrere nella normalità. Pertanto, le predizioni di lunedì invitano a dare maggior risalto alle questioni legate all'amore: le vostre richieste o quelle del vostro partner saranno il vostro punto di forza su cui puntare per mettere a fuoco ciò che veramente vi interessa nel rapporto. Avrete bisogno di fare le cose un passo alla volta, magari ogni tanto di rallentare il ritmo, giusto per essere in grado di sfruttare al meglio il presente e viverlo pienamente in assoluta serenità in compagnia del partner. Single, la giornata iniziale della settimana sarà discretamente sotto il vostro controllo. Quasi tutti i rapporti saranno in parte positivi e alcuni saranno anche abbastanza interessanti. Diciamo che potrebbe essere un buon periodo, specialmente per le questioni d’amore grazie alla Luna amica. Nel lavoro, l'intuizione è il vostro punto forte in questi giorni; unitela alla prontezza di riflessi o alla vostra abilità organizzativa e sarete competitivi nei confronti di chiunque.

Acquario - Partirà abbastanza normalmente questo vostro lunedì, anche se in alcuni momenti potrebbe restituire ottime opportunità (attimi!) da sfruttare in ciò che si riterrà eventualmente opportuno. In campo sentimentale, uscite dal vostro guscio e cercate di risollevarvi il morale! Il vostro comportamento naturale sarà la vostra arma migliore, eventualmente da sfruttare per affascinare e/o convincere il vostro partner a fare quella cosa che solo voi sapete. Consiglio: perché non proponete un viaggio di piacere da qualche parte? L'avete sempre tanto desiderato, dunque fatelo, ovviamente insieme solo con chi amate. Single, avete intenzione di dare il massimo per raggiungere il livello successivo nella vostra vita amorosa? Siamo certi di si, perciò vi invitiamo ad iniziare fin da subito. Sarà il momento di cambiare alcune abitudini obsolete e concentrarvi su qualcosa di nuovo e di più interessante. Nel lavoro invece, avrete entusiasmo da vendere, vi sentirete energici ed avrete la mente perfettamente lucida. Vi sentirete di certo al centro dell'attenzione e molti spenderanno delle parole positive sul vostro operato.

Pesci - Giornata a cinque stelle per gli appartenenti ai tre segni di Acqua, in particolare voi per dei Pesci. Valutata dall'Astrologia del giorno come quasi perfetta, la giornata scorrerà serena e tranquilla grazie alla meravigliosa Luna in Cancro: la 'musa dei poeti' veglierà sulla buona armonia del periodo, quindi non avrete pressoché alcun problema in tal senso. Consiglio: mettete pure da parte per qualche giorno ansie e preoccupazioni e godetevi il vostro momento di positività. Secondo l'oroscopo del giorno 29 luglio, riguardo l'amore, sarà una giornata più che positiva, fate quindi leva sugli impulsi più istintivi e vedrete che vi riveleranno tutta la passione di cui siete capaci da riversare sul rapporto di coppia. Se single, specialmente quando tutto va bene non avete nulla da temere: in questo periodo non resta altro da fare se non dedicarsi alla piena degustazione di ciò che la vita senz'altro vi offrirà. Pertanto, non aspettatevi complicazioni, non ce ne dovrebbero essere, godetevi l'attimo perfetto e non pensate a nulla. Nel lavoro, la fiducia sarà il volano su cui puntare per progredire positivamente. Questa sarà forse l'occasione giusta per ottenere quelle gratificazioni meritate da tempo.