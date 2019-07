L'Oroscopo del giorno 30 luglio 2019 è pronto a dare conto a coloro che hanno un sogno nel cassetto attraverso le odierne previsioni. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro quest'oggi sotto la positiva protezione di una meravigliosa Luna, da lunedì 29 posizionata nel comparto del Cancro. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in questa parte della settimana coincidente in calendario con la giornata di martedì?

A tal proposito ricordiamo che in questo frangente ad essere valutati saranno i soli simboli astrali compresi nella seconda metà zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, iniziamo subito a svelare qualche chicca in merito all'Astrologia quotidiana evidenziando su tutti tre segni: Pesci, Sagittario e Capricorno. Tra gli appena citati, il primo risulta al 'top del giorno' mentre i restanti due sono considerati in giornata a cinque stelle.

Al contrario, le previsioni di martedì 30 luglio vedono abbastanza magro il periodo a venire per tutti quelli che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo dell'Acquario (sottotono) o della Bilancia (ko). A questo punto vediamo di dare maggior profondità a queste nuove previsioni, ovviamente dopo aver controllato le stelline quotidiane applicate alla giornata di questo martedì.

Classifica stelline 30 luglio 2019

Pronti a scoprire chi cavalcherà le ali della fortuna questo martedì?

Come di consueto a fare la differenza tra i sei segni dello zodiaco posti sotto osservazione in questa sede, la nuova classifica stelline interessante il giorno 30 luglio 2019. Dalla scaletta seguente emerge un evidente dato di fatto: non sarà il solo Pesci a gongolare nel periodo e nemmeno i soli Sagittario e Capricorno annunciati in precedenza. In effetti, a non avere troppi affanni durante il periodo sotto analisi anche gli amici nativi dello Scorpione, in questo frangente valutati con le positive quattro stelle relative ai periodi ritenuti normali.

Invece, tutt'altro programma si presume possa portare la giornata in esame agli amici dell'Acquario e della Bilancia, sottoposti alla dura legge dei periodi negativi. A questo punto non resta che andare ad approfondire la scaletta comprensiva delle stelline attribuite ai restanti segni. Il responso a seguire:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia.

Oroscopo martedì 30 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Anche se la giornata coincidente con la parte della settimana appena iniziata non è prevista positiva, almeno sforzatevi di viverla nella consapevolezza che molto presto arriverà un periodo migliore.

Insistete pertanto, senza chiudervi in voi stessi solo perché gli altri hanno disatteso le vostre aspettative: perché ascoltare parole sapendo che poi non diventeranno mai fatti concreti? In amore intanto, avete portato troppo per le lunghe una situazione spiacevole sia per voi che per il partner, adesso dovete tirarvene fuori cercando di riconquistare la persona amata. Il partner sarebbe più dolce e comprensivo se voi iniziaste a mostrarvi più disponibili nei suoi confronti, evitando così tanti litigi inutili.

Single, non sarà più il tempo di sognare ma di essere costruttivi, e ormai ne siete consapevoli. Tuttavia, fate attenzione a non perdere di vista i vostri sogni in quanto saranno la base stessa di ciò che vorrete costruire in un futuro prossimo. Le previsioni del giorno ricordano di usare la testa: fate attenzione! Nel lavoro, alcuni nodi verranno al pettine e per questo vi dovrete assumere la responsabilità di alcune cose che non sono andate proprio bene. Vi farete scudo dalle avversità che eventualmente incontrerete: tenete duro, anche per evitare di incorrere in una crisi di nervi.

Scorpione - Una giornata decisamente informale, abbastanza bella da vivere ma a tratti un pochino impegnativa. In campo sentimentale, specie nelle relazioni affettive, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra lealtà. L'Astrologia quotidiana invita alla calma e alla piena sincerità. In amore, diciamo che inizierà con il sorriso questo nuovo martedì, con ottime prospettive su cui puntare. Sarete passionali e gioiosi e saprete tenere per voi eventuali stati d’ansia relativi a 'certe situazioni' che solo voi sapete. Riuscirete comunque a mettere chiarezza in un problema abbastanza complesso, risolvendolo al meglio anche grazie all'aiuto della persona amata. Single, riscoprirete la gioia di interminabili chiacchierate spensierate in compagnia degli amici che meglio vi conoscono e ai quali volete un gran bene. Pronti a dimenticare eventuali rancori passati? Bene, allora armatevi di buona volontà e toglietevi una volta per tutte quell'odiosa 'corazza da duri'. Nel lavoro, grazie ad un'invidiabile forza di volontà riuscirete ad eccellere in svariati e impensabili settori. Con grande determinazione il risultato sarà un vero e proprio beneficio. Cambiare e impegnarsi sarà semplice, più difficile sarà invece mantenere questo atteggiamento nel tempo, ma con impegno ce la farete.

Sagittario - Partirà e proseguirà benissimo questo vostro martedì regalando molte soddisfazioni a questa parte della settimana. Sarà un momento importantissimo per voi Sagittario: finalmente da oggi potrete sicuramente respirare e, se state portando avanti un progetto, potreste ottenere dei buoni successi. In amore intanto, la Luna in Cancro vi riserverà tante sorprese, anche se faticherete a concentrarvi perché avrete poco tempo da dedicare al partner. Tranquilli, tutto andrà comunque come desiderate. In alcuni casi le stelle riporteranno nei vostri pensieri dei piacevoli ricordi e potrete approfittarne per stupire il vostro partner: fatelo! Single, osate di più: caparbi e allegri come siete vi ritroverete letteralmente circondati da pretendenti... Nella giornata di oggi o al massimo in quella di domani, potreste fare degli incontri importanti, potrebbe però mancare il tempo necessario se, eventualmente, voleste rimandare a domani qualcosa che avete nel cuore o nella testa: agite subito, perché il tempo passa e l'amore non aspetta, sappiatelo! Nel lavoro infine, sarà giunto il momento di stringere nuovi rapporti professionali e sociali. La comunicazione sarà agevolata dalle influenze planetarie e tutto scorrerà a gonfie vele. Coltivate queste ondate di novità facendole divenire parte della vostra routine.

Astrologia del giorno 30 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata valutata al massimo della positività nelle predizioni di martedì. Pertanto cercate di avvantaggiare le cose importanti, specialmente quelle legate al mondo degli affetti, alle amicizie o ai sentimenti in senso lato. In generale, questo martedì potrete contare sulla complicità di un meraviglioso cielo astrale che, senz'altro, vi aiuterà a trovare nuove strade e magnifiche intuizioni su cui puntare. In amore, cercate di vivere la vita appieno e non preoccupatevi più di tanto dei dettagli. Inspirate ed espirate profondamente quando avvertirete quel senso di oppressione o di stress. Così facendo, senz'altro riuscirete a ritrovare quella calma necessaria per compiere eventuali operazioni di riorganizzazione messe in atto nella vostra vita di coppia. Single, sarete circondati da comprensione e tenerezza e tutto ciò modificherà radicalmente il vostro approccio ad amare. Sfruttatelo al massimo e non rimarrete di certo da soli. Se doveste porvi tante domande su un eventuale futuro amoroso, per ora abbastanza incerto, non preoccupatevi, l'amore sicuramente arriverà presto anche per voi. Nel lavoro, approfittate del nuovo influsso positivo delle stelle per fare trattative di affari con nuovi soci e collaboratori. Sfruttate il momento per creare nuove alleanze che apriranno sicuramente orizzonti alternativi.

Acquario - In arrivo una giornata simulata sulla carta astrologica con l'odioso segno di spunta relativo ai periodi 'sottotono'. Pertanto, questo vostro martedì promette nulla o poco di interessante. Non fatevi vincere dall'inquietudine o dall'ansia, ok? Anche se l'Astrologia non sarà completamente dalla vostra parte sappiate che la stessa vi esorta spronandovi a credere che il meglio deve ancora venire. In campo sentimentale infatti, l'affinità con il partner non sarà perduta affatto. Dovrete semplicemente apprezzare maggiormente gli aspetti positivi della persona che vi sta accanto e mettere da parte il vostro atteggiamento troppo critico nei suoi confronti. Single, qualunque sia la vostra condizione sentimentale, attenzione ai colpi di fulmine e alle attrazioni, perché sarà facile in questo periodo confondere un innamoramento con l'amore vero. In questo caso l'Astrologia spinge affinché esaminiate meglio alcuni vostri comportamenti recenti giusto per prendere coscienza su dove e in che cosa avete sbagliato. Nel lavoro invece, la vostra capacità di giudizio verrà messa sotto esame. Pertanto, non fatevi prendere dal panico e controllate in primis l'ansia, cercando di concentrarvi mantenendo il tutto sotto controllo.

Pesci 'top del giorno' - Il prossimo martedì vedrà la luce una meravigliosa giornata, in massima parte supportata da una efficacissima Luna in Cancro. La 'musa dei poeti' senz'altro sarà pronta a regalare in campo sentimentale soddisfazioni immense a più di qualcuno di voi nativo in Pesci. Consiglio: non siate sempre critici e pretenziosi, anzi, dato che i vostri standard sono alquanto alti sappiate che non tutti riescono a eguagliarli. Secondo l'oroscopo del giorno 30 luglio, riguardo l'amore, questa parte della settimana vi riserverà delle sorprese speciali, ovviamente non a tutti. I molti (ri)sentirete il cuore battere forte per la persona amata. L’attrazione vi spingerà a vivere questa parte dell'estate già inoltrata senza inibizioni né freni: dateci dentro con la vita, ok? Se single invece, la solita routine quotidiana si tingerà di nuovi colori e questo vi porterà molto entusiasmo e l'euforia alle stelle. Gli astri di settore vi proteggeranno mettendovi in condizione di vivere una giornata davvero sublime in molti sensi. Nel lavoro, per chiudere, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase. Sappiate rinnovare il vostro percorso di scelte in modo da favorire il passaggio verso un periodo migliore.