L'Oroscopo del giorno mercoledì 31 luglio 2019 annuncia il passaggio dell'Astro della Terra nel segno del Leone. Grosse chance di successo pertanto soprattutto in amore per due segni, prescelti dalla sestina sotto analisi. Curiosi di scoprire chi avrà fortuna in campo sentimentale? A dare risposta, come giusto che sia, l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali analizzati nel periodo di riferimento.

In questo caso l'attenzione cade tutta su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, diciamo subito che, per quel che concerne la prossima quotidianità applicata agli ultimi sei simboli dell'arco zodiacale, a gongolare saranno di certo coloro della Bilancia insieme a quelli dei Pesci. Ad entrambi i suddetti segni arriveranno le ottime cinque stelline applicate ai periodi super-fortunati.

Tutto o quasi in salita intanto, in base a quanto messo in evidenza nelle previsioni di mercoledì 31 luglio, per coloro appartenenti al simbolo astrale dell'Acquario. A quest'ultimo gli astri hanno riservato una giornata da 'ko': ansiosi di sapere il perché? Ebbene, mercoledì gli amici nativi nel segno di Aria sopra citato avranno Sole e Venere speculari negativi al 85%. Andiamo ai dettagli segno per segno.

Classifica stelline 31 luglio 2019

L'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco è pronta a mettere in evidenza l'andamento del prossimo mercoledì. Metro di misura, logicamente, la nuova classifica stelline ingegnata sulla giornata del 31 luglio 2019. A questo punto, visto che abbiamo già anticipato qualcosa in apertura riguardo i migliori ed i peggiori del momento, iniziamo pure a mettere in fila indiana le stelline quotidiane con, in bella mostra nella scaletta sottostante, i segni zodiacali dal migliore al peggiore.

Il responso a seguire:

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Sagittario;

★★★: Scorpione, Capricorno;

★★: Acquario.

Oroscopo mercoledì 31 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Secondo le stelle del momento, portare avanti ogni obiettivo in maniera efficace sarà una scelta senz'altro vincente. Se siete indecisi su cosa fare, potreste allargare il giro delle conoscenze stimolando un confronto su eventuali tematiche che più vi stanno a cuore.

In amore, le vostre esigenze e quelle del partner combaceranno perfettamente, la sintonia sarà al massimo e non potrete chiedere di meglio. Un viaggio che avete desiderato molto potrebbe diventare realtà, in questo modo l'intesa di coppia si farà più forte. Single, il settore dei progetti e delle amicizie sarà illuminato, anzi brillerà. Questa sarà sicuramente la giornata ideale per fare nuovi incontri e avviare qualche progetto che tenevate nascosto dentro di voi.

Non abbiate paura del giudizio altrui, la stima di chi vi circonda non conosce limiti né confini: le previsioni del giorno spronano affinché approfittiate dell'ottimo frangente a disposizione. Nel lavoro infine, grazie a una buona dose di senso pratico, operare oggi e domani non vi peserà affatto, tanto più se in ballo ci stanno progetti ambiziosi. Con un pizzico di fortuna arriveranno guadagni insperati.

Scorpione - Giornata poco positiva da considerare con la spunta relativa ai periodi 'sottotono'. Valutata nelle predizioni di mercoledì come abbastanza flemmatica e in gran parte anche pensierosa, questa parte della settimana darà abbastanza filo da torcere a parecchi Scorpione. In molti sarete forse in tensione verbale con qualcuno del vostro giro: in fin dei conti fareste meglio a tenere a bada di più la vostra lingua, poco ma sicuro! Vi sarà difficile aprirvi emotivamente e per questo sarete molto arrabbiati. In amore, di certo sarebbe meglio lasciare che le cose vadano da sé. Potreste essere confusi e agire d’impulso in questioni delicate come quelle di cuore. Prendetevi del tempo per riflettere, senza attaccare il vostro partner inutilmente. Single, dovreste evitare di prendere decisioni radicali; se saprete aspettare avrete le idee più chiare su cosa fare della vostra vita affettiva. Nel lavoro, dovete essere molto diplomatici e persuasivi dinanzi ad una qualsiasi opportunità che si dovesse presentare durante questa giornata. Intanto evitate gli atteggiamenti permalosi verso i vostri colleghi.

Sagittario - Mercoledì sarà una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia. Pertanto, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire gran parte della quotidianità riuscendola a gestire nel modo giusto. In amore, tenerezza e buonsenso ristabiliranno la pace e favoriranno l'intesa con il vostro partner. Gioie e positività, seppur con il contagocce, vi attendono se non altro per farvi sperimentare fino in fondo cosa si prova quando le cose vanno come desiderato. Single, l'amore girerà in questa metà di settimana? Diciamo che forse non a tutti andrà bene, ma a gran parte di voi si. Alcuni di certo saranno premiati dalle stelle, specialmente se ultimamente hanno già fatto un piccolo passo nella conquista della felicità. Agli altri diciamo che la persona giusta potrebbe spuntare all'improvviso, quando meno se lo aspettano. Nel lavoro, la situazione astrale vi aiuterà a voltare pagina. I pianeti vi offriranno spunti e nuove idee. Dovrete quindi, avere fiuto e cogliere il momento giusto per agire.

Astrologia del giorno 31 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Evolverà non troppo bene questa parte della settimana, con una giornata messa 'agli atti' come in prevalenza sottotono. Le predizioni di mercoledì per quanto concerne l'amore, indicano che (forse) sentirete il bisogno di evadere: l’insoddisfazione che proverete potrebbe riversarsi sugli attuali legami affettivi, quindi state calmi e riflettete, ok? Non scaricate addosso al partner le vostre frustrazioni, ma siate clementi con lui/lei: passerà presto questa fase non buona, sappiatelo. Single, siete inquieti e non riuscite a darvi pace nell'attesa di un incontro davvero molto importante ai fini sentimentali: dite la verità, temete possa non andare bene, vero? Tranquilli, se riuscirete a stare più rilassati senz'altro saprete esprimervi al meglio, magari meravigliando anche chi vi sta accanto. Nel lavoro, non statevene con le mani sui fianchi ad aspettare che la fortuna arrivi, rimboccatevi le maniche ed iniziare ad impegnarvi di più, cominciando da questa giornata. Tutto dipenderà da voi, perché siete voi i protagonisti della vostra vita e per questo dovete darvi da fare per realizzare quello che più desiderate.

Acquario - In arrivo un mercoledì di fine luglio valutato dall'Astrologia quotidiana con le due stelline relative ai frangenti da 'ko'. Quasi sicuramente la giornata di metà settimana sarà abbastanza tediosa, in alcuni casi sfiorerà punte di stress difficili da contenere. In campo sentimentale, invece di brontolare e sbuffare come spesso fate, date un po' di fiducia in più al partner e lasciatevi guidare dai suoi suggerimenti. In alcuni casi potreste sentirvi malinconici e poco aperti verso la persona amata, specie se cercate da questi una risposta che tarda ad arrivare: pazientate, passerà. Single, a causa della scarsa positività restituita dalle influenze astrali, oggi e domani vi sentirete abbastanza schizzinosi (per non dire snob), diciamo quasi con la puzza sotto il naso. Concedete a tutti la possibilità di farvi conoscere integralmente: la vostra ricchezza interiore è un tesoro tutto da scoprire, dunque andrebbe condivisa con tutti. Nel lavoro invece, giornata decisamente no, sia a casa che durante le attività quotidiane. In alcuni frangenti verranno accumulati ritardi con conseguenti contrarietà, a cui si aggiungeranno imprevisti. Cercate di disimpegnarvi con rapidità.

Pesci - Giornata splendida quasi su tutti i fronti. Il periodo, valutato dall'Astrologia quotidiana con il massimo della positività, certamente non deluderà le attese dei più. In molti frangenti il cielo regalerà quello spirito positivo che sta alla base della felicità, infondendo quell'intraprendenza necessaria per realizzare i vostri migliori desideri. Secondo l'oroscopo del giorno 31 luglio, soprattutto riguardo l'amore, il periodo vedrà il rapporto con il partner contrassegnato da tanta dolcezza ed altrettanta buona tranquillità. Il sostegno che la persona amata senz'altro vi offrirà, sarà incondizionato, e questo renderà migliori le vostre azioni quotidiane. I problemi e le preoccupazioni passeranno in secondo piano, in primis perché quello che vorrete sarà vivere pienamente questo momento idilliaco insieme a chi amate davvero. Se single invece, il cielo astrale annuncia più di qualche 'parentesi rosa' pronta a rallegrare l'andazzo quotidiano. Approfittate di questi influssi tanto benevoli anche per rinverdire passioni e sentimenti magari un po' sopiti. Nel lavoro, la giornata odierna sarà propizia al livello economico. In parte le finanze saranno rinverdite e alcune vostre scelte confermate.