L'Oroscopo del giorno 5 luglio mette in evidenza, oltre alla consueta classifica stelline quotidiana soprattutto le previsioni zodiacali sull'amore e sul lavoro relativamente ai soli simboli astrali appartenenti alla seconda metà zodiacale. Allora, pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Il prossimo venerdì si presume possa essere molto positivo per gli amici nativi in Sagittario, favoriti dall'arrivo della Luna nel comparto del Leone.

Altresì ad avere la massima compatibilità con le effemeridi quotidiane saranno certamente gli amici appartenenti al Capricorno, in questa parte della settimana valutati con le cinque stelle della buona sorte. Invece poche o addirittura nessuna chance, per via di convergenze astrali poco efficaci nel contesto analizzato, in questo caso per gli appartenenti ad Acquario (sottotono) e Scorpione (ko): curiosi di scoprire qualcosa di più a riguardo? Certo che si, quindi passiamo subito a svelare le previsioni zodiacali del 5 luglio, prima però è d'obbligo dare uno sguardo all'attesissima classifica del giorno.

Classifica stelline 5 luglio 2019

L'Astrologia quotidiana è pronta a mettere in evidenza i segni fortunati e non evidenziandoli nella nuova classifica stelline, quest'oggi interessante il giorno 5 luglio 2019. A fare da anello della bilancia nei confronti di positività e negatività, come sempre risulta essere la qualità delle effemeridi rilevate nel periodo in analisi. Curiosi di conoscere il pensiero degli astri in merito alla giornata del prossimo venerdì?

Sicuri della risposta affermativa, facciamo subito largo al responso degli astri evidenziando il segno al 'top del giorno': nelle previsioni zodiacali di oggi il simbolo astrale presente al primo posto della classifica è, come anticipato poc'anzi, il Sagittario, super-favorito in amore e nel lavoro. Per gli altri segni? Andiamo a scoprirlo insieme analizzando la scaletta riepilogativa posta a seguire:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Capricorno;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Scorpione.

Oroscopo venerdì 5 luglio, la giornata

Bilancia - Il prossimo venerdì sarà discreto ed in parte abbastanza convincente per voi Bilancia.

In amore, se il rapporto con il partner è già in parte profondo e sincero vorrà dire che avete appena raggiunto conquiste importanti. In coppia, la giornata partirà già dal mattino bella e pimpante fino a sera. Poi la noia prenderà il sopravvento ma, poco male, potrete vantarvi di aver vissuto in generale un buon periodo. Single, la vostra parlantina farà una strage di cuori, intratterrete delle piacevoli conversazioni che lasceranno ben sperare.

Le previsioni del giorno invogliano ad avere maggior fiducia in voi stessi. Nel lavoro invece, potrete godere di discrete opportunità, a patto di non essere istintivi o, in alcuni casi, superficiali. Prendete tutto il tempo che serve, sia nel pensare che nel mettere in campo eventuali misure/contromisure.

Scorpione - Si preannuncia un pessimo giorno per voi Scorpione, si o no? Diciamo pure che questo è il preventivo derivato dall'analisi del vostro cielo astrale, perciò sappiate che venerdì potrebbe essere di difficile disimpegno per più di qualcuno di voi.

In amore, dovrete armarvi di pazienza per contrastare eventuali 'bizze' da parte del partner: senz'altro cercherà di litigare ma voi dimostratevi sereni e pacati, altrimenti ci potrebbero nascere delle vere e proprie bufere. Intanto cercate di capire che cosa volete veramente dal rapporto, senza falsità o pregiudizi: in primo piano mettete i vostri sentimenti, poi li confronterete con quelli del partner. Single, vi sentirete quasi spaesati e vi metterete all'affannosa ricerca di un punto di riferimento stabile e sicuro. Tranquilli, con il tempo ce la farete... Nel lavoro, vi sentirete scarsamente motivati e cercherete di diminuire l'impegno che state investendo nella professione. Le stelle consigliano una pausa per rigenerarvi, magari per pensare al futuro.

Sagittario 'top del giorno'. In arrivo un venerdì 5 luglio senz'altro favoloso! La giornata di fine settimana sarà stupenda soprattutto perché supportata alla grande da una meravigliosa Luna in Leone, già presente nel comparto del segno di Fuoco da giovedì 4 luglio. In amore, avrete certamente una serata tranquilla e appagante: coloro che hanno un buon rapporto di coppia vedranno l'intesa affettiva schizzare in alto, con un partner attento e premuroso sotto tutti i punti di vista. Single, vi attende una giornata davvero esuberante: vi farete trascinare in un vortice d'incontri sempre più elettrizzanti. Con la mente pronta a girare a mille, sarà facile per voi godere appieno della vita. Nel lavoro, le idee, fluiranno a getto continuo e non sarà difficile far seguire a esse un'azione efficace e brillante. Giornata positiva per molti di voi, quindi non perdete tempo, rimboccatevi le maniche e dateci dentro! Sarete vincenti su tutta la linea e potreste riscuoterete consensi nel vostro operato, magari ottenere anche un incarico di fiducia.

Capricorno - Giornata al massimo della positività, valutata nelle predizioni di venerdì con le cinque stelle della buona fortuna. In amore, sarà una giornata quasi sicuramente di scelte condivise, di emozioni e per alcuni anche di rinnovata passione. Le coppie stabili viaggeranno sulla stessa lunghezza d’onda e tutto risulterà molto romantico e piacevole. Per qualcuno recentemente in difficoltà, magari alla ricerca di un po' più di stabilità nel rapporto, il periodo farà guadagnare senz'altro terreno: con minimo sforzo potreste riguadagnare la piena stima del partner. Single, la giornata vi troverà molto interessati ai rapporti interpersonali. Sarete dotati di un modo di fare intrigante, anche se spontaneo e alla portata. Se desiderate qualche novità capace di ravvivare la giornata, cercate di mettervi in relazione con persona che sappiano apprezzare il buon dialogo. Nel lavoro, il cielo stimolerà la fantasia e creerà anche le condizioni adatte per iniziative fortunate e/o per incontri da sfruttare. In arrivo amicizie importanti per il futuro.

Acquario - Una giornata in programma con il segno di spunta relativo ai periodi 'sottotono'. In campo sentimentale, potreste sentirvi meno coraggiosi e intraprendenti rispetto ai giorni passati. Forza, non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi alcune iniziative importanti, ok? Cercate di reagire, magari iniziando qualcosa di interessante che vi faccia stare bene mentalmente e fisicamente. Non dovrebbero esserci dubbi invece sull'amore della persona che vi sta accanto, dunque non createvi ansie o dubbi senza reale fondamento. Single, qualche breve turbamento iniziale potrà essere dovuto ad un imprevisto o qualcosa capace di ingombrare il cuore di nostalgia. Dopo qualche tensione iniziale, l'equilibrio generale diverrà abbastanza buono: pazientate in caso di intoppi. Nel lavoro invece, esporsi potrebbe essere pericoloso ma non farlo però, certe volte potrebbe essere ancor peggio. Al bando la paura del giudizio altrui: prima di tutto voi e i risultati che vorreste ottenere. Non negatevi eventuali opportunità: l'esperienza arricchisce la personalità!

Pesci - Questo fine settimana si presume possa avere un andamento positivo, non esente comunque da alti e bassi. Secondo l'oroscopo del giorno 5 luglio riguardo l'amore, potrebbe essere un periodo buono per fare progetti oppure programmare il tempo libero, meglio se insieme alla persona amata. In alcuni casi potete dedicare una parte consistente della giornata nel cercare di risolvere eventuali problemi della coppia, magari discutendo pacatamente con la persona amata su ciò che desiderate. Se single invece, ci sono buone possibilità che una storia nata per gioco diventi qualcosa di più. Non tergiversate troppo, anche perché a breve potrebbe essere troppo tardi: buttatevi dai! Nel lavoro, per concludere, quando le cose si fanno dure voi dovete imparare 'a giocare' d'anticipo, magari esponendovi in prima persona per ottenere ciò che desiderate realmente. Non rimandate un impegno che potrà sembrare di poco conto, ma che sicuramente vi potrebbe fare guadagnare campo.