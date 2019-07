L'Oroscopo del giorno di lunedì 8 luglio 2019 riparte con l'ingresso della Luna in Bilancia. Prepariamoci dunque a scoprire ancora nuove previsioni e consigli utili sulla quotidianità.

Sotto analisi sono i settori interessanti i sentimenti e il lavoro valutati e messi in relazione con i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale. Per chi non lo sapesse, trattasi ovviamente di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Curiosi di sapere tra questi ultimi, quali sono i segni più fortunati del momento? Allora iniziamo subito nel cercare di inquadrare come potrebbe evolvere il primo giorno della nuova settimana.

Certamente ad avere il massimo supporto da parte dell'Astrologia quotidiana saranno in pochi, gli altri dovranno accontentarsi delle briciole in attesa di tempi migliori. Diciamo che ad avere piacere di avere effemeridi a favore, certamente capaci di rendere più che fortunata la giornata in questione, tre segni: Bilancia, il migliore grazie all'ingresso della Luna nel segno; Sagittario e Pesci, un pelino sotto ai Bilancia ma entrambi valutati positivamente a cinque stelle.

Invece spulciando tra i segni preventivati in giornata 'no', ovviamente sempre in base a quanto segnalato nelle previsioni dell'8 luglio, a riscontrare probabili difficoltà nel corso di questo lunedì potrebbero essere coloro nativi dell'Acquario, nel frangente sottoposti alla specularità negativa al 80% da parte di Luna e Venere.

Classifica stelline 8 luglio 2019

Il prossimo lunedì è pronto per essere valutato. Al vertice della nuova classifica stelline interessante il giorno 8 luglio 2019 troviamo in evidenza Bilancia al 'Top del giorno' con Sagittario e pesci a cinque stelle, tra l'altro già anticipati in apertura. Bene, iniziamo pure a dare luce al resto della nostra attesissima scaletta con le stelline quotidiane, ovviamente incrociando le dita.

A seguire il responso degli astri segno per segno:

Top del giorno : Bilancia - Luna nel segno;

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Acquario.

Oroscopo lunedì 8 luglio, la giornata

Bilancia 'top del giorno' - Partirà certamente alla grande questo vostro lunedì d'inizio settimana, regalando ottimi spunti per vivere serenamente gran parte della giornata. In amore, la Luna nel segno nel frattempo in ottimo sestile a Marte faciliterà senz'altro importanti discussioni (costruttive) all'interno dei rapporti.

Diciamo che questo sarà il momento giusto per cercare di sviluppare la vostra relazione con massima efficacia e minimo sforzo. In coppia arriveranno di certo momenti ben ricompensati ed in molti casi potreste concedervi finalmente un po' di sana passione: divertirvi ma fatelo insieme, mai fuori dal rapporto! Single, diventerete più creativi se doveste decidere di migliorare la vostra attuale vita sentimentale. Approfittatene per migliorare e/o aumentare le probabilità di fare nuove conoscenze, magari rinunciando a vecchie abitudini che, visti i risultati, riterrete penalizzanti ai fini dell'amore.

Un incontro molto positivo invece sarà in vista a metà pomeriggio (ovviamente non per tutti): le previsioni del giorno in tal caso spronano a darsi da fare... Nel lavoro, dato che alcuni pianeti saranno seppur parzialmente vostri alleati la giornata non sarà affatto male. Quest'ultimi vi doneranno la giusta prontezza di spirito per operare al massimo: i risultati saranno evidenti!

Scorpione - Sarà una giornata passabile, sì o no? Diciamo pure che, in qualche caso, potrebbe anche essere in linea con le vostre aspettative.

Valutata dall'Astrologia con le innocue quattro stelle della normale positività, la parte iniziale di questa settimana non riserverà grosse sorprese o problemi invalicabili a voi Scorpione. In amore, il dialogo sarà lo strumento che vi avvicinerà (se dovesse servire) ancor di più al partner, magari risolvendo eventuali conflitti in corso. In molti riuscirete ad allearvi con la persona amata riuscendo a 'fare squadra' contro gli imprevisti quotidiani. Sicuri l'uno dell'altra, sarete finalmente più affiatati e uniti come mai prima d'ora: bene così! Single, potreste davvero imparare tanto dalle vostre esperienze sentimentali passate e presenti, ovviamente da sfruttare in quelle future. Consiglio: puntate tutto sulla vostra calma interiore, sicuramente una maggior sicurezza aumenterà il vostro fascino e di conseguenza la probabilità di fare centro. Avrete abbastanza successo: siete pronti per innamorarvi di nuovo? Nel lavoro, tenete conto che i pianeti non faranno altro che suggerire di andare oltre le vostre attuali conoscenze. Cercate quindi nuovi spazi professionali, tirando fuori la vostra originalità con grinta, arriverete lontano.

Sagittario - Questa ripartenza settimanale coincidente con la giornata di lunedì potrebbe essere davvero molto sentita, decisamente ottima da vivere. Ben sostenuta da stelle magnanime, quasi tutto il periodo sarà predisposto a dare prezioso supporto in campo affettivo, come in quello lavorativo. In amore, la serenità in famiglia è molto importante per voi Sagittario, dunque da mettere al primo posto se presenti eventuali priorità. In coppia, presentatevi con un piccolo dono al partner, sarà un buon modo per rendere il clima gioioso e portare alle stelle anche l'intesa intima. Così facendo metterete in secondo piano alterchi e litigi di giorni passati. Single, affronterete ogni cosa con gioia e un pizzico di soddisfazione: facile riuscire ad essere sempre ottimisti, basterà esserne convinti! In ogni caso cercate di non dare troppo ascolto ad amici e conoscenti, ok? Se farete le cose seguendo soprattutto il vostro intuito e la vostra iniziativa, i risultati saranno perfetti. Nel lavoro, non potreste iniziare meglio questo giorno! Sarà sufficientemente pieno di soddisfazioni e/o iniziative, in particolare per chi opera nel settore finanziario. Avrete energie a volontà, spirito d'iniziativa da vendere e molte delle vostre proposte verranno sicuramente accettate.

Capricorno - Giornata discreta, a sprazzi anche molto buona ma non esente da rischi nascosti. Il vostro lunedì d'inizio settimana è stato valutato nelle predizioni quotidiane con le quattro stelline della normalità, ma questo non intaccherà molto il lato sentimentale che resterà invariato rispetto ai giorni scorsi. In amore, i tempi saranno giusti per ritrovare o rinnovare la complicità nel rapporto: il vostro potere di seduzione sarà all'altezza della persona amata e avrete il tempo necessario di assaporarlo insieme a quest'ultima. Se sarete capaci di allentare quei vincoli che attualmente limitano molto la vostra vita quotidiana, avrete una (quasi) perfetta storia d'amore da condividere con la vostra metà. Single, non dovete pretendere troppo da voi stessi: siate più incisivi e allo stesso tempo teneri e allegri, solo così alcune tensioni in atto si risolveranno da sole. Fatevi guidare dall'intuito nel prendere decisioni importanti, magari cogliendo al volo le occasioni migliori che a breve si presenteranno. Nel lavoro, la situazione si avvia verso uno sblocco per il momento parziale, più in là totale: avrete la possibilità di concludere nuovi accordi che vi permetteranno di crescere e sviluppare nuovi percorsi.

Acquario - Giornata abbastanza in salita, valutata con la classica spunta relativa ai frangenti 'sottotono'. Diciamo pure che il periodo appartenente a questa parte della settimana in procinto di iniziare, senz'altro potrebbe essere abbastanza pensieroso per voi Acquario. In campo sentimentale, tensione ed agitazione sono in parte già alle porte, quindi prendetevi il tempo necessario per mettere paletti o definire situazioni: non fidatevi troppo delle vostre sensazioni 'a pelle', potrebbero rivelarsi del tutto sbagliate e creare in seguito problemi. Qualche bisticcio con il partner potrebbe esserci con più probabilità tra fine mattinata o fine pomeriggio: cercate di non arrabbiarvi troppo altrimenti starete malissimo entrambi. Single, non sarete in grado di aggirare questioni difficili (almeno sulla carta). In alcuni casi si presenteranno problemi inevitabili, il che imboccare la via verso la felicità potrebbe essere per molti di voi un miraggio. Nonostante le difficoltà apparenti, ci potrebbe essere una sfida da accettare: non dubitate delle vostre capacità ma buttatevi con entusiasmo in questa nuova avventura! Nel lavoro invece, tutte le problematiche di oggi saranno differibili ai prossimi giorni. Liberatevi dunque dagli impegni per dedicarvi esclusivamente ad un progetto che vi sta a cuore ma che avrà bisogno del vostro intervento per essere terminato. Di certo non potete aspettare ancora, avete già perso sin troppo tempo, datevi da fare!

Pesci - In arrivo un gran lunedì, ottimo in ogni settore ed in grado di dare una marcia in più alla ripartenza della settimana. Diciamo pure che la giornata sotto osservazione in questo contesto si presume possa regalare tanta serenità sia in campo sentimentale, come pure nelle amicizie o in famiglia. Secondo l'oroscopo del giorno 8 luglio infatti, riguardo l'amore, la relazione di coppia procederà al meglio: la serata si preannuncia all'insegna della passione e tutto sembrerà andarvi a meraviglia. Diciamo che in maggioranza sarete fantasiosi e saprete stuzzicare il partner nei punti giusti, se non altro per ravvivare un rapporto ultimamente un po' in declino. Se single invece, un'atmosfera spensierata sta per tingere la vostra vita, pronta senz'altro ad avvolgere il comparto affettivo in una nuvola di ottimismo. Sarà il momento ideale per godersi la vita fino in fondo, forse come mai fatto fin'ora. Nel lavoro, per concludere, sarà un buon inizio settimana soprattutto se operate alle dipendenze altrui: l'ambiente ed il rapporto con i colleghi saranno ottimi e scatteranno meccanismi di reciproca collaborazione. Nuovi progetti vi vedranno coinvolti in prima persona, positivamente.