Nella giornata di mercoledì 24 luglio, i nativi Gemelli saranno più impegnati del solito sul posto di lavoro, mentre Leone sarà in armonia con se stesso. Toro si sentirà piuttosto stanco, mentre i nativi Ariete saranno briosi. Cancro potrebbe avere qualche problema di coppia, al contrario Sagittario passerà una giornata all'insegna della passione. Andiamo a vedere le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 24 luglio 2019.

Previsioni oroscopo domani 24 luglio 2019 segno per segno

Ariete: sarete particolarmente briosi durante la giornata di mercoledì.

Pubblicità

Pubblicità

La vostra allegria vi porterà inoltre ad organizzare una piccola uscita in compagnia degli amici e con il partner. Voto - 8

Toro: vi sentirete piuttosto stanchi al punto che deciderete di riposarvi un po' di più per recuperare le forze in vista di giornate più impegnative. Voto - 7

Gemelli: avrete del lavoro in più da svolgere durante questo mercoledì. Non sarà però solo una giornata di lavoro. Ci potrebbero essere delle occasioni da cogliere al volo.

Pubblicità

Voto - 7,5

Cancro: sarete molto gelosi durante la giornata di mercoledì. Potrebbero esserci delle divergenze con il partner in quanto nutrite dei sospetti per via del suo recente comportamento. Voto - 6,5

Leone: sarete in armonia con voi stessi durante la giornata di mercoledì. La vostra intraprendenza vi porterà a dare il meglio di voi stessi sul posto di lavoro e ad aumentare i vostri guadagni. Voto - 8

Vergine: le cose non stanno andando bene all'interno della vostra vita familiare e per questo vi fermerete un momento a riflettere su come risolvere la questione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Voto - 7

Bilancia: avrete voglia di fare spese mercoledì 24 luglio. Ciò nonostante sarà meglio che non spendiate tutti i vostri risparmi nel giro di una giornata. Voto - 7

Scorpione: non avrete una gran voglia di parlare con gli altri e questo potrebbe creare dei problemi all'interno della vostra vita di coppia o lavorativa. Voto - 6,5

Sagittario: sarà una giornata da dedicare interamente alla passione, sia per i single che le coppie.

Coloro alla ricerca dell'anima gemella potrebbero riuscirci magari viaggiando un po'. Voto - 8

Capricorno: sarete particolarmente attivi sul posto di lavoro mercoledì. Avrete una gran voglia di lavorare che vi consentirà inoltre di aumentare i vostri guadagni. Voto - 8

Acquario: sarete con la testa fra le nuvole sul posto di lavoro. Questa vostra distrazione potrebbe costarvi un richiamo piuttosto pesante da parte del vostro capo.

Pubblicità

Voto - 6

Pesci: non avrete voglia di fare nulla durante la giornata di mercoledì. Non avrete la grinta per riuscire ad ottenere dei successi lavorativi quindi sarà meglio che vi riposiate un po'. Voto - 6