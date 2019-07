L'Oroscopo del weekend approfondisce la posizione favorevole di una Luna molto tenace in Toro, presente venerdì e sabato. L'astro d'argento poi si sposterà in Gemelli nella giornata di domenica. Questo passaggio planetario molto sensibile punterà un raggio luminoso nei meandri dell'inconscio di ciascun segno zodiacale, sprigionando intense emozioni, tutte da vivere in questo fine settimana promettente anche per Cancro, Leone, Scorpione e Pesci. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Pulsioni amorose nell'oroscopo del weekend

Ariete: la giornata di domenica in particolare approfondirà la vostra sfera affettiva, rendendo più profondi i sentimenti poiché spinti da un influsso lunare intelligente dal domicilio dei Gemelli. Molto allegri, riuscirete ad adattarvi a ogni situazione con spirito brillante.

Toro: una Luna posizionata nel vostro segno vi garantirà guadagni, anche se sarete piuttosto in ansia per paura che manchi il denaro necessario per i vostri bisogni.

In amore, vivrete in maniera più concreta le sensazioni, seppur con un occhio nostalgico puntato verso un passato ricco di ricordi.

Gemelli: puntate tutto sulla giornata di domenica quando la Luna entrerà nel vostro cielo astrologico. Sentirete forti gli affetti familiari e un attaccamento alla figura della sorella oppure potreste avere un rapporto più giovanile e amichevole con vostra madre. Buono l'amore, anche se un po' altalenante nei sentimenti.

Cancro: briosi e molto raffinati, amerete il partner anche attingendo a una carica intellettiva che rende i sentimenti più profondi e consapevoli. Domenica una Luna in quadratura con l'astro dell'amore rafforzerà il vostro desiderio di amare e, allo stesso tempo, la paura di rimanere soli.

Leone: molto gratificante l'aspetto Marte-Sole in congiunzione che vi garantirà molta sicurezza in voi stessi e la voglia di vincere, mettendovi in gioco in amore con spirito volitivo e grintoso.

Un'eccessiva generosità nei confronti dei parenti o della persona amata potrebbe farvi scendere a compromessi esagerati.

Vergine: in questo fine settimana sarete molto indecisi circa i sentimenti che provate e una nuova freddezza congelerà tutte le sensazioni, privandovi di uno slancio affettuoso che sarebbe benefico per l'amore. Contate sulla vicinanza di un Sole cocente che cercherà di riscaldare il tutto.

Previsioni astrali energiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: venerdì e sabato sarete molto impulsivi in amore e pronti a compiere scelte azzardate, proprio perché seguirete il desiderio di fare qualcosa di diverso. Domenica la situazione cambierà e sarete più equilibrati e allegri, intrecciando rapporti amorosi più stabili e affettuosi.

Scorpione: la presenza di Venere e Sole dal Cancro riscalderanno il vostro cuore e sprigioneranno un amore incondizionato che mixa in giusta misura la passione e la ragionevolezza.

Sarete molto equilibrati in coppia, poiché aiutati da una Luna che vi farà interrogare circa le sensazioni che provate.

Sagittario: se da un lato nella giornata di venerdì gli astri vi porranno degli interrogativi sul vostro modo di amare, domenica una Luna in opposizione renderà alquanto instabili gli affetti. L'amore diventerà "cerebrale" e dispersivo, quindi attenzione a equilibrare il tutto.

Capricorno: Plutone nel vostro cielo trascina Venere nei meandri di un inconscio molto oscuro e misterioso, tanto che nel vostro rapporto amoroso saliranno a galla delle paure, delle pulsioni drammatiche celate da voi a dovere, almeno fino a ora. Riuscirete a superare una certa ambiguità solo dopo aver preso coscienza di questa zona ombra del vostro inconscio.

Acquario: Giove in posizione favorevole vi procurerà fortuna e anche a inizio weekend potrete contare su una Luna molto magnetica, che vi renderà sensuali e vi aprirà a splendide emozioni, tutte da vivere in maniera intensa.

Pesci: in questo weekend sarete molto sensibili e parecchio emotivi. Simpatici e socievoli con tutti, la vostra immaginazione sarà fervida e vi farà apparire alcuni discorsi ragionati piuttosto monotoni. Attenzione alla giornata di domenica che vedrà una Luna molto indecisa nei vostri confronti.