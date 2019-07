Pronti a scoprire cosa porterà di interessante la seconda settimana di luglio? A seguire in bella mostra le previsioni zodiacali rilasciate dall'Oroscopo della settimana dall'8 al 14 luglio 2019. In primissimo piano in questo contesto l'andamento riservato dall'Astrologia del momento nei riguardi dei segni di Aria. Dunque sotto analisi le giornate che vanno da lunedì 8 a domenica 14 luglio in esclusiva per Gemelli, Bilancia e Acquario. Iniziamo subito a mettere in rilievo come potrebbe evolvere il periodo nei riguardi dell'amore, del lavoro e della salute.

Astrologia settimanale, lavoro: rinascita per Gemelli

Gemelli - Questa nuova settimana si prevede vincente nel lavoro per voi Gemelli. Riuscirete a realizzare i vostri progetti anche se qualche difficoltà dovesse costringervi ad impegnarvi un po' di più. Impegnatevi entro martedì e mercoledì: se avrete difficoltà nell’applicarvi, la situazione potrà essere compensata da una buona dialettica di supporto. Marte, vostro astro guida, vi darà grinta per affrontare le situazioni difficili.

Cercate di comprendere le esigenze di chi collabora con voi.

Bilancia - Sarete attivi e intraprendenti sul lavoro in questi sette giorni a venire, ma non esagerate. La fretta non è una buona consigliera e d'altra parte molte occasioni fortunate arriveranno da sole e nel momento più opportuno, senza che dobbiate forzare gli eventi. Oltre a questo, con i tanti impegni lavorativi già in programma correte il rischio di non trovare il tempo per occuparvi come si deve del partner.

Non fatevi prendere dall'entusiasmo, rimanete vigili fino a quando non avrete raggiunto i vostri obiettivi.

Acquario - Giove e Venere dissonanti fiaccheranno le vostre finanze, ma un piccolo capriccio potete togliervelo. Fatevi un regalo, concedetevi un piccolo lusso. Valutate in base alle vostre possibilità, ma trovate il modo di coccolarvi un po’. Potrebbero capitarvi fatti inspiegabili giovedì o venerdì, a prima vista di difficile interpretazione ma che in realtà avranno tutti un nesso logico.

Evitate di intervenire o prendere posizione in una questione di lavoro che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta, specialmente se sono in gioco quattrini.

L'Oroscopo settimanale, Amore: Acquario felice

Gemelli - Astri abbastanza favorevoli rendono brillante l’umore e sfiziosi eventuali programmi messi in conto alla settimana in analisi. Nel periodo si prevedono gite, viaggi, feste, incontri e notizie che riempiranno il vostro cuore di gioia.

Se siete stabilmente in coppia, tutto andrà come sperato. Se siete single, si affaccia all’orizzonte un incontro che vi farà sognare ad occhi aperti. Lunedì e mercoledì le giornate migliori per amare.

Bilancia - Questa prossima settimana evitate di arrovellarvi la mente con mille problemi. In campo sentimentale rilassatevi e apprezzate anche le piccole cose liete quotidiane che senza dubbio arriveranno tra mercoledì e sabato. Sarete apprezzati nel weekend per il vostro impegno nei riguardi della famiglia: costanza e continuità daranno sapore alla vita pratica.

Con Venere pronto a sopperire ad eventuali mancanze, provate a dare una nuova spinta al rapporto di coppia: imparate ad essere più leggeri, più scanzonati, più disinvolti.

Acquario - Amore a gran ritmo, soprattutto nella seconda parte della settimana. Determinazione e forza di volontà sostengono le vostre scelte allontanando gli eventuali dubbi: agite con rapidità e tenete la situazione che più vi sta a cuore saldamente in pugno. In coppia qualunque sia la vostra situazione affettiva, emozioni e palpiti in questo periodo non mancheranno, tanto che il cuore chiederà un attimo di tregua. Fate della curiosità il vostro punto di forza.

Previsioni della settimana, salute: Bilancia in gran forma

Gemelli - Questa settimana state attenti alle allergie da alimenti. Il tempo delle abbuffate è finito da un pezzo. Se non volete perdere troppi pezzi per strada, è assolutamente necessario che facciate di necessità virtù premettendo sempre il ragionamento all’azione. Difficile? Non impossibile. Per buona parte della settimana alternerete momenti di grande attività ad altri in cui vi sentirete con le batterie scariche.

Bilancia - La vostra buona energia a disposizione questa settimana potrebbe essere oltre la media, visto il periodo molto favorevole. Prima di tutto, la causa del recente nervosismo sarà rimossa già ad inizio periodo: lunedì e martedì aiuteranno a raggiungere uno stato di serenità interiore davvero efficace. Dite pure addio a quei fastidiosi mal di testa. Qualcuno troverà giovamento dal passeggiare nel parco o meglio in riva al mare di mattina.

Acquario - Durante la parte iniziale della settimana in esame vi caricherete di tanti impegni. Per questo fatto non dovrete dimenticarvi di ritagliarvi degli spazi tutti vostri, magari per concedervi momenti di reale benessere. Proteggete la salute in questo fine settimana con qualche strategia antistress, ovviamente da ripetere durante i vari periodi dell’anno: non sarà comunque sufficiente una sola seduta. Occorrerà dunque rinforzare i punti deboli del vostro organismo cercando anche di amministrare con cura le vostre forze.