L'Oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio 2019 è pronto ad evidenziare i voti, le previsioni e le stelline relative ai prossimi sette giorni in agenda. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito all'ultima settimana dell'attuale mese? In primissimo piano l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dell'arco zodiacale. Iniziamo dunque già da subito a dare una breve anteprima sull'andamento generale del periodo anticipando qualcosa in merito a come potrebbe essere la nuova settimana per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In questo caso vi diciamo subito che i prossimi sette giorni evidenziano ottime prospettive in campo sentimentale e lavorativo soprattutto per coloro nativi dello Scorpione (voto 8). A seguire a ruota i fortunati amici nati nel citato simbolo d'Acqua, coloro appartenenti al Sagittario (voto 7) e al Capricorno (voto 7). Bene, andiamo pure subito a incominciare, scoprendo insieme a voi lettori cosa ci porterà di interessante il periodo, come al solito dettagliatamente descritto nelle nostre completissime previsioni zodiacali da lunedì 22 a domenica 28 luglio corredate dall'immancabile classifica generale.

Voti, stelle e previsioni della settimana

Bilancia: voto 5. Valutato pessimo il periodo di prossimo arrivo per voi Bilancia, si consiglia sin da subito di porre massima attenzione nelle scelte di qualsiasi tipo. Gli astri saranno quasi sempre non disponibili a dare supporto: taluni cercheranno di rendere le vostre azioni inefficaci e difficoltose. Tranquilli, a tutto (o quasi) c'è rimedio. Intanto, vediamo come organizzarvi al meglio la settimana prossima cercando di puntare su quelle giornate a maggior favore.

Scopriamo insieme il grado di positività attribuito dalle stelle alle giornate da lunedì a domenica. La scaletta:

★★★★★ venerdì 26 luglio;

★★★★ mercoledì 24, giovedì 25, domenica 28;

★★★ martedì 23, sabato 27;

★★ lunedì 22 luglio 2019.

Scorpione: voto 8. Settimana decisamente positiva anche se, purtroppo, non lo sarà in modo completo. Infatti, il frangente vedrà un'ottima partenza con la parte finale sottoposta a notevoli alti e bassi soprattutto nel fine settimana e ad inizio weekend.

Tantissimi di voi Scorpione potranno contare ad occhi chiusi su quattro giornate splendide, classificate una al 'top del giorno', coincidenti con il 25 luglio, e le altre tre a cinque stelle interessanti i giorni 22, 24 e 27 di luglio. Analizziamo meglio e in modo più approfondito le stelline giornaliere poste a seguire:

Top del giorno giovedì 25 luglio;

giovedì 25 luglio; ★★★★★ lunedì 22, mercoledì 24, sabato 27;

★★★★ martedì 23 luglio;

★★★ venerdì 26 luglio;

★★ domenica 28 2019.

Sagittario: voto 7.

Si preannuncia un buon periodo per voi nativi sotto il segno del Sagittario, soprattutto nella parte iniziale e finale del periodo. Positive quindi le giornate a partire da quella di lunedì e sabato con martedì e domenica molto efficaci in quanto super-valutate a cinque stelle. Da considerare migliore in assoluto, dunque al top, il giorno 26 di luglio. Occhio al prossimo giovedì e al mercoledì, nel frangente sottoscritti rispettivamente con tre stelle del 'sottotono' e le due stelline relative ai frangenti sotto 'ko'.

Vediamo il resoconto messo in mostra dalle stelline, giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 26 luglio;

venerdì 26 luglio; ★★★★★ martedì 23, domenica 28;

★★★★ lunedì 22, sabato 27;

★★★ giovedì 25 luglio;

★★ mercoledì 24 luglio.

Capricorno: voto 7. Settimana buona in parte, con il tratto interessante il centro del periodo non certamente da sfruttare per le cose più impellenti in quanto previsto discontinuo e poco affidabile. Cercate di fare una tabella di marcia a seconda delle giornate, ovviamente evitando il 'fare' o il 'disfare' in quelle segnalate come non buone. Indubbiamente sia mercoledì che venerdì saranno da tenere sotto controllo dato che il primo è stato valutato con il 'sottotono' mentre l'altro risulta in odore di 'ko'. A questo punto togliamo pure ogni perplessità passando direttamente a valutare la scaletta seguente:

Top del giorno domenica 28 luglio;

domenica 28 luglio; ★★★★★ lunedì 22, giovedì 25;

★★★★ martedì 23, sabato 27;

★★★ mercoledì 24 luglio;

★★ venerdì 26 luglio 2019.

Acquario: voto 6. Periodo un pochino traballante per voi dell'Acquario, sottoposti a notevoli dissonanze planetarie soprattutto nella fase relativa alla partenza e al giro di boa settimanale. Decisamente blande, seppur con frangenti abbastanza 'abbordabili', sia la giornata di mercoledì che quella di venerdì, entrambe allineate alla domenica finale. Non sarà presente purtroppo la giornata interessata dalla posizione 'top del giorno' ma non per questo dovete preoccuparvi più di tanto: o sfruttate i giorni con cinque stelle oppure aspettate il prossimo 'giro', sarà migliore di questo. Passiamo quindi a dare voce in capitolo alle stelline con i giorni 'si' e 'no':

★★★★★ martedì 23, sabato 27;

★★★★ mercoledì 24, venerdì 26, domenica 28;

★★★ lunedì 22 luglio;

★★ giovedì 25 luglio.

Pesci: voto 6. Le giornate in analisi, ovviamente parlando in generale, osserveranno un andamento a basso profilo soprattutto martedì e domenica. Poi, gran parte dei giorni saranno abbastanza positivi o sufficientemente nella media. In evidenza mercoledì 24 e venerdì 26 luglio, entrambi classificati a cinque stelle: due splendide giornate da usare secondo le migliori intenzioni. Scopriamo pure le stelline giornaliere applicate ai restanti singoli periodi:

★★★★★ mercoledì 24 e venerdì 26;

★★★★ lunedì 22, giovedì 25 e sabato 27;

★★★ domenica 28 luglio;

★★ martedì 23 luglio 2019.

Classifica finale completa, segno per segno

Disponibile per essere consultata a dovere, ecco a pronta la nuovissima classifica della settimana da lunedì 22 a domenica 28 luglio, valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al 'top' per la prossima settimana, sarà il Leone, sostenuto da una bella Luna nel segno. Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° Leone , voto 10 segno al 'top della settimana' ;

, segno al ; 2° Toro, voto 9;

3° Ariete, Gemelli e Scorpione, voto 8;

4° Sagittario e Capricorno, voto 7;

5° Cancro, Vergine, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Bilancia, voto 5.

Il riscontro astrologico impostato sull'oroscopo settimanale dal 22 al 28 luglio 2019, dunque interessante l'ultima settimana piena di luglio, termina qui. Appuntamento al prossimo incontro riguardante le predizioni, la nuova classifica generale e relative stelline quotidiane a cavallo del periodo compreso tra il 29 luglio ed il 4 di agosto.