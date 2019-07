Le previsioni degli astri della settimana da lunedì 22 a domenica 28 luglio si presenta ricco di sorprese per Gemelli, mentre per il Sagittario arriveranno tante nuove soddisfazioni. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: impegni e incontri non mancheranno in questo periodo. Potrete godere di una vita sociale piuttosto ricca. Nel fine settimana Marte assumerà una posizione sfavorevole al vostro segno e potrebbe portarvi un po' di stress.

Attenzione ai conflitti sentimentali.

Toro: già nelle scorse settimane avete dovuto affrontare dei problemi in ambito lavorativo. Purtroppo la situazione non migliorerà di parecchio e risentirete di un forte periodo di stress. Non fatevi prendere dall'ansia, ma cercate dei confronti con le persone a voi care che possono consigliarvi.

Gemelli: tante sorprese in arrivo in questa settimana dal 22 al 28 luglio.

I pianeti vi regaleranno un periodo di grande divertimento e spensieratezza. Chi è single potrebbe fare degli incontri davvero molto interessanti. In ambito professionale arriveranno delle buone notizie.

Cancro: Marte in opposizione vi farà avvertire una certa stanchezza. Per voi sarà importante ritagliarvi dei momenti di relax. Qualcuno potrebbe vivere dei momenti molto tesi con il partner, tanto da pensare di chiudere la propria relazione.

Leone: un periodo ottimale per voi, sia dal punto di vista lavorativo che amoroso. Novità e riconoscimenti vi porteranno ad aumentare la vostra autostima e a essere più attraenti agli occhi altrui.

Vergine: periodo molto sereno e tranquillo quello della settimana dal 22 al 28 luglio. Non ci sono grandi novità nella vostra vita, ma in compenso non avrete problemi particolari da affrontare. Nel weekend potrebbe esserci qualche piccola incomprensione con una persona a voi cara, ma nulla di eccessivamente grave.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in questa settimana dal 22 al 28 luglio i nati sotto il vostro segno zodiacale saranno sicuramente i più fortunati. Chi ha avuto qualche perplessità sulla propria relazione finalmente si schiarirà ogni dubbio. Chi nell'ultimo mese ha portato avanti progetti importanti riuscirà a coglierne i frutti.

Scorpione: Mercurio sfavorevole renderà parecchio complicati alcuni rapporti in famiglia.

Alcuni di voi potrebbero risentire di parecchia solitudine. Cercate di non rinchiudervi in voi stessi, ma di parlare dei vostri problemi con il partner.

Sagittario: soddisfazioni e tante sorprese in arrivo che cambieranno il vostro umore. Finalmente avrà fine un lungo periodo di incomprensioni con il partner. Il vostro nervosismo lascerà il posto ad una maggiore positività e consapevolezza delle vostre capacità

Capricorno: in amore avete raggiunto un certo equilibrio con il partner, ma in questa settimana da lunedì 22 a domenica 28 luglio alcune relazioni verranno messe in discussione.

L'Oroscopo prevede infatti difficoltà di comunicazione. Cercate di risolvere subito questo disagio se non volete rompere il rapporto in maniera irrimediabile.

Acquario: alcune brighe legali non vi renderanno del tutto tranquilli. State aspettando che alcune situazioni si sblocchino, ma l'attesa sembra essere molta lunga. La pazienza sarà fondamentale per affrontare le vostre giornate.

Pesci: chi ha vissuto una crisi di coppia riuscirà a ritrovare la serenità. Alcuni hanno deciso di interrompere un rapporto poco positivo per la loro vita, altri hanno risolto invece i loro problemi ripartendo più forti di prima. Sul lavoro tutto sembra essere nella norma.