Una Luna magnetica entra nel cielo astrologico dello Scorpione, rendendo questo segno molto sensuale e affascinante. L'influsso dell'astro d'argento punterà un raggio luminoso sull'amore, trasformando i sentimenti e potenziando il potere di seduzione di ciascun simbolo zodiacale. L'Oroscopo dell'amore di coppia sarà favorevole soprattutto per Scorpione, Cancro, Pesci, Vergine e Capricorno, baciati anche dall'influsso romantico di Venere. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Scorpione nelle previsioni astrologiche di giovedì

Ariete: una passione travolgente, scatenata da Plutone in quadratura a Venere, sarà difficile da controllare. Occorrerà che indirizziate queste energie nel verso giusto, superando delle inibizioni che sono il frutto delle vostre insicurezze.

Toro: una Luna dirimpettaia scombussola un po' i vostri sentimenti e potreste essere troppo maliziosi in coppia e adottare un comportamento vendicativo che non risolve di certo gli attriti, anzi li peggiora.

Gemelli: non bloccate il flusso di emozioni che cercate di reprimere, inscenando un atteggiamento troppo impulsivo nei confronti del partner. Alcuni vostri attriti sono prodotti in coppia proprio a causa del vostro desiderio eccessivo di avere il controllo della relazione a due.

Cancro: in coppia, vivrete un conflitto che vi divide in due. L'amore vi trascina, non saprete se seguire queste sensazioni travolgenti o smorzarne l'effetto, monitorando le emozioni per paura di perdere il controllo.

A voi la scelta.

Leone: nel vostro cielo Marte è costretto a fare i conti con una sensibilità lunare che vi rende aggressivi e insicuri nei confronti del partner. Mercurio smorza questa sensazione altalenante, facendo maggiore chiarezza in voi stessi e ragionando maggiormente sui sentimenti.

Vergine: cercate di non essere troppo possessivi in coppia. L'astro d'argento dal domicilio dello Scorpione rende più intense le sensazioni amorose, vivrete la vostra storia con forte slancio emotivo.

Astri e oroscopo dell'amore

Bilancia: Plutone e Venere in quadratura vi fanno vivere la relazione in modo troppo emotivo e travolgente. Siete continuamente alla ricerca di un amore ideale e quello presente non vi soddisfa abbastanza, quindi avanzerete pretese nei confronti del partner.

Scorpione: dietro un'apparente mitezza caratteriale celate passioni dirompenti, potenziate dalla presenza dell'astro lunare nel vostro cielo. L'istinto tende a prevalere sulla ragione, quindi attenzione a non lasciarvi trascinare da sensazioni troppo violente.

Sagittario: siete molto ottimisti e concentrati sulla vostra storia. Un nuovo impegno e una potente concentrazione vi saranno utili per progredire, sarete voi a prendere la situazione in mano e a decidere il da farsi, per raggiungere una tanto ambita serenità di coppia.

Capricorno: la vostra sfera emotiva viene rigenerata dalla vicinanza della Luna. Una nuova vitalità mette in ordine la vostra relazione di coppia, sbarazzandosi di alcuni preconcetti ormai obsoleti.

Continuate ad approfondire questa rinascita, trascorrendo maggior tempo con la persona amata.

Acquario: in coppia, tenderete a fare il contrario di quello che dice il partner, proprio per seguire a tutti i costi un atteggiamento ribelle che ha bisogno sempre di maggiore indipendenza. Siete molto stravaganti in coppia, ma ascoltate di più il partner, forse alcuni consigli potrebbero esservi utili.

Pesci: tranquilli solo in apparenza, nella vostra interiorità celate gli influssi portentosi di una Luna molto sensuale, che dal cielo astrologico dello Scorpione vi rende magnetici e molto affascinanti. Cercate di calmare i vostri bollenti spiriti, altrimenti diventerete irritabili in coppia.