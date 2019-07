I transiti planetari stimolano in modo fortunato e consapevole i segni zodiacali a vivere l'amore di coppia in maniera profonda e costruttiva. Lo scopo delle previsioni astrali di martedì è quello di ritrovare un'armonia di coppia spesso perduta o accantonata per dare spazio a nuove e più urgenti esigenze. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia segno per segno.

Novità nell'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: una Luna molto riservata dal domicilio del Capricorno vi spinge a vivere l'amore di coppia in maniera molto approfondita e raffinata.

Pubblicità

Pubblicità

L'amore diventa molto luminoso e i momenti a due acquistano un fascino particolare, in cui sarete molto affettuosi. Attenzione a non diventare eccessivamente possessivi nei confronti del partner.

Toro: sentirete forte il bisogno di rinnovare la vostra relazione di coppia, introducendo cambiamenti che vi garantiscano emozioni nuove. Ma attenzione, siate prudenti, perché non è detto che un'apertura al nuovo vi farà amare al meglio.

Pubblicità

Gemelli: la vostra relazione amorosa beneficia di una piena sintonia e il Sole illumina la vostra storia rendendola luminosa ed effervescente. Mercurio dal Leone diffonde i suoi effetti benefici e vi rende molto vitali e socievoli in coppia, oltre che molto innamorati.

Cancro: la tensione di una Venere sentimentale con una Luna dirimpettaia troppo emotiva e nervosa si fa sentire e incrementerà il vostro bisogno di avere sicurezza in coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Forse questo stato d'animo è acuito anche da una tendenza ad esagerare in tutto, quindi l'amore che provate per il partner potrebbe aumentare fino a perdere il normale senso della discrezione.

Leone: in coppia, avvertirete un senso di invasione, di mancanza di spazio causato da un partner troppo opprimente nei vostri confronti. Avete bisogno di delimitare i vostri spazi e affermare la vostra indipendenza, ma l'astro lunare vi mette i bastoni tra le ruote e anche la comunicazione mercuriana diventa più difficile da adottare.

Attuate qualche nuova strategia che non intacchi la vostra ambizione.

Vergine: servitevi di una spiccata sensibilità utile per sprigionare una creatività benefica per la coppia. Questa emotività fantasiosa terrà lontana la noia e vi aprirà a nuovi impulsi fantasiosi e costruttivi per la relazione a due. Un vostro lato nascosto e molto sensuale saprà stupire il partner.

Previsioni astrologiche di martedì

Bilancia: in coppia ostenterete una sicurezza che al momento non avete e alcuni attriti causati da una Venere in opposizione si fanno sentire nella vostra storia amorosa.

Pubblicità

Ma non cercate di soddisfare i vostri bisogni venusiani altrove, apritevi a un chiarimento verbale costruttivo per la relazione.

Scorpione: traete il meglio da una Venere in posizione favorevole rispetto al vostro cielo. L'amore diventa più intenso e sensuale, ricco di momenti entusiasmanti e di sorprese inattese, garantitevi da un Urano che vuole mettervi alla prova.

Sagittario: le emozioni prendono il volo grazie a un influsso lunare, che dal domicilio adiacente approfondisce l'emotività di coppia.

Pubblicità

Seguite questo vostro desiderio di espandervi in coppia, ampliando i vostri orizzonti mentali in modo consapevole e costruttivo.

Capricorno: la Luna nel vostro cielo approfondisce gli influssi manipolatori di Plutone e vi apre a una nuova introspezione, tanto che all'improvviso potrete vedere la realtà celata dietro la facciata esteriore della vostra storia amorosa. Una forte intuizione vi farà imporre la vostra personalità in coppia, traendone vantaggio.

Acquario: l'amore di coppia per voi amici dell'Acquario apparirà come congelato e spererete molto che il tempo sistemi una relazione che risente di alcuni attriti familiari. Se Nettuno cerca di proteggervi, Marte e Urano ingarbugliano la situazione mischiando le carte in tavola e creando caos emotivo. In ogni caso, cercate di essere più comprensivi con il partner.

Pesci: la Luna vi stimola a dare il meglio in amore e un nuovo dinamismo vi spinge a rendere più variegata la vostra storia d'amore. Non esagerate però a chiedere più del dovuto al partner, a volte bisogna anche accontentarsi di ciò che si ha.