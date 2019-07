Una Luna determinata in Ariete rende l'Oroscopo dell'amore di coppia molto passionale e intenso. L'astro d'argento nella prima casa astrologica, quella che approfondisce le percezioni, scatena delle sensazioni dirompenti e molto istintive. Una nuova sensibilità coinvolge non solo l'Ariete ma anche Gemelli, Acquario, Leone e Sagittario.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: la Luna entra nel vostro cielo e vi rende molto affettuosi e sensibili con il partner, anche se estroversi e tendenti a dominare nella relazione a due.

Marte vi conferisce una spinta dinamica che rende il vostro amore molto sensuale.

Toro: anticonformisti per via di un Urano in posizione di trigono con Plutone, cercherete in tutti i modi di plasmare il vostro partner, costringendolo a seguire il vostro stile di vita. Consiglio: avviate un viaggio nella vostra interiorità che vi farà riscoprire alcuni lati di voi stessi utili per progredire.

Gemelli: un nuovo spirito d'iniziativa sovrasta i vostri sentimenti e vi accorgerete di seguire un istinto libero e indipendente, che vi rende molto combattivi nei confronti dell'amore.

Avete le idee ben chiare su ciò che desiderate dall'amore di coppia e lo concretizzerete con entusiasmo seguendo un istinto lunare favorevole.

Cancro: un influsso lunare dall'Ariete accentua il vostro bisogno di affetto in coppia, rendendovi possessivi nei confronti del partner. Ma attenzione, se sarete troppo possessivi rischierete di soffocare il partner con il vostro atteggiamento iperprotettivo.

Leone: Marte e Luna lavorano in sinergia per sprigionare delle sensazioni forti e molto passionali in coppia. Dovrete individuare però la via giusta per incanalare questa energia dirompente, in modo tale da esprimere questi sentimenti positivi con maggiore naturalezza e dinamismo.

Vergine: il vostro carattere impetuoso, reso ancor più reattivo da Urano in posizione di trigono, potrebbe rendervi coraggiosi nei confronti delle difficoltà che sorgono in maniera imprevedibile in coppia, ma irascibili con il partner e molto chiusi per ricevere alcune critiche che potrebbero essere costruttive per la felicità di coppia.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna in opposizione trasforma il vostro amore di coppia e il vostro modo di manifestare le sensazioni diventa più istintivo e sensuale. Il vostro comportamento però sarà altalenante e potreste diventare eccessivamente capricciosi e poco costanti.

Scorpione: Mercurio in posizione di trigono favorevole vi farà trovare le parole giuste per smorzare una certa impulsività del partner e in questo modo riuscirete ad evitare alcune incomprensioni che potevano minacciare la felicità di una storia molto dolce.

Sagittario: una nuova vitalità marziana vi rende più sicuri e in grado di conseguire gli obiettivi prefissati in coppia con spirito volitivo. Il vostro entusiasmo sarà coinvolgente e con Giove fortunato dalla vostra non avrete nulla da temere, assumendo così un ruolo guida nella relazione.

Capricorno: in amore, scruterete nella vostra interiorità per cercare alcune risposte alle domande che vi ronzano nel cervello.

Alcuni cambiamenti del vostro modo di essere non possono essere più rimandati dal vostro inconscio, le conseguenze si ripercuoteranno nell'amore di coppia in modo costruttivo solo se riuscirete a tenere a bada le gelosie.

Acquario: una Luna molto istintiva situata nel domicilio dell'Ariete, vi rende talmente trepidanti che partirete in quarta nei confronti dell'amore. Seguendo una spinta impulsiva del vostro carattere molto forte, non riuscirete a ponderare alcune difficoltà e tenderete a non accollarvi alcune responsabilità che vi toccano.

Pesci: Luna è passata nel domicilio dell'Ariete ma vi ha lasciato come insegnamento l'arte di amare in modo più coinvolgente, evitando che le emozioni spontanee e le manifestazioni d'affetto passino in secondo piano.