L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato ai rapporti amorosi di venerdì annuncia l'entrata della Luna nel domicilio astrologico del Leone. Un nuovo influsso fiero invade i segni zodiacali, che si approcceranno all'amore in modo più ambizioso e deciso. Le seguenti previsioni astrologiche segno per segno approfondiscono in modo accurato tutte le sensazioni di coppia.

L'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: una Venere in quadratura rende il vostro rapporto amoroso mutevole e complicato.

Pubblicità

Pubblicità

Nella casa della famiglia l'astro venusiano vi condiziona gli affetti e rischierete di impigrirvi e mancare di uno slancio volitivo che solitamente vi è consono.

Toro: alcune tensioni emotive salgono a galla e cercano una via di sfogo. Nella relazione di coppia questo disaccordo aumenta se fra entrambe le parti non c'è la voglia di rimediare, quindi apritevi a un dialogo che sia costruttivo e riparatore per il benessere di coppia.

Gemelli: non è il momento di avviare delle discussioni in coppia che potrebbero farvi perdere la calma.

Pubblicità

Marte e Luna influiscono sul vostro autocontrollo e potreste perdere la calma, lasciandovi trascinare da impulsi e perdendone di obiettività.

Cancro: l'amore prende il volo con Venere nel segno che incrociando le sue energie positive con un Sole infuocato, sprigiona sensazioni profonde e molto romantiche. Dedicherete molto del vostro tempo alla relazione, consci del fatto che solo nel vostro 'nido d'amore' trarrete le dovute soddisfazioni.

Leone: la Luna nel vostro cielo e nel domicilio del Sole, vi rende affettuosi nei confronti del partner ma anche molto volitivi e desiderosi di affermare il vostro spirito autoritario.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Fieri ma anche leali, se navigherete sulla stessa lunghezza d'onda con la persona amata, riuscirete a essere anche molto protettivi.

Vergine: l'influsso fortunato della congiunzione Venere-Sole nel Cancro vi garantisce un piacevole equilibrio in coppia. La vicinanza dell'astro lunare vi rende più impegnati a rendere positivo il rapporto di coppia. Un'idea geniale vi farà mettere in pratica una sorpresa per il partner.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto vanitosi per via dell'influsso lunare dalla casa astrologica quinta, concentrerete la vostra attenzione più sul vostro look che sulle esigenze del partner.

Molto vulnerabili per via di una quadratura venusiana che si fa sentire, sarete propensi a innescare noie sentimentali.

Scorpione: equilibrati in coppia, riuscirete a superare piccole avversità affrontando le sfide in modo alquanto leggero, proprio perché spinti da un atteggiamento bonario nei confronti del partner. Quello che desiderate adesso è concretizzare la storia, immedesimandovi anima e corpo, compenetrandovi nella realizzazione dei progetti amorosi.

Pubblicità

Sagittario: l'influenza positiva della Luna si fa sentire e sarete molto pieni di caloroso affetto, tutto da offrire al partner per stabilire un equilibrio benefico. Approfittate di questo grande senso di benessere, condividendo splendidi situazioni amorose in coppia.

Capricorno: un eccessivo orgoglio, frutto di un'ambizione sfrenata innescata da un'opposizione lunare, vi limita nell'approfondimento delle sensazioni amorose. Cercate di moderare la vostra vanità e il desiderio di stare al centro dell'attenzione, piuttosto apritevi maggiormente all'ascolto del partner.

Pubblicità

Acquario: in coppia, non accetterete restrizioni e il vostro spirito ribelle non potrà essere contenuto dal partner. Avete voglia di rinnovare la relazione a due ma al tempo stesso siete combattuti se seguire il vostro desiderio di libertà. Che ne dite di parlarne con il partner?

Pesci: offrirete aiuto e servigi al partner e lo accontenterete procurandogli tutto ciò di cui ha bisogno. Come avvolgendoli sotto le vostre ali protettive, ne trarrete beneficio ma attenzione a non trascurare voi stessi.