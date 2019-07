Il passaggio di una Luna sensibile nelle case astrologiche dello zodiaco segna un percorso evolutivo per l'amore. Le previsioni astrali settimanali di metà luglio diventano complici dei simboli zodiacali ed elargiscono dei consigli utili per progredire nella relazione a due e raggiungere il benessere e la serenità. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: una certa incostanza nel vivere i rapporti amorosi si presenterà prepotente a inizio settimana e sarete piuttosto indecisi nei confronti delle sensazioni che provate.

Venere in quadratura renderà i rapporti tesi ma una Luna positiva nel weekend sistemerà tutto.

Toro: i vostri legami di coppia saranno inondati da un vento rinnovatore che garantirà notevoli cambiamenti nella vostra relazione. Eccessivamente gelosi nei confronti del partner soprattutto giovedì e venerdì, sarete però troppo provocatori e a caccia di litigi.

Gemelli: quello che desiderate è beneficiare di pace e armonia in coppia, che vi saranno garantite soprattutto nella giornata di martedì.

Sarete molto socievoli, ottimisti e romantici, pronti a fare di tutto per amplificare il benessere vostro e della relazione a due.

Cancro: a inizio settimana una quadratura Luna-Venere si farà sentire e vi renderà piuttosto taciturni, proprio perché spinti da una difficoltà nell'ascoltare il partner. Incamminandovi verso il weekend, questa sensibilità svanirà e potrete approfondire i sentimenti in maniera più equilibrata.

Leone: in coppia, cercate di sostenere solo le posizioni che sono valide evitando di assumere un atteggiamento battagliero e portare avanti le vostre opinioni a tutti i costi.

Occorrerà maggiore diplomazia per raggiungere un equilibrio di coppia armonioso.

Vergine: il vostro senso dell'osservazione in coppia sarà potenziato dall'influsso della Luna già da lunedì. L'astro d'argento vi renderà molto perspicaci e intellettuali, ma anche sensibili e pignoli. Attenzione a non vivere le sensazioni amorose in modo insicuro e troppo riflessivo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: martedì la Luna entrerà nel vostro cielo e potrete approfondire le sensazioni di coppia con maggiore slancio, anche se un atteggiamento altalenante nei confronti dei sentimenti vi procurerà un'instabilità dell'umore che si farà sentire.

Buono il fine settimana, da dedicare tutto all'amore.

Scorpione: premurosi e quasi materni con il partner, a metà settimana vivrete l'amore di coppia in maniera molto sensibile e volitiva. E' uno splendido periodo per l'amore e una sorta di premonizione vi accompagnerà in tutta la settimana, facendovi evitare pericoli e tensioni.

Sagittario: sicuri di voi stessi e baldanzosi nel fine settimana, potrete vivere l'amore di coppia in maniera profonda e molto coinvolgente.

Cercate di contenere una certa irrequietezza che non vi farà comunicare come vorreste con il partner.

Capricorno: inizierete la settimana con un pieno controllo delle emozioni, avendo una visione più realistica della coppia. Solo le giornate di martedì e mercoledì potrebbero essere piuttosto tristi per via di un senso di solitudine innescato da transiti planetari sfavorevoli.

Acquario: a metà settimana una Luna favorevole vi renderà più sensibili e intuitivi nei confronti del partner.

Cercate di aprirvi a un dialogo costruttivo e benefico per la coppia, Mercurio in opposizione rende la comunicazione troppo chiusa.

Pesci: a inizio settimana una Luna dirimpettaia si farà sentire e vi renderà troppo insicuri. Non pensate che siete inferiori rispetto al partner e che gli dovete devozione proprio per questo motivo, l'amore non è servilismo. Già dalla giornata di venerdì questa sensazione verrà sostituita da un magnetismo molto sensuale.