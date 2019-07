I transiti planetari nell'Oroscopo dell'amore per i single di sabato invitano i segni zodiacali a passare all'azione per concretizzare i propri sogni e raggiungere una felicità amorosa tanto desiderata. I pianeti esortano ad aprire i cuori a un dinamismo che accantona per un po' l'emotività e si trasforma in un istinto intraprendente e fortunato per i sentimenti. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: molto gentili e pronti ad aiutare il prossimo, sarete molto apprezzati da conoscenti e amici che non resisteranno a questo vostro magnetismo positivo, utile anche per approfondire nuove conoscenze amorose.

La vostra emotività non passerà inosservata e sarà di sicuro apprezzata.

Toro: alcune difficoltà vi opprimono e minacciano la vostra serenità, utile per approcciarvi all'amore in modo più tranquillo e consapevole. Cercate però di contenere il pensiero di uscire da questa situazione tesa, ricercando a tutti i costi una persona da amare. Potreste decidere in modo frettoloso per poi pentirvene.

Gemelli: alcune seccature vi buttano giù di morale ma non perdete fiducia in voi stessi.

Giove e Luna in opposizione si fanno sentire e vi rendono troppo nervosi e scortesi con chi vi sta di fronte. Per fortuna la vicinanza di Venere smorzerà questo atteggiamento impulsivo.

Cancro: adesso che siete più consapevoli nei confronti dell'amore, deciderete di darvi un'altra chance. Un passato che vi ha fatto soffrire ritorna prepotente ma lo filtrerete con occhi più obiettivi, decidendo se dare un'altra opportunità a una persona che all'epoca vi ha fatto battere il cuore.

Leone: seguite i vostri sogni. Avete voglia di divertirvi, di beneficiare della presenza di persone che vi fanno stare bene, allora uscite e seguite i vostri istinti che con Mercurio e Marte in domicilio, diventano più ragionati e dinamici.

Vergine: una nebbia surreale si frappone tra il sogno e la realtà, facendovi vivere le nuove sensazioni amorose in modo alquanto confuso e sognatore. Cercate di essere più concreti nei confronti delle nuove storie, la vostra 'credulità' potrebbe crearvi seri problemi sentimentali.

Passione e fortuna nelle previsioni astrali di sabato

Bilancia: una persona vi ha conquistato il cuore ma dovete darvi una mossa, altrimenti rischierete di farvi scappare questa intrigante opportunità. L'amore bussa alla vostra porta e vi esorta a manifestare i vostri sentimenti, con coraggio e chiarezza.

Scorpione: generosi e positivi, riscontrerete tuttavia qualche difficoltà nell'esternare i vostri sentimenti. Il vostro modo di amare adesso diventa più spirituale e intellettuale, ecco perché dovrete cercare un partner che navighi sulla vostra stessa lunghezza d'onda.

Sagittario: sicuri delle vostre capacità e forti della congiunzione di Luna con Giove, sarete socievoli e molto aperti ai nuovi incontri. Attenzione solo a non essere troppo permalosi e a non prendervela per un nonnulla, piuttosto cercate di dimenticare l'offesa e di passare oltre.

Capricorno: la vicinanza della Luna punta un riflettore sulla vostra volontà ferrea che mette sempre al primo posto il rigore piuttosto che l'emotività. Ma qualche dubbio si insinuerà nel vostro cuore e forse penserete di lasciarvi trascinare di più dal fiume in piena della passione.

Acquario: tutto a un tratto le nebbie si diradano e vi sarà chiaro che nella vostra situazione amorosa dovrete agire e anche in maniera urgente. L'amore bussa alla vostra porta e una persona speciale aspetta solo un vostro sì, quindi non rimandate oltre.

Pesci: Luna e Nettuno in quadratura potrebbero farvi fantasticare a occhi aperti, tanto che rischierete di miscelare il sogno alla realtà e apparire troppo distratti nei confronti dell'amore. Mancate di emotività, quindi cercate di essere più aperti all'ascolto di un probabile futuro partner.