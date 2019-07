La congiunzione di Luna con Plutone nel domicilio astrologico del Capricorno punta un riflettore sull'interiorità di ciascun segno zodiacale, avviando un esame approfondito e consapevole delle sensazioni amorose. In particolare Scorpione, Pesci, Toro e Vergine saranno lambiti da questa visione profonda che nelle previsioni astrali di lunedì, innesca delle reazioni a catena imprevedibili. Di seguito l'Oroscopo dell'amore per i single segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: come una pentola a pressione, le vostre emozioni celate prima o poi saliranno in superficie, colorando la vostra interiorità di mille sensazioni. Inutile controllarle con la razionalità, sono un vulcano in fermento che porta alla luce sensazioni amorose nascoste.

Toro: una certa elasticità conferitavi da Luna e Urano in trigono vi farà assumere un ruolo direttivo nei confronti dell'amore.

Attuerete dei cambiamenti benefici per raggiungere la consolidazione dei vostri progetti sentimentali e se lungo il cammino avverranno delle sorprese inattese, le fronteggerete con tempestività.

Gemelli: come un raggio luminoso nell'oscurità, illuminerete una parte di voi stessi rimasta al buio, forse per zelo o per reprimere delle emozioni troppo intense. La Luna con i suoi raggi argentei squarcia le tenebre e all'improvviso vi apparirà chiara una situazione amorosa tenuta in forse.

Cancro: il Sole vi regala energia vitale e manifesterete un caldo affetto protettivo nei confronti di alcune amicizie che potrebbero diventare qualcosa di più, basta solo che siate voi a desiderarlo. Venere nel vostro cielo spinge le sensazioni amorose alle stelle, quindi progredite e agite.

Leone: molto reattivi con Marte e Mercurio nel segno, la vostra prontezza di riflessi è potenziata e sarete lesti nel captare le opportunità amorose che si manifestano in maniera imprevedibile.

Ma non vi getterete a capofitto nella nuova storia, sonderete prima il terreno con un modo di fare tagliente, tenendo in pugno la "preda amorosa".

Vergine: la congiunzione Luna-Plutone dal Capricorno colpisce il vostro inconscio e vi rende istintivi e consapevoli nei confronti delle nuove opportunità amorose. Nuovi incontri vi trascineranno in un turbinio di emozioni senza fine.

Previsioni astrali promettenti dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete molto aperti ad approfondire la conoscenza di gente nuova e questo stato d'animo affettuoso ed empatico vi procurerà riconoscimenti positivi.

Avete molto bisogno di affetto ma attenzione a non diventare troppo possessivi nei confronti dei nuovi probabili partner.

Scorpione: come una pesca miracolosa, andrete a fondo nella vostra interiorità pescando sensazioni utili per progredire. Una nuova consapevolezza vi incoraggia ad approfondire l'amore su terreni più accidentati, dove prima avevate paura di addentrarvi.

Sagittario: in amore, tenderete a generalizzare quando invece dovreste adottare un senso pratico che vi consenta una maggiore capacità di vedere le cose come sono realmente.

Siete molto sicuri di voi stessi ma alcune volte bisogna mettersi in discussione per acquisire una consapevolezza nuova, utile per raggiungere l'amore vero.

Capricorno: forti cambiamenti emozionali influenzano la vostra sfera affettiva e l'intensità di queste forze esterne si esprime quasi con prepotenza, attuando un meccanismo di distruzione e ricostruzione degli schemi vecchi, per aprirvi al nuovo con maggiore consapevolezza.

Acquario: con Marte e Urano in quadratura, di sicuro non vi starete con le mani in mano e vi darete da fare per raggiungere l'amore. Ma dovrete essere costanti, evitando di perdere lo stimolo giusto a causa forse della vostra insicurezza.

Pesci: l'ottimismo che ricavate da Giove viene messo in discussione dalla convinzione nettuniana di avere sempre ragione e vi rende piuttosto sregolati nei confronti delle nuove storie. Forse dovrete mettere davanti a voi i vostri limiti e regolarvi in base a una zona ben circoscritta dove vi è lecito amare.