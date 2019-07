L'Oroscopo dell'amore per i single approfondisce nuove possibilità nella giornata di venerdì. Nuovi amori nascono grazie ai consigli elargiti nelle previsioni astrologiche segno per segno, frutto di configurazioni planetarie fortunate e benefiche per i sentimenti.

Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: molto amichevoli nei confronti degli altri, sarete pronti ad approfondire le nuove conoscenze con slancio emotivo e simpatia.

Chissà che in un gruppo di amici, qualcuno in particolare non possa diventare qualcosa di più per voi.

Toro: una Luna in quadratura si fa sentire e vi rende molto altalenanti e indecisi se approfondire le nuove opportunità amorose o seguire una voglia di indipendenza scatenata da un Urano molto rivoluzionario, che vi rende ribelli di fronte a qualsiasi routine standardizzata.

Gemelli: la vicinanza di Urano colpisce anche voi e insieme a una Luna ribelle sprigiona un desiderio di indipendenza che non ha fine.

Troverete le opportunità amorose proposte da Venere troppo opprimenti e cercherete di distaccarvi dai nuovi sentimenti che provate, forse per via di un'insicurezza personale.

Cancro: Venere e Sole in congiunzione promettono bene per l'amore e sprigionano in voi la voglia di distinguervi dagli altri, seguendo una scia vitale molto originale ed entusiasmante. Riuscirete a sedurre con classe una persona che avete puntato, la quale non resisterà al vostro fascino.

Leone: molto eccentrici con una Luna dirimpettaia che interferisce con Marte, sentirete l'esigenza di mettervi in mostra e ciò sarà provocato da spinte inconsce difficili da gestire. Cercate di mettere a fuoco le vostre sensazioni emotive prima di intraprendere il sentiero dell'amore.

Vergine: le vostre vedute sono più spirituali che materiali grazie a un influsso Nettuniano che confonde però il sogno con la realtà e vi catapulta in un mondo fantasioso ben lontano da quello concreto.

Attenzione a scegliere bene le persone da amare, alcune di loro potrebbero deludervi perché non in linea con il quadro che vi eravate fatti nella vostra mente.

Previsioni astrologiche promettenti dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vostra indipendenza vi porta fuori dagli schemi e vi fa approfondire alcune sensazioni libere che vi tengono ben lontani da un probabile legame stabile e duraturo. Analizzate quindi quali sono i vostri desideri, senza farvi confondere da alcune compagnie che vi portano sulla cattiva strada.

Scorpione: la Luna dal cielo astrologico dell'Acquario interferisce con Marte, vi rende molto eccitabili e alcune emozioni inconsce fino a ora celate potrebbero risalire a galla, provocando una tensione nei confronti delle nuove storie. Cercate di riequilibrare il tutto.

Sagittario: molto ottimisti con Giove che incrocia le sue energie positive con Nettuno, potreste correre il rischio di fidarvi in maniera eccessiva di alcuni corteggiatori che si avvicinano a voi solo per curare i propri interessi.

Attenzione quindi e selezionate scrupolosamente le persone da affiancare.

Capricorno: la configurazione planetaria di Venere in opposizione a Plutone fa prevalere gli istinti sui sentimenti e rende il vostro modo di amare molto materialistico e irruente. Per fortuna Saturno nel vostro cielo cerca di ammonirvi e di rimettervi in riga, esortandovi ad approcciarvi all'amore in modo più armonioso e costruttivo.

Acquario: così frivoli e spumeggianti come siete, difficile resistere al vostro fascino ammaliatore ed eccentrico. La Luna potenzia la vostra emotività ma anche la vostra gioia di vivere, allora che aspettate a passare all'azione? Giove vi assicura eventi fortunati.

Pesci: a un tratto l'illusione diventa realtà e potrete concretizzare i vostri sogni amorosi, puntando su transiti planetari positivi che producono nuovi amori. Molto comprensivi nei confronti di chi vi sta di fronte, riuscirete facilmente a entrare in sintonia con la persona amata.