I simboli zodiacali sono spesso alla ricerca di un amore capace di concretizzare i propri sogni e regalare splendidi momenti, tutti da condividere a due. La Luna in Bilancia approfondisce il senso estetico di tutti i segni zodiacali, rendendo l'immagine di ciascuno molto raffinata. I transiti planetari dettano legge nell'Oroscopo dell'amore per i single, aprendo un varco che porta alla felicità. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno per martedì 9 luglio.

Nuovi incontri nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: una nuova spontaneità sensibile vi farà aprire al mondo che vi circonda e schiverete la solitudine, amando stare in mezzo alla gente e soprattutto alle amicizie che per voi contano. Venere dal Cancro innesca una certa resistenza ad aprirvi all'amore, ma potrete contare sempre su una spiccata emotività lunare.

Toro: il vostro comportamento oltraggioso nei confronti dell'amore stupisce anche voi ma viene innescato da un incrocio di energie uraniane e lunari difficili da domare.

Sarete molto ribelli e seguirete una scia innovativa che vi farà andare controcorrente, ricercando nuove sensazioni anche in terreni amorosi troppo accidentati.

Gemelli: molto selettivi nello scegliere un partner, prediligerete una persona che ha classe da vendere, proprio seguendo una scia molto di buon gusto conferitavi da un influsso lunare. Ma non vi fermerete esclusivamente all'aspetto fisico, ricercherete anche una giusta dose di intelligenza nella vostra conquista amorosa.

Cancro: nei confronti dei nuovi amori sarete molto protettivi, sprigionando una forza vitale che potrebbe diventare asfissiante per chi la riceve. Ricercate quindi il giusto equilibrio, va bene dimostrare l'affetto che provate ma attenzione a lasciare liberi gli spazi vitali.

Leone: Marte e Luna vi stimolano a prendere l'iniziativa in amore, osando e seguendo con vigore i vostri desideri sentimentali. Non accetterete consigli sul da farsi, sapete come concretizzare i vostri sogni e i pianeti vi sostengono.

Vergine: Urano scatena un cambiamento imprevedibile nella vostra sfera affettiva e anche Venere vi è complice, facilitando gli incontri amorosi e puntando sull'approfondimento di sensazioni più dolci e concrete.

Previsioni astrologiche entusiasmanti dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto eleganti e aperti alle relazioni sociali, fuggirete la solitudine intrecciando rapporti amichevoli che possano darvi informazioni sempre nuove in grado di aggiornare la vostra curiosità.

Una Luna sensibile entra nel vostro cielo e vi rende molto sensuali.

Scorpione: socievoli e molto espressivi nei confronti delle amicizie, sarete molto aperti al divertimento. Rifuggirete qualsiasi responsabilità e non analizzerete a fondo la dura realtà. Vi basterà essere felici, vivendo il presente attimo dopo attimo.

Sagittario: uno splendido sestile di Luna e Sole vi rende molto equilibrati e questo atteggiamento armonioso non passerà di certo inosservato agli altri.

E' il momento giusto per approfondire nuovi amori, beneficiando di questa atmosfera serena e armonica.

Capricorno: con la Luna che intreccia le sue energie con Saturno, l'amore diventa molto ragionato e rischierete di privarvi di alcune occasioni che si presentano in maniera imprevedibile, solo per via di un atteggiamento capriccioso e incostante.

Acquario: seduttori per eccellenza grazie alle energie positive di una Luna molto ammaliante in Bilancia, sarete eleganti e ricercherete un partner che abbia stile. Alcuni sbalzi umorali potrebbero rendervi altalenanti nei confronti delle opportunità amorose e questo atteggiamento forse parte da un'indecisione di fondo.

Pesci: Venere è in buon aspetto e vi promette amore, ma il vostro atteggiamento nei confronti dei sentimenti è troppo irrealistico. Idealizzando l'amore e la persona che vi ha conquistato il cuore, vi sembrerà di stare al settimo cielo, ma attenzione, potreste poi rimanere delusi da un lato ombra che non risponde alle vostre aspettative.