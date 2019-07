L'Oroscopo dell'amore per i single approfondisce le novità amorose basandosi su transiti planetari fortunati e favorevoli per avviare nuove storie. L'amore bussa alla porta di ciascun segno zodiacale, ma bisognerà aprire maggiormente le proprie vedute mentali, per progredire e approcciarsi all'approfondimento dei sentimenti in maniera più coinvolgente. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: le conoscenze che si presenteranno in questa settimana saranno variegate, ma voi seguirete un modello standard di 'conquista amorosa', sempre la stessa tipologia prestabilita dal vostro cuore. Marte vi darà la spinta giusta e Giove vi assicurerà fortuna, quindi non avrete nulla da temere.

Toro: siete alla ricerca di maggiori conferme in amore e le otterrete da una persona in particolare che vi ha rapito il cuore.

Urano crea tempeste emotive imprevedibili nel vostro cielo ma dovrete essere più concreti e assumervi le vostre responsabilità.

Gemelli: puntate tutto sulla giornata di domenica, quando l'astro lunare entrerà nel vostro domicilio astrologico e vi renderà sognatori e molto curiosi nei confronti dell'amore. La Luna nel vostro cielo favorisce i viaggi, quindi via libera all'avventura, utile anche per conoscere nuovi probabili amori.

Cancro: molto malleabili poiché ammorbiditi da una certa sensibilità garantitavi da Venere, sarete aperti ad approfondire nuove storie, soprattutto ad inizio settimana quando l'astro d'argento vi conferirà una certa diplomazia in amore.

Leone: esplosivi e dall'entusiasmo contagioso con Marte in domicilio, passerete all'azione in amore con ambizione e grande spirito d'iniziativa. Sarete anche molto affascinanti e passionali soprattutto mercoledì, quindi via libera alle conquiste amorose.

Vergine: una Luna in opposizione a inizio settimana sprigionerà difficoltà amorose, che si susseguiranno a ripetizione rendendovi instabili a livello emotivo. Nel fine settimana per fortuna questa sensazione si smorzerà e potrete vivere la vita amorosa in maniera più coinvolgente.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cercate di arginare una sensazione nostalgica legata a ricordi passati, che potrebbero chiudervi ai nuovi amori per paura di soffrire o per timore che le stesse delusioni amorose riaffiorino prepotenti dal passato.

Molto emotivi, potrete approfondire le nuove sensazioni con uno spirito più coraggioso, soprattutto nel weekend.

Scorpione: un ammiratore penderà dalle vostre labbra per ottenere un vostro sì, ma riterrete opportuno rifiutare le avance, dando per scontato che questa persona non vi faccia battere il cuore come vorreste. Adesso il vostro atteggiamento nei confronti dell'amore è più dolce e sereno, di sicuro arriveranno altre opportunità.

Sagittario: potrete osare in amore per questa settimana, Giove e Marte vi saranno complici nel rivoluzionare la vostra sfera affettiva con dinamismo e un pizzico di fortuna che non guasta mai. Le occasioni fortunate si presenteranno a voi in maniera inattesa soprattutto giovedì, coglietele al volo con intuizione.

Capricorno: Saturno e Luna in quadratura a metà settimana vi trasmetteranno una certa malinconia difficile da cacciare via. Poco costanti e riservati nei confronti delle nuove opportunità amorose, forse prenderete la vita troppo sul serio quando un atteggiamento più intrepido potrebbe rivoluzionare il vostro modo di amare.

Acquario: le energie sprigionate da Marte e Sole, che risulteranno in opposizione rispetto al vostro cielo nella giornata di giovedì, vi renderanno molto impulsivi e sfrenati nei confronti dell'amore. Sentirete sempre un bisogno di seguire i vostri istinti di libertà, forse per questo motivo non vorrete impegnarvi in amore.

Pesci: nel fine settimana i sentimenti prenderanno il volo con la Luna che illuminerà il vostro cielo astrologico. Vi approccerete all'amore con maggiore serenità e creatività, stupendo chi vi sta di fronte per la vostra intraprendenza molto coinvolgente.