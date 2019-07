L'Oroscopo di giovedì, con il transito della Luna in Scorpione, potenzia l'intuizione dei segni zodiacali, garantendo una sensibilità che va oltre la superficialità. Nuove sensazioni risvegliano i sentimenti e buone opportunità spronano i simboli dello zodiaco ad impegnarsi di più in ambito lavorativo. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Novità stellari nell'oroscopo di giovedì

Ariete: in amore è giunto il momento di pianificare e una determinazione fuori dal comune vi farà prendere in mano la situazione, rivoluzionando la sfera affettiva con classe.

Sul lavoro, stanno per arrivare delle interessanti novità.

Toro: il vostro atteggiamento sarà provocatorio, frutto di una timidezza repressa che vi rende bruschi nei modi. In ambito lavorativo potreste essere troppo sicuri di voi stessi e 'chiusi' nel ricevere consigli che potrebbero esservi utili. Occhio a un amore troppo possessivo.

Gemelli: le vostre spalle sono forti e rappresentano una salvezza per chi ha bisogno di aiuto e protezione. Forse costretti dalla vita, avrete il pieno controllo di tutto.

In ambito lavorativo, attenzione a non essere troppo critici.

Cancro: la vostra carica sensuale subirà una spinta positiva, in grado di garantire un'intesa amorosa perfetta. Una Luna benefica dal domicilio dello Scorpione favorisce il confronto con il pubblico e incrementa i vostri guadagni.

Leone: alcune paure inconsce minacciano la vostra serenità e una Luna in quadratura non vi fa fare sogni tranquilli. Il lavoro procede a gonfie vele e Mercurio è una garanzia nel vostro cielo, attenzione solo a non essere troppo maniacali.

Vergine: inquietanti poiché sensuali e al tempo stesso materni, sarete molto aperti al mistero grazie a un influsso lunare che dal cielo dello Scorpione potenzia il vostro 'magnetismo'. In ambito lavorativo, attenzione a non impuntarvi in maniera eccessiva sulle vostre convinzioni.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'intesa amorosa migliora con il partner, ma alcuni attriti potrebbero sorgere in famiglia per voi nati sotto il segno della Bilancia.

In campo professionale, una certa pigrizia vi farà rimandare lo svolgimento di alcuni progetti importanti.

Scorpione: una sensibilità penetrante vi rende molto affascinanti e dietro un aspetto tranquillo si cela un vero Scorpione dotato di un temperamento forte. Possessivi in amore, avrete successo in ambito lavorativo per via di una Luna in domicilio che vi rende molto intuitivi.

Sagittario: è un periodo fortunato per il lavoro e Giove vi garantisce guadagni.

Tuttavia potreste essere delusi e sentirvi incompresi e feriti dall'indifferenza di una persona a voi cara. In amore, si avvia una fase di perfetta sintonia amorosa.

Capricorno: investirete tanta costanza in campo professionale e la tenacia non vi mancherà per portare avanti progetti che vi ricompenseranno in futuro. In amore sarete prudenti e onesti, applicando una meditazione benefica per migliorare la vostra interiorità.

Acquario: il vostro atteggiamento nei confronti dei sentimenti è egocentrico e individualista, tanto che i vostri bisogni passano al primo piano e tutto il resto viene dopo.

Buono il lavoro per voi amici dell'Acquario grazie alla vicinanza di Saturno che vi offre buone opportunità.

Pesci: la vostra sensibilità è potenziata da un influsso lunare che vi fa quasi captare i pensieri altrui in modo premonitore. La superficialità non vi appartiene e andrete fino in fondo al nocciolo della questione, sia amorosa che professionale, per raggiungere un maggiore e più consapevole equilibrio.