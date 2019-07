L'Oroscopo di venerdì approfondisce il transito di Luna in Toro. Anche se un po' accidentato e non facile da intraprendere, questo percorso, frutto di un'evoluzione interiore, porterà all'attuazione dei propri desideri. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: alcuni progetti attuati con maestria vi procureranno delle entrate monetarie sicure. Marte in trigono a Giove vi assicura fortuna e anche la sfera sentimentale si basa su un nuovo entusiasmo, che vi porterà ad approfondire l'amore.

Toro: l'energia lunare è tutta vostra e riesce a tenere a bada l'irruenza di un Urano che vi rende volubili in amore e vi spinge al cambiamento. Sul lavoro, una certa diplomazia vi sarà utile per superare alcune problematiche inattese.

Gemelli: tenete a bada una certa impulsività conferitavi da Marte in Leone e decidete bene il modo e il tempo di passare all'azione per ottenere il risultato sperato in ambito lavorativo.

Se sarete più riflessivi, potrete analizzare meglio la situazione. Buono l'amore.

Cancro: riuscirete ad instaurare rapporti amichevoli, mettendo in bella mostra una certa simpatia garantitavi da Luna e Venere. Sono facilitate le avventure amorose per i single, voi Cancro in coppia potrete darvi a un romanticismo molto profondo.

Leone: un impulso incontrollabile vi spinge a muovervi per stravolgere la routine, a caccia di nuovi stimoli amorosi.

Un buon intuito in ambito lavorativo vi sarà propizio per attuare i vostri progetti, anche se sarete indisciplinati a causa di un forte desiderio di indipendenza.

Vergine: un controllo maggiore delle vostre emozioni fa sì che abbiate una visione più realistica della vita. Vi sentite forti e sicuri, pronti a superare qualsiasi tipo di avversità con coraggio e buonsenso. Una nuova evoluzione è alle porte ed è il frutto di alcuni accorgimenti che dovrete apportare in modo graduale.

Previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: una Luna introspettiva dal domicilio astrologico del Toro vi farà trovare il giusto compromesso in amore. Alla fine capirete che bisognerà coordinare le vostre idee e i vostri desideri a quelli del partner. In ambito professionale, anche il lavoro diventa più collaborativo.

Scorpione: in amore non siate troppo frettolosi poiché alcune scelte fatte potrebbero poi rivelarsi sbagliate.

Una Luna dirimpettaia vi ammonisce, ricordandovi di non essere troppo ribelli e arroganti anche sul lavoro.

Sagittario: una Luna molto seducente tenta di ammaliarvi. Vorreste fare solo ciò che vi porta emozioni in questo momento, ma il dovere vi chiama.

Capricorno: in campo lavorativo, risentirete di alcuni rallentamenti dovuti a un calo di energia e sarete molto malinconici a causa di un'opposizione Venere-Saturno che vi priva degli stimoli giusti, chiudendovi in un silenzio negativo sia per i sentimenti che per le opportunità lavorative.

Acquario: cercate di contenere una spiccata originalità che vi fa avere idee bizzarre, difficili da attuare. Tensioni nascoste vi spingono a comportarvi in modo imprevedibile e un disagio interiore vi rende molto irritabili sia in campo sentimentale che sul lavoro.

Pesci: riscontrerete che sia in amore che in campo professionale avete bisogno di aprirvi a un dialogo costruttivo. Opterete per un modo di esprimervi che sia non solo verbale ma che coinvolga anche il corpo, per chiarire il tutto.