L'Oroscopo di domenica analizza il transito luminoso di una Luna in Gemelli che fa riscoprire un amore nuovo. Venere, presente ancora per poco in Cancro e in procinto di trasferirsi in Leone, elargisce amore e calore umano anche a Vergine, Toro, Pesci e Scorpione, garantendo una certa 'fluidità' nel modo di esprimere l'amore, grazie anche alla presenza di Mercurio nel segno. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di domenica

Ariete: approfittate degli eventi mondani e partecipate a feste e party, riuscirete ad intrecciare splendidi rapporti grazie alla vostra sensibilità intelligente, che vi renderà molto empatici. Chissà che voi sigle non colpirete il cuore di una conquista amorosa, che aspetta solo un vostro sì per cadere ai vostri piedi.

Toro: Urano in trigono a Saturno vi aiuta a superare in modo brillante le costrizioni che la vita vi mette davanti.

Il vostro senso di responsabilità è alle stelle e non vi fermerete in questa evoluzione anche quando avrete raggiunto i vostri risultati.

Gemelli: come una madre premurosa e molto aperta al sociale, la Luna nel vostro segno vi renderà molto intelligenti. Darete molta importanza ai piccoli gesti affettuosi e non ai fatti concreti, amando però in modo più razionale e meno profondo.

Cancro: una Venere molto presente nel vostro cielo rinasce dalle acque e al tempo stesso si materializza nel vostro cuore, attendendo solo una vostra conferma per espandersi alla perfezione e dare il via a sensazioni profonde, che sanno di amore, bellezza e intelligenza 'mercuriana'.

Leone: siete desiderosi di mettere su famiglia, soprattutto voi single. Ma attenzione a non lasciarvi andare in maniera troppo irruente a questa sensazione marziana che vi fa passare all'azione. A volte le apparenze possono ingannare e alcuni partner potrebbero portarvi fuori strada.

Vergine: l'influsso uraniano cerca di attuare un cambiamento costruttivo per la vostra sfera vitale e lo fa seguendo la razionalità di un Saturno in trigono. Questa evoluzione diventa ben organizzata e più malleabile grazie all'amore di Venere.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto frizzanti e allegri grazie agli influssi lunari provenienti dai Gemelli, sarete simpatici e versatili. Curiosi all'eccesso ed estroversi, userete la diplomazia per intrecciare rapporti profondi e fantasiosi, amichevoli o amorosi che siano.

Scorpione: puntate sull'influsso venusiano a vostro favore, prima che abbandoni il domicilio del Cancro e si trasferisca in Leone.

Potrete approfittare di splendidi momenti amorosi, tutti da vivere in modo sereno e lasciandosi andare a una magia che solo Venere e Mercurio in congiunzione sanno regalare.

Sagittario: come presi da un nomadismo sentimentale, il vostro atteggiamento nei confronti dell'amore sarà alquanto altalenante e indeciso. Gli influssi lunari nel vostro cielo astrologico arrivano in maniera dispersiva e confusionale poiché in opposizione, quindi sarete alquanto instabili nei confronti dell'amore.

Capricorno: Saturno nel vostro cielo raffredda i sentimenti e lo fa in modo tale da rispettare i vostri tempi, così da proteggere le vostre potenzialità con rigore e severità.

Acquario: socievoli e desiderosi di stare con gli amici, riuscirete a celare alla perfezione una certa irrequietezza che vi rende imprevedibili nelle scelte. Sarete molto schietti e direte quello che penserete ad amici o alla persona amata, ma non offendetevi se gli altri faranno lo stesso con voi.

Pesci: il pianeta dell'amore vi conferisce entusiasmo nel modo di vivere i sentimenti e attimi di pura felicità. Potrete contare su un dialogo più costruttivo, grazie a Mercurio che vi fa scegliere le parole giuste.