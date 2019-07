L'Oroscopo di domani lunedì 29 luglio 2019 riapre in grande stile queste nuove previsioni annunciando una novità molto interessante. Curiosi di sapere cosa hanno in serbo le stelle di lunedì? In questo caso il periodo interessato, il primo giorno della corrente settimana, vedrà l'arrivo della Luna nel segno del Cancro. Tale transito porterà tantissima fortuna in amore, oltre che al segno ospitante la 'musa dei poeti', quest'oggi posizionato al 'top del giorno', anche agli altri due simboli astrali d'Acqua: Scorpione e Pesci dei quali abbiamo già trattato in altra sede.

Tornando ai segni sotto analisi in questo contesto, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ad avere campo libero questo lunedì saranno di certo coloro appartenenti a Toro e Vergine. Ambedue i suddetti simboli astrali avranno astri particolarmente a favore, per questo sono stati classificati con le cinque stelline della buona fortuna. Invece di ben altra natura si presentano quest'oggi i pronostici per gli amici nativi in Ariete e Gemelli: secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni zodiacali del 29 luglio, a dare problemi ai predetti segni saranno rispettivamente Venere e Giove, nel frangente speculari negativi in media dell'80%. Andiamo pure a dettagliare in profondità la giornata di avvio settimanale segno per segno.

Classifica stelline 29 luglio 2019

L'Astrologia è pronta a dare una valenza, positiva o negativa che sia, alla giornata di lunedì, capolinea della nuova settimana. Target sul quale puntare l'obbiettivo astrale, come sempre in questa sede, i segni da Ariete fino a Vergine, valutati con il classico 'metro' relativo alle effemeridi del giorno. Tale metro di misura, come ovvio che sia, è sfruttato pienamente dalla nostra onnipresente classifica stelline, in questo frangente impostata sul giorno 29 luglio 2019.

Abbiamo già anticipato in apertura la 'top del giorno' a favore del Cancro, seguita da tutti gli altri ovviamente a scalare dal più fortunato fino al più tartassato. A questo punto passiamo direttamente a togliere il velo dal responso offerto dalla scaletta del giorno posta a seguire:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Leone;

★★★: Ariete;

★★: Gemelli.

Oroscopo lunedì 29 luglio, previsioni

Ariete - Lunedì armatevi di pazienza e tanto coraggio: il periodo avrà i colori poco chiari del 'sottotono' per molti di voi dell'Ariete.

In merito alle previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, sorge spontanea una domanda: avete mai fatto caso che è sempre la vostra vena polemica a favorire la nascita di scontri e discussioni varie? Bene, allora oggi sarà di certo la giornata ideale per concedervi una pausa da tutto e tutti. Concentratevi solo su voi stessi, esaminate i vostri comportamenti più recenti in modo da prendere coscienza su dove o su cosa avete eventualmente sbagliato.

Single, le combinazioni astrali indicano che sarete facilmente emozionabili. Forse un passato potrebbe riaffiorare dal nulla, e con esso una parte della vostra vita. Tornerà a farsi largo un po' di malinconia e nostalgia, creandovi uno stato d’incertezza con inevitabili dubbi e insicurezze: decisioni importanti in arrivo per qualcuno. Prendete del tempo per riflettere. Nel lavoro intanto, se non andate d’accordo con un collega, provate ad instradare un altro tipo di dialogo: chiarificate, sicuramente risolverete tutto.

Toro - La giornata sarà improntata alla naturale positività e in generale risulterà efficace per mettere in gioco opportunità su cui investire. Approfittate del cielo positivo di oggi per portare a termine tutti quei progetti da troppo tempo lasciati in sospeso. In amore, una parola carina, un gesto inaspettato e farete sentire la persona amata davvero importante. Riuscirete a portare allegria a chi vi sta accanto, condividendo con quest'ultimi ideali e sogni, come anche alcuni spunti creativi da vivere assieme. Single, nuove esperienze potrebbero arricchire notevolmente la vostra personalità, ovviamente dandovi modo di sfruttare tale situazione in campo sentimentale. Pronti a sfruttare il momento? Diciamo che in molti sarete degni protagonisti in ogni occasione, in primis grazie alla splendida forma fisica e mentale riservata dalla giornata. Nel lavoro infine, una buona occasione potrebbe essere dietro l'angolo: si rivelerà particolarmente interessante dal punto di vista economico, dunque prendetela seriamente in considerazione.

Gemelli - Partirà sotto i poco graditi auspici del 'ko' questa parte della settimana. Lunedì quindi, abbastanza sommessa la giornata soprattutto nei rapporti con familiari, colleghi e/o amici. In generale, il non saper rinunciare ad essere troppo puntigliosi cercando a tutti i costi di aver sempre ragione, è controproducente! Allora, siate il più possibile attenti a centellinare parole, pretese e speranze. In amore intanto, poche le rassicurazioni e molti i pensieri negativi: questo lunedì non certo positivo per voi, fortunatamente verrà mitigato dall'appoggio spassionato del partner. Rischierete anche molte arrabbiature questo è poco ma sicuro, anche perché ci vorrà veramente poco per farvi innervosire. Il vostro cuore farà richieste particolari che tuttavia non potrete accontentare: pazientate, ok? Single, interrogherete il vostro 'io' per capire quale sia la situazione che vi fa stare meglio e, di conseguenza, prenderete una decisione importante. Nel lavoro, sarà davvero dura, da soli non riuscirete a raggiungere gli obiettivi prefissati. L'unica soluzione sarà quella di farvi aiutare.

Cancro 'top del giorno' - Una giornata solare e altamente positiva è poco ma sicuro per molti di voi Cancro. In gran parte sarete precisi e concentrati, circoscrivendo con chiarezza e meticolosità i vostri obiettivi, il tutto sotto la buona protezione di una meravigliosa Luna nel segno. Senz'altro riuscirete a portare a termine qualcuno dei vostri progetti, ovviamente con criterio e tanta forza di volontà. Le previsioni di lunedì pertanto, visto il frangente positivo invitano in amore a pensare e ad agire positivo. In coppia, sarete circondati dall'amore più sincero. D'altronde, il vostro bel carattere e il vostro sorriso non potranno che favorirvi in eventuali situazioni traballanti. Single, tanti di voi fin dal risveglio si sentiranno immersi in un'atmosfera multicolore, senz'altro di buon auspicio per l'umore generale. Il benessere che vi accompagnerà quest'oggi, di certo porterà tanta gioia di vivere in diverse situazioni. Nel lavoro, potenzialmente avrete le carte in regola per realizzare qualsiasi cosa, tutto dipenderà dalla volontà di crederci o meno.

Leone - Questo periodo coincidente con l'avvio della corrente settimana, soprattutto per voi Leone nativi di seconda e terza decade, partirà abbastanza bene. Il problema è che poi vi riallineerete con gli altri nativi di prima decade: ergo, questo lunedì in generale sarà normale ed immerso (probabilmente) totalmente nella solita scontata routine. In amore, cercate di tenere calmo lo spirito e la mente reattiva: il periodo si prospetta positivo e pieno di energia. Intanto tenetevi pronti a tutto. Pur di assecondare la persona amata o le vostre speranze, alla fine potreste cedere su qualcosa per voi molto importante (se il gioco vale la candela, ben venga!). La parte finale della mattinata, invece, potrebbe regalare un buon momento per la vita sentimentale di coppia: sarete molto romantici e anche passionali con lui/lei. Single, sarete capaci di persuadere con dolcezza. Non esitate a procedere con nuovi incontri, trovando magari modi alternativi, più allettanti, a cui aspirare per corteggiare in modo elegante. Nel lavoro, non dovrete farvi vincere dall'euforia ma cercate di confidare nei vostri ideali: gli invidiosi saranno sempre sulla soglia della vostra porta e potrebbero cercare di ostacolarvi, fate attenzione.

Vergine - In arrivo un ottimo lunedì, sicuramente efficace e propositivo in ogni settore della vita. Diciamo pure che la giornata sotto osservazione in questo contesto si presume possa regalare tanta serenità soprattutto in campo sentimentale, come pure nelle amicizie o in famiglia. L'oroscopo di domani 29 luglio perciò consiglia in amore di approfittare del momento 'sì' per mettere in gioco qualcosa di altamente positivo. In coppia, l'intesa con chi amate sarà notevole: potrete contare sulla totale disponibilità di quest'ultima, in tutto e per tutto. Consiglio: organizzate una cenetta indimenticabile, senz'altro farete felice la persona che più di ogni altra cosa amate al mondo; provare per credere! Single, anche se la giornata sarà piena di impegni, tranquilli, le stelle vi regaleranno senza meno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo a chi lo merita. Nel lavoro infine, tendenza positiva: potrebbero arrivare quelle 'famose' risposte o riscontri che in tanti stavate aspettando. Visto che i progressi saranno lenti ma costanti, non fatevi prendere dalla fretta o rischierete di commettere inutili passi falsi.

