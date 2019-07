L'Oroscopo di domani giovedì 1 agosto 2019 mette in risalto una giornata particolare, quella relativa alla partenza di un nuovo mese. Dunque pronta a portare fortuna o creare ansia in amore, nel lavoro e nei rapporti in generale, secondo quanto analizzato e messo in chiaro in questo contesto sarà l'Astrologia, quest'oggi applicata ai primi sei segni dello zodiaco. In primissimi piano pertanto i soli simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere, tra questi, quali saranno i più fortunati del giorno?

Bene, in questo caso vi diciamo subito che la giornata sotto analisi in questo contesto si preannuncia molto favorevole per tre segni in particolare. Ad avere massimo supporto dall'Astrologia sarà in primis l'Ariete, posizionato al 'top del giorno' grazie alla specularità positiva al 80% della Luna, nel frangente in spettacolare trigono verso Saturno. Ottima la situazione astrologica prevista questo giovedì anche per coloro appartenenti a Gemelli e Leone, quest'ultimo sostenuto alla grande dalla contemporanea presenza nel settore di Marte, Luna, Sole e Venere.

Non all'altezza delle attese invece, il periodo per gli amici del Cancro. Infatti, secondo le previsioni zodiacali dell'1 agosto a portare scompensi al predetto segno d'Acqua sia in ambito sentimentale che nelle questioni lavorative, sarà la coppia Saturno-Plutone entrambi in pessima opposizione al pianeta di settore, Mercurio. A questo punto vediamo di appurare qualcosa in più, subito dopo aver dato il giusto spazio alla scaletta con la classifica posta di seguito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 1 agosto 2019

Come ogni giorno che si rispetti, anche questo porta in dono ai lettori l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di dare un nome e un volto ai segni più e meno fortunati del momento? Ebbene, la nuova classifica stelline interessante il primo giorno di agosto, appena sfornata, come già svelato in anteprima mostra in primo piano il segno dell'Ariete, giustamente affiancato al vertice della scaletta dagli altrettanto positivi Gemelli e Leone. Quindi a questo punto passiamo pure direttamente al riepilogo conclusivo posto in essere in questo contesto.

A seguire, il responso delle stelline del giorno per i primi sei segni:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Cancro.

Oroscopo 1 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete 'top del giorno' - In arrivo un giovedì 1° agosto spettacolare soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. La giornata di partenza del nuovo mese pertanto, si presuppone possa essere per certi versi addirittura fantastica in primis in ambito di coppia.

In questa giornata si prevede la possibilità concreta di poter contare su una prodigiosa Luna in Leone, il che non è davvero poco. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore in generale, tutto perfettamente in linea con i desideri. Diciamo pure che, anche se gli obiettivi prefissati dovessero apparire difficili da centrare dovrete avere molta fiducia, non tanto in voi stessi quanto nella fortuna messa in conto alla giornata.

Single, stelle favorevoli vi faranno sentire speciali: in amore ci sarà più chiarezza e anche più vivacità verso persone e situazioni. Non avrete voglia di mettervi in relazioni complicate, questo è certo, preferendo vivere alla giornata gustando intensamente ogni gioia che dovesse presentarsi. Nel lavoro, sarete decisi, coraggiosi e niente vi sembrerà impossibile o irrealizzabile. In parte troverete anche dei punti in comune con chi ha idee differenti da voi.

Toro - Giornata abbastanza buona, valutata dall'Astrologia del giorno con le quattro stelle della discreta sorte. Senz'altro alcuni recenti contrattempi stanno per cessare, una buona ragione per mettere da parte i dubbi che ultimamente vi stanno venendo in mente facendovi perdere la lucidità. In amore, in primis per coloro attualmente già in coppia, si consiglia di agire con calma. Anche se non è certo un periodo top quello che state vivendo da un po' di tempo a questa parte, agendo con maggior autocontrollo potrete senz'altro arginare più di qualche situazione scomoda. Single, l’inizio di questo nuovo mese di agosto potrebbe essere frenetico, ma per molti di voi sarà sicuramente il momento giusto per fare un bilancio della propria vita affettiva. Ascoltate il cuore e fate le vostre scelte senza farvi influenzare da interferenze esterne (ci siamo capiti, vero?). Nel lavoro infine, arriveranno buone risposte! Per quanto riguarda le attività in proprio, sarà ancora una giornata di confusione: da evitare scontri diretti ed essere più comprensivi.

Gemelli - Giornata quasi perfetta, valutata dall'Astrologia quotidiana come davvero speciale soprattutto in relazione ad alcune questioni aperte. Le stelle garantiranno energie e voglia di fare più che a sufficienza: probabilmente si prospetta un periodo abbastanza ricco, eccitante al punto giusto e in grado di riempire la vostra vita. In definitiva, la giornata in questione potrebbe far segnare qualche buon punticino a vostro favore soprattutto per ciò che concerne l'amore, il lavoro ma soprattutto la salute. In coppia, avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualsiasi cosa con chi vi è più caro. In tanti passerete dei momenti sereni, soprattutto se siete legati da poco ad un'altra persona. Single, per voi in piena fase di innamoramento arriveranno dolci sensazioni, difficili da spiegare ma sicuramente in grado di rendere forti le persone deboli. Parecchi cuori traboccheranno d'amore e, a far da cornice, sensualissimi momenti. Nel lavoro infine, avrete l'umore brillante e una grande carica di ottimismo: utilizzateli su tutti i fronti come meglio potete, ok? Questo giorno potreste compiere passi in avanti e dare il via a nuove collaborazioni.

Astrologia giovedì 1 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Valutato 'sottotono' questo giovedì, il che vi vedrà ancora sottomessi ai capricci delle stelle. Le effemeridi di vostra competenza risulteranno ancora negative, dunque si consiglia di fare poco e di riposare molto: compreso il messaggio? Per certi versi potrebbero manifestarsi momenti davvero debilitanti, in massima parte stancanti o ripetitivi. Le previsioni di giovedì pertanto consigliano di evitare inutili distrazioni soprattutto in ambito sentimentale. Cercate di non avere titubanze imponendovi di privilegiare chiarezza e sincerità a livello di coppia. Probabilmente molte delle attese non saranno premiate, pochissime altre invece sì: navigate a vista, ok? Single, percepirete tutto come una sfida e la vostra energia sarà un bene prezioso: non sprecatela per un nonnulla ma sappiate salvaguardarla. ll consiglio rilasciato dalle stelle è sicuramente quello di non esagerare più di tanto. Nel lavoro, per chiudere, potrete contare su sufficienti energie che daranno sicuramente buoni frutti, ma solo se saprete indirizzarle verso una fase creativa mantenendo alta la concentrazione.

Leone - Il prossimo giovedì sarà senz'altro molto performante in termini di fortuna e positività per voi del Leone. In alcuni casi noterete nuovi aspetti emotivi nella normale vita di tutti i giorni: non siatene sorpresi! Se vi scoprirete più attenti alle esigenze delle persone che più stimate, di certo riavrete indietro momenti pieni di positività da gestire secondo le proprie esigenze. In amore intanto, tutto a gonfie vele soprattutto in coppia: giocate con la curiosità invogliando il partner a fare scelte azzardate (anche piccanti!). In generale, ad altrettanti di voi il periodo si preannuncia ricco e florido di belle iniziative a livello familiare: grazie al buon carattere che avete riuscirete a trovare il modo di riportare dialogo e interesse all'interno del nucleo. Single, sarà tempo di cambiare se volete essere felici, ok? Non rifiutate eventuali inviti, soprattutto perché sarà proprio in quei contesti che potreste iniziare al meglio una eventuale nuova vita sentimentale. Nel lavoro, visto il buon periodo, sarete molto metodici e svolgerete tutto quello che sarete chiamati a fare. Consiglio: prestate attenzione ai minimi dettagli.

Vergine - Il prossimo giovedì sarà abbastanza sostenibile e discretamente agevole per molti voi nativi della Vergine. Secondo i vostri astri, per quanto riguarda la parte legata a sentimenti come anche alla quota legata alle normali tribolazioni quotidiane, questo giorno potrebbe presentare qualche buon auspicio per la realizzazione di obiettivi. L'oroscopo di domani 1 agosto pertanto, visto il cielo discreto consiglia in amore di muoversi con cautela, senza però alcuna paura. In coppia, con un pizzico di fortuna potrete vivere momenti piacevoli con il partner: il periodo sprona a sfruttare eventuali occasioni che dovessero presentarsi per rimettere in sesto questioni sentimentali fuori controllo. Single, impegnatevi a fondo nella ricerca perché la felicità non si aspetta, si conquista: potrebbe essere dietro l'angolo e voi non lo sapete... Timori o vicissitudini malcelate, in alcuni casi potrebbero inquinare una futura storia: il periodo necessita senz'altro di tanta sincerità. Nel lavoro, per concludere, saprete applicarvi con abilità anche in quei noiosi compiti quotidiani che non vi esaltano ma che bisogna necessariamente svolgere. In arrivo nuove responsabilità capaci di dare basi concrete al vostro futuro.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.