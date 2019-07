L'Oroscopo di domani giovedì 18 luglio 2019 mette a disposizione la classifica con stelline e relative previsioni per i primi sei segni dello zodiaco. Dite la verità, non vedete l'ora di conoscere il pensiero delle stelle in merito ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, non è così? Bene, allora vediamo come andrà la giornata di giovedì in amore e nel lavoro. Diciamo subito che quest'oggi a salire sul piedistallo più alto, quello ovviamente dedicato ai segni più fortunati del momento, un simbolo astrale preventivato con massima positività.

Come presentato nel titolo di apertura, domani a gongolare saranno certamente gli amici appartenenti a Vergine. Questo meraviglioso segno di Terra potrà far conto su un periodo davvero promettente, valutato in questo caso con la prestigiosa 'top del giorno'. A dare compagnia ali amici Vergine due specialissimi simboli astrali: Gemelli e Cancro. Ambedue i predetti segni avranno pieno supporto da parte della Luna in Acquario, soprattutto nelle questioni legate al cuore, all'amicizia ma anche nei confronti delle affettività in ambito familiare.

Invece, per quanto concerne stress e problematiche varie a metà settimana, le previsioni zodiacali del 18 luglio annunciano difficoltà più o meno pronunciate a coloro del Toro: ansiosi di scoprire qualche indizio in più? Maggiori dettagli nel prosieguo.

Classifica stelline 18 luglio

Curiosi di conoscere il pensiero degli astri in merito alla giornata del prossimo giovedì? Sicuri della risposta affermativa, facciamo subito largo alla nuova classifica stelline interessante il giorno 18 luglio 2019, da pochissimo resa pubblica.

In merito alla situazione astrale generale, intanto, oltre ai tre simboli baciati dalla fortuna evidenziati in apertura, il periodo vede anche altri due segni abbastanza positivi che andremo subito a scoprire nella tabella posta di seguito. Iniziamo pure a dare lustro al resoconto giornaliero segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Ariete, Leone;

★★: Toro.

Oroscopo giovedì 18 luglio, amore e lavoro

Ariete - Questa parte centrale della settimana per tanti Ariete partirà e chiuderà i battenti in modo abbastanza positivo.

Sarete presi tra l'essere dolci e aggressivi allo stesso momento. In mezzo a tutto ciò, a farne le spese, inevitabilmente la vostra dolce metà: poverini lei o lui. Secondo le previsioni di oggi, intanto, per quanto riguarda l'amore, diciamo che la giornata di metà settimana sarà interessante abbastanza per ciò che concerne la quotidianità affettiva: chi è già stabilmente in coppia si sentirà ancora più unito grazie ad un maggior scambio di tenerezze e coccole.

Trascorrerete quindi una piacevole giornata e una ancor migliore serata insieme alla dolce metà del cielo. Single, la voglia di tenerezza segnerà gran parte del periodo: specialmente sul finire del pomeriggio sentirete il bisogno di stare vicino alla persona che sapete, se non a diretto contatto, anche solo via etere: basterà poco per essere felici. Nel lavoro, invece, sarete molto metodici e svolgerete tutto quello che siete chiamati a fare prestando attenzione anche ai minimi dettagli, bravi!

Toro - Con gli astri che vi ritrovate, vi farete senz'altro prendere dall’ansia. Infatti è previsto un giorno tutto o quasi impostato sulla semi-totale negatività. In molti accuserete una sensazione strana, quella cioè di non riuscire a controllare tutto e, nell’agire, potreste dimenticare qualche particolare importante. Fate attenzione alle decisioni di un certo livello, ok? In amore, viste le premesse è sconsigliabile prendere qualsiasi tipo di iniziativa: lasciatevi trasportare dolcemente dalla corrente senza interagire più di tanto. Altresì, anche in coppia si prevede una giornata poco felice: vi sentite già poco in forma ed abbastanza in contrasto con voi stessi, specialmente nei confronti di persone/cose che più vi stanno antipatiche. Single, le idee per utilizzare il tempo libero, almeno quella fettina che riuscite a ritagliarvi tra un impegno e l'altro, saranno poche e non avrete la testa per fare altro. Intanto, a coloro in cerca d'amicizia a scopo sentimentale diciamo di stare rilassati e tranquilli: questo giovedì proprio non ci saranno nuovi incontri, sappiatelo. Nel lavoro, invece, potrebbero nascere contrattempi da certe situazioni al momento fuori controllo: tranquilli, scaldate pure 'i motori', qualcuno arriverà a tirarvi fuori dai guai

Gemelli - Una giornata ottima, oseremo dire quasi al limite della perfezione! Pronti a gongolare? Certo che si, anche perché gli astri saranno benevoli con voi non solo questo giovedì ma anche venerdì e soprattutto sabato, la vostra giornata 'top': ve l'abbiamo appena servita su un piatto d'argento, contenti? In amore vi aspetta un'ottima giornata regolata da atmosfere armoniose e tanta serenità interiore. Si prevedono altresì, nella vita di coppia, tanto romanticismo e un'abbondante dose di tenerezza! Single, si consiglia per questo giovedì di dare più spazio alla vostra proverbiale meticolosità e laboriosità. Cercate magari di scrivere la parola fine a caos, confusione e disorganizzazione, causa di malessere e spigolosità affettiva (e non solo). Nel lavoro, anche qua sarà una giornata molto importante: fate ricorso a tutto il senso pratico che avete assimilato nel tempo ed alla vostra serenità interiore per affrontarla nel migliore dei modi. Tornerete così a casa felici e soddisfatti di come chiuderà la giornata.

Cancro - Il prossimo giovedì, giorno analizzato in questo frangente, si presenterà ottimo sotto svariati aspetti. Il migliore, senz'altro, sarà sul lato parentale o delle amicizie strette. Per quelli con un invito a pranzo o cena, prendete nota: troppo cibo, condimenti e alcolici come pure le sfiziose 'bollicine', sono puro veleno sia per la linea che per lo stomaco, sappiatelo! Le previsioni di giovedì invitano ad essere decisi e convinti in campo sentimentale. In amore, quindi, gli astri porteranno senz'altro un'atmosfera positiva e felice: approfittate di tutto questo 'ben di Dio' per organizzare le prossime uscite pomeridiane con il vostro partner. A coloro legati da poco, invece, raccomandiamo di tenersi alla larga da persone appartenenti allo Scorpione e ancor di più da coloro del Sagittario. Single, l'atmosfera sarà carica di aspettative, il vostro entusiasmo e la vostra passione verranno contraccambiati dalla persona che vi ha rapito il cuore. Nel lavoro, invece, una buona dose di pazienza potrebbe essere la scelta giusta da fare per rimettere in carreggiata il vostro umore ballerino. Mettete pure in conto la sana volontà di non arrabbiarvi con i colleghi.

Leone - Per la giornata di giovedì cosa prevedono gli astri? Diciamo che a voi Leone la giornata scorrerà abbastanza tranquilla, seppur impostata sulla normale gestione della quotidianità. La situazione astrologica non contempla pertanto troppe disfunzioni a livello planetario, anzi, diciamo che arriveranno pochissime interferenze verso il settore. In amore, poche probabilità di avere soddisfazioni ma se dovessero esserci, allora saranno davvero super! Se avete una vita di coppia normale, dicasi pure 'decente', cercate di non affannare il partner con quelle solite insistenti richieste che, lo sapete già, non verranno mai esaudite. Single, lasciarsi andare potrebbe essere la soluzione ideale per superare indenni questa giornata. Non pensate troppo ma agite d'istinto, scoprirete così alcuni lati della vostra personalità in grado di affascinare le persone che vi stanno vicino. Nel lavoro, un pizzico di riflessione è quello che ci vuole: ponete più attenzione ai rapporti interpersonali che, a volte, trattate in maniera troppo sbrigativa.

Vergine 'top del giorno' - In arrivo un periodo davvero super-fortunato per voi Vergine! La giornata coincidente con la parte centrale della settimana sarà quasi completamente priva di intoppi, dunque perfetta e stimolante in ogni settore. L'oroscopo di domani 18 luglio consiglia in amore di evitare di far notare agli altri eventuali loro errori: un vizietto comune a molti di voi Vergine (purtroppo!). In coppia gli astri si faranno letteralmente in quattro nel cercare di aiutarvi: sarete armoniosi e sereni con gli altri ma soprattutto con voi stessi. Single, potrete trascorrere una serata piacevole con persone che vi piacciono, magari anche con qualcuna che avevate sottovalutato tempo fa. Per dirla con saggi popolari, sappiate che spesso 'l'apparenza inganna' e 'l'abito non fa il monaco!': meditate! Nel lavoro, per chiudere, probabili buone nuove soprattutto per coloro che nel frattempo non l'avessero già ricevute. State attenti alle notizie vaganti, annunciatrici di improbabili verità.

